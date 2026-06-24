W skrócie Latem dostępne są sezonowe produkty bogate w potas, magnez i przeciwutleniacze, które mogą wspierać kontrolę ciśnienia.

Do codziennej diety warto włączyć buraki, pomidory, owoce jagodowe, seler naciowy oraz marchew jako wsparcie dla serca i naczyń krwionośnych.

Naturalne produkty nie zastępują leków, a osoby przyjmujące preparaty na nadciśnienie lub inne schorzenia powinny konsultować zmiany w diecie z lekarzem.

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Dieta ma znaczenie, ale nie zastąpi leczenia

Nadciśnienie tętnicze przez długi czas może nie dawać wyraźnych objawów. Czasem pojawia się ból głowy, kołatanie serca, zmęczenie albo uczucie niepokoju, ale wiele osób dowiaduje się o problemie dopiero podczas rutynowego pomiaru. To właśnie dlatego lekarze tak często przypominają, że ciśnienie trzeba kontrolować regularnie, a nie tylko wtedy, gdy czujemy się gorzej.

Jednocześnie styl życia ma ogromne znaczenie. Ograniczenie soli, utrzymanie prawidłowej masy ciała, ruch, rezygnacja z nadmiaru alkoholu i dobrze skomponowana dieta mogą pomóc w utrzymaniu lepszych parametrów. Szczególnie ważne są produkty zawierające potas, magnez, wapń, błonnik, azotany oraz związki roślinne chroniące naczynia krwionośne.

Latem zadanie jest łatwiejsze. Sezonowe warzywa i owoce można jeść na surowo, dodawać do sałatek, koktajli, chłodników i lekkich obiadów.

Oto pięć produktów, po które warto sięgać częściej.

1. Buraki. Letni klasyk dla naczyń krwionośnych

Buraki to jeden z najczęściej wymienianych naturalnych sprzymierzeńców osób z podwyższonym ciśnieniem. Ich siła tkwi przede wszystkim w azotanach. W organizmie przekształcają się one w tlenek azotu, który pomaga rozszerzać naczynia krwionośne. Gdy krew przepływa łatwiej, ciśnienie może się obniżać.

Latem buraki można wykorzystać na wiele sposobów. Sprawdzą się w chłodniku, sałatce z rukolą i orzechami, jako dodatek do kaszy albo w formie soku. Szczególnie sok z buraka bywa polecany jako szybkie wsparcie dla układu krążenia. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi o jednorazowy "cudowny napój", lecz o regularne włączanie warzyw do dobrze zbilansowanej diety.

Buraki dostarczają także potasu i magnezu. Potas pomaga równoważyć wpływ sodu, którego nadmiar sprzyja wzrostowi ciśnienia, a magnez wspiera prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. To dlatego burak zasługuje na stałe miejsce w letnim jadłospisie.

2. Pomidory. Potas i likopen w najprostszej postaci

Trudno o bardziej letni produkt niż dojrzały pomidor. Jest lekki, soczysty, łatwo dostępny i dobrze pasuje niemal do wszystkiego. Dla osób dbających o ciśnienie ma jeszcze jedną zaletę: zawiera potas oraz likopen.

Potas wspiera usuwanie nadmiaru sodu z organizmu i pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie. Likopen, czyli czerwony barwnik pomidorów, działa jako przeciwutleniacz i wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Najlepiej wybierać pomidory świeże, bez nadmiaru soli. To ważne, bo gotowe sosy, przeciery i soki pomidorowe z marketu mogą zawierać jej zbyt dużo.

Latem najprostsze rozwiązania są najlepsze:

sałatka z pomidorów, cebuli i oliwy

kanapka z pełnoziarnistego pieczywa z pomidorem

lekki chłodnik pomidorowy

domowy sok bez dosalania

W takiej wersji pomidor staje się nie tylko smacznym dodatkiem, lecz także elementem diety przyjaznej sercu.

3. Owoce jagodowe. Małe owoce, duża moc przeciwutleniaczy

Borówki, jagody, maliny, truskawki, jeżyny i porzeczki to letnie owoce, które warto jeść garściami - oczywiście bez zasypywania ich cukrem. Są źródłem polifenoli, flawonoidów i antocyjanów. To związki roślinne, które wspierają naczynia krwionośne i pomagają chronić je przed stresem oksydacyjnym.

