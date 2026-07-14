Spis treści: Kiedy przycinać lawendę? Ważny termin, o którym nie możesz zapomnieć Jak przyciąć lawendę w lipcu? Odpowiednia technika jest istotna Dlaczego lawenda usycha w lipcu? Nadmiar wody głównym winowajcą

Kiedy przycinać lawendę? Ważny termin, o którym nie możesz zapomnieć

Lawenda to roślina, którą możemy przycinać głównie w dwóch terminach. Pierwszy z nich przypada na wczesną wiosnę (marzec-kwiecień). Wówczas skracamy większość pędów, pozostawiając około 1/3 ich długości. Istotne okazuje się usunięcie chorych i obumarłych gałązek - to tak zwane cięcie sanitarne.

Drugi ważny termin, o którym posiadacze lawendy nie mogą zapomnieć, przypada na lipiec oraz sierpień. To właśnie wtedy powinno się przeprowadzić cięcie letnie. Kiedy konkretnie powinno się to zrobić? Okazuje się, że pędy najlepiej skrócić tuż po zakończeniu kwitnienia rośliny - w przypadku lawendy wąskolistnej termin ten przypada na drugą połowę lipca. Po obcięciu przekwitłych kwiatostanów, możemy pobudzić roślinę do ponownego kwitnienia oraz zapobiec jej zbytniemu gęstnieniu.

Kiedy zrobić ostatnie cięcie lawendy? Najlepiej postawić na połowę września. Skrócenie pędów może pomóc roślinie przygotować się na nadejście zimy.

Lawenda to roślina, którą możemy przycinać głównie w dwóch terminach 123RF.com INTERIA.PL

Jak przyciąć lawendę w lipcu? Odpowiednia technika jest istotna

Jeśli chodzi o letnie przycinanie lawendy, bardzo ważna okazuje się prawidłowa technika. Zabieg zawsze wykonujemy za pomocą ostrego sekatora lub nożyc ogrodowych. Unikajmy stosowania tępych narzędzi - w przeciwnym razie możemy poszarpać pędy w miejscu cięcia, co zwiększa ryzyko rozwoju chorób.

Lipcowe cięcie lawendy wykonujemy poprzez usunięcie kwiatostanów wraz z kilkoma centymetrami łodyg. Bardzo ważne jest to, by unikać cięcia zdrewniałych pędów, skupiamy się wyłącznie na zielonych częściach. Zabieg dobrze jest przeprowadzić w suchy i dość słoneczny dzień. Lepiej unikać przycinania podczas deszczu, bowiem wówczas narazimy roślinę na choroby.

Dlaczego lawenda usycha w lipcu? Nadmiar wody głównym winowajcą

Zdarza się, że lawenda zaczyna usychać w lipcu. Wielu ogrodników myśli, że taka sytuacja może wiązać się z nieprawidłowo przeprowadzonym cięciem. Okazuje się, że jest w tym racja - jak już zostało wcześniej wspomniane, szarpanie pędów tępym narzędziem może przyczyniać się do rozwoju chorób, których częstym objawem jest usychanie rośliny.

Warto jednak pamiętać, że o wiele powszechniejszą przyczyną usychania lawendy w lipcu jest nadmiar wody. Omawiana roślina nie przepada za zbyt intensywnym nawadnianiem. Nadmiar wilgoci w glebie może doprowadzić do gnicia korzeni i tym samym więdnięcia całej rośliny. Wobec tego, jeśli chcemy cieszyć się zdrową i pięknie kwitnącą lawendą, powinniśmy dość oszczędnie ją podlewać.





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