Ogrodowa piękność zachwyci w sezonie podwójnie, jeśli zadbasz o nią już wczesną wiosną. Lawenda z pewnością stanie się piękną dekoracją ogrodu. O czym należy pamiętać?

Lawenda obsypie się kwiatami. Zbliża się termin ważnego zabiegu

Czas na wiosenne cięcie. Od drugiej połowy marca do połowy kwietnia należy przyciąć lawendę. Termin zabiegu powinien być dostosowany do rozpoczęcia wegetacji rośliny. Pędy przycięte zbyt wcześnie, mogą narazić ją na działanie przymrozków. Należy też poczekać, jeśli lawenda nie posiada jeszcze większej liczby nowych pędów.

Cięcie lawendy po zimie ma charakter odmładzający i formujący. W jego trakcie należy usunąć przemarznięte, chore, uschnięte i uszkodzone pędy. Zdrowe należy skrócić o 1/3 wysokości. Podczas cięcia nie należy przycinać zdrewniałych łodyg. Cięcie pobudzi lawendę do wypuszczania nowych pędów, co w sezonie zapewni bujne kwitnienie.

Nie tylko cięcie. Zaserwuj lawendzie specjalną odżywkę

Oprócz cięcia, lawenda potrzebuje też nawożenia. Kwiecień to idealny czas, by zaserwować jej specjalną odżywkę. Najlepiej zadziała na nią wieloskładnikowy nawóz do roślin kwitnących, w tym celu można też wykorzystać niewielką ilość kompostu. W tej roli dobrze sprawdzi się również popiół drzewny.

W pielęgnacji można też wykorzystać skorupki jajek. Składają się w większości z łatwo przyswajalnego wapnia i zawierają inne ważne minerały, takie jak fosfor, cynk, sód, potas, żelazo, magnez, miedź czy krzem. Skorupki należy pozostawić na talerzyku do wyschnięcia. Gdy będą suche, należy je rozdrobnić i podsypać podłoże wokół krzewu lawendy.

Skorupki możemy też wykorzystać jako płynny nawóz. Trzeba zalać je wrzącą wodą, a potem odstawić na kilka dni w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie, tak przygotowaną miksturą, można podlewać lawendę.