Borówki, jagody, maliny, truskawki, jeżyny i porzeczki to letnie owoce, które warto jeść garściami 123RF/PICSEL

Ich regularne spożywanie może wspierać elastyczność naczyń, a tym samym korzystnie wpływać na układ krążenia. Owoce jagodowe mają też tę zaletę, że są lekkie, orzeźwiające i łatwo włączyć je do codziennego menu. Można dodać je do owsianki, jogurtu naturalnego, koktajlu, sałatki albo zjeść jako deser zamiast słodyczy.

Warto pamiętać zwłaszcza o aronii i czarnych porzeczkach. Mają intensywny kolor, a to często sygnał wysokiej zawartości antocyjanów. Ich smak bywa bardziej cierpki, ale dobrze komponują się z jogurtem, koktajlem lub domowym musem bez dodatku cukru.

4. Seler naciowy. Lekki, chrupiący i dobry na lato

Seler naciowy ma mało kalorii, dużo wody i charakterystyczny świeży smak. W dietach wspierających prawidłowe ciśnienie pojawia się nieprzypadkowo. Zawiera składniki mineralne, w tym potas i magnez, a także związki, którym przypisuje się korzystny wpływ na rozkurcz naczyń krwionośnych.

Latem seler naciowy można chrupać jako przekąskę, dodawać do sałatek, koktajli warzywnych albo domowych soków. Dobrze łączy się z jabłkiem, marchewką, cytryną i natką pietruszki. Może też zastąpić słone przekąski, które są jednym z największych wrogów prawidłowego ciśnienia.

Seler naciowy ma mało kalorii 123RF/PICSEL

To ważna zmiana, bo osoby z nadciśnieniem powinny szczególnie uważać na nadmiar soli. Sól ukrywa się nie tylko w solniczce, ale też w wędlinach, gotowych daniach, pieczywie, chipsach, konserwach i produktach wysoko przetworzonych. Zamiana takich przekąsek na świeże warzywa jest prostym krokiem w dobrą stronę.

5. Marchew. Nie tylko dla wzroku

Marchew kojarzy się głównie z beta-karotenem i zdrowiem oczu, ale może być także elementem diety wspierającej układ krążenia. Zawiera przeciwutleniacze, błonnik i potas. W letnim menu sprawdza się szczególnie dobrze, bo można ją jeść na surowo, dodawać do surówek, soków i lekkich sałatek.

Surowa marchew ma jeszcze jedną zaletę: wymaga gryzienia i daje uczucie sytości, dzięki czemu może ograniczać podjadanie mniej korzystnych produktów. W połączeniu z selerem naciowym, jabłkiem i odrobiną cytryny tworzy prosty sok lub koktajl, który dobrze wpisuje się w letnią dietę.

Warto jednak zachować umiar przy sokach. Szklanka świeżo wyciskanego napoju może być zdrowym dodatkiem, ale nie powinna całkowicie zastępować jedzenia warzyw w całości. Błonnik obecny w surowych warzywach jest ważny dla metabolizmu, sytości i kontroli masy ciała, a ta również ma znaczenie przy nadciśnieniu.

Na co uważać? Nie każdy "zdrowy" produkt jest dla wszystkich

Naturalne produkty mogą wspierać organizm, ale nie powinny być traktowane jak zamiennik leków. Osoby, które przyjmują preparaty na nadciśnienie, choroby serca, nerek albo leki moczopędne, powinny konsultować większe zmiany w diecie z lekarzem. Szczególnej ostrożności wymaga grejpfrut i sok grejpfrutowy, bo mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Uważać trzeba też na gotowe soki, marynaty, kiszonki i przeciery. Choć same warzywa są korzystne, produkty przetworzone mogą zawierać dużo soli lub cukru. A przy nadciśnieniu to właśnie nadmiar sodu i słodzonych napojów jest jednym z najczęstszych błędów.

Najlepsza letnia zasada brzmi prosto: jak najwięcej świeżych warzyw i owoców, jak najmniej soli, gotowców i słodkich napojów. Buraki, pomidory, owoce jagodowe, seler naciowy i marchew nie obniżą ciśnienia jak tabletka, ale jedzone regularnie mogą stać się ważnym wsparciem dla serca. A latem naprawdę nietrudno po nie sięgać codziennie.





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