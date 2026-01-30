Spis treści: Wykonaj prosty zabieg wczesną wiosną. Lawenda bujnie zakwitnie Lawenda pokocha ich towarzystwo. 5 roślin, które warto obok niej posadzić

Lawenda na myśl przywodzi Prowansję i wprowadza do ogrodu romantyczny, sielski klimat. Zachwyca barwnymi kwiatami i intensywnym zapachem, a do tego odstrasza komary i kleszcze oraz działa jak magnes na motyle i pszczoły.

Aby bujnie rosła, należy pamiętać o jej regularnym przycinaniu. Zabieg należy przeprowadzać dwa razy w roku.

Pierwszy termin to wczesna wiosna, a konkretnie koniec marca - początek kwietnia. Zabieg pozwoli zachować lawendzie odpowiedni pokrój. Kolejne terminy to lato (lipiec- wrzesień) lub połowa września.

Jeśli chcemy w pełni wydobyć potencjał lawendy, warto posadzić obok niej konkretne rośliny. Dzięki temu jej drobne kwiaty i srebrzyste liście będą się pięknie prezentowały. Jakie rośliny warto posadzić w sąsiedztwie lawendy?

Lawenda pokocha ich towarzystwo. 5 roślin, które warto obok niej posadzić

Kosmos

Kosmosy wracają do ogrodowych łask

Barwny zakątek ogrodu? W towarzystwie lawendy warto posadzić kosmosy. Kojarzycie je pewnie z babcinych ogrodów, po latach znów wracają do łask. To jednoroczna roślina i delikatnych kwiatach, które wyglądem przypominają stokrotkę. Ma delikatne pędy i drobne listki. Kosmos jest łatwy w uprawie i nie ma zbyt dużych wymagań co do podłoża. Będzie idealnym tłem dla wyrazistych kwiatów lawendy. Dzięki niemu cała kompozycja stanie się kolorowa i pełna uroku.

Szałwia

Szałwia biała pochodzi z południowo-zachodniej części Ameryki Północnej

Szałwia to kolejna roślina, która sprawdzi się w duecie z lawendą. Istnieje wiele odmian różniących się kolorami kwiatów, dzięki czemu można wybrać tę, która najlepiej spełni nasze upodobania. Szałwia kwitnie przez całe lato, lubi słoneczne stanowiska i przepuszczalne podłoże. Jest też odporna na suszę i nie wymaga zbyt częstego podlewania. Wraz z lawendą stworzy przede wszystkim harmonijną kompozycję.

Rozmaryn

Rozmaryn i lawenda stworzą aromatyczny duet

Idealnym towarzystwem dla lawendy będzie również rozmaryn. Roślina stworzy z lawendą aromatyczny duet. Rozmaryn ze swoimi wąskimi, zielonymi liśćmi, niebieskimi lub białymi kwiatami będzie świetnie uzupełniał się z "lawendowymi" kolorami. Obie rośliny to również moc kulinarnych walorów - jako zioła są często wykorzystywane w kuchni śródziemnomorskiej. Potrawom nadają aromatu i wzbogacają ich smak. Świeże zioła prosto z ogródka? Brzmi jak plan idealny.

Kocimiętka

Kocimiętka będzie prawdziwą ozdobą ogrodu

Jej zapach uwielbiają zwłaszcza koty. Kocimiętka o jasnofioletowych kwiatach z lawendą stworzy kompozycję niczym z obrazu. Podobnie jak "ogrodowa piękność" lubi słoneczne stanowiska i dobrze przepuszczalne podłoże. Co więcej, dobrze znosi suszę i nie trzeba jej zbyt często podlewać. Walory estetyczne to nie wszystko. Aromat lawendy i kocimiętki będzie przyciągał pożyteczne owady, a my sami będziemy mogli zrelaksować się w ramach tej naturalnej aromaterapii.

Jeżówka

Jeżówka purpurowa to ozdoba ogrodu oraz bariera przed ślimakami

Kolorowym akcentem w ogrodzie będzie również duet: jeżówka i lawenda. Róż, fiolet, biel -płatki kwiatów jeżówki będą się harmonijnie przenikały z barwami lawendy. Dodatkowo, jeżówka przyciąga motyle i inne pożyteczne owady. Roślina też lubi słoneczne stanowisko i przepuszczalne podłoże. Podobnie jak lawenda, jest też dość odporna na suszę i nie trzeba jej regularnie podlewać. Kompozycja lawendowo-jeżówkowa z pewnością ożywi dany zakątek ogrodu.

