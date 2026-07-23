Spis treści: Geranium - naturalny wróg komarów i kleszczy Jak zrobić naturalny spray na komary i kleszcze? Bezpieczne stosowanie olejku geraniowego

Geranium - naturalny wróg komarów i kleszczy

Geranium (Pelargonium graveolens) to roślina, którą wielu z nas kojarzy z parapetów u babci. Jej liście po potarciu wydzielają intensywny, cytrusowo-ziołowy zapach. Za ten aromat odpowiadają naturalne substancje chemiczne, takie jak geraniol oraz cytronelol. To właśnie te związki sprawiają, że olejek geraniowy wykazuje właściwości odstraszające owady. Komary i kleszcze lokalizują swoje ofiary m.in. na podstawie zapachu potu (kwasu mlekowego) i wydychanego dwutlenku węgla. Intensywny aromat geranium skutecznie maskuje te sygnały, przez co stajemy się dla nich trudniejszym celem. Dodatkowo olejek ten ma lekkie działanie antyseptyczne i łagodzące, co może pomóc, jeśli jakiś owad zdążył nas już ukąsić.

Jak zrobić naturalny spray na komary i kleszcze?

Przygotowanie domowego sprayu z olejkiem geraniowym nie jest trudne. Wystarczy kilka składników i kilka minut, by zrobić naturalny preparat, który można wygodnie stosować podczas spacerów czy wypoczynku na świeżym powietrzu.

Czego będziesz potrzebować:

100 ml wody (najlepiej destylowanej lub przegotowanej),

50 ml alkoholu (np. czystej wódki, która pomoże rozpuścić olejek w wodzie i przedłuży trwałość produktu),

20-25 kropli naturalnego olejku eterycznego z geranium,

butelki z atomizerem (najlepiej z ciemnego szkła).

Sposób przygotowania:

Wlej alkohol do butelki, a następnie dodaj krople olejku geraniowego i dokładnie wymieszaj, potrząsając naczyniem. Na koniec dolej wodę i ponownie wstrząśnij. Twój domowy spray jest gotowy do użycia. Przed każdym zastosowaniem warto mocno wstrząsnąć butelką, aby składniki dobrze się połączyły.

Zadbaj o ochronę skóry przed kleszczami podczas wyjść 123RF/PICSEL

Bezpieczne stosowanie olejku geraniowego

Naturalne preparaty różnią się od syntetycznych odpowiedników przede wszystkim czasem działania. Olejki eteryczne są substancjami lotnymi, co oznacza, że ulatniają się szybciej niż chemiczne środki. Aby ochrona była skuteczna, spray należy aplikować na skórę i ubranie co około 1,5 do 2 godzin. Spryskaj nim szczególnie okolice kostek, nadgarstków i karku. Przed pierwszym użyciem warto przeprowadzić próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry, ponieważ naturalne olejki mogą czasem wywołać reakcję alergiczną. Taki domowy spray to prosty krok w stronę bardziej naturalnej pielęgnacji i spokojniejszych, letnich spacerów.

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