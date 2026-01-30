Lawenda pokocha ich towarzystwo. 5 roślin, które warto obok niej posadzić
Lawenda: piękna i aromatyczna roślina, która niezaprzeczalnie wnosi do ogrodu sporo uroku. Podwoisz jego moc, jeśli posadzisz obok niej konkretne rośliny. Dzięki temu stworzysz unikalną kompozycję, która będzie cieszyć oczy.
Wykonaj prosty zabieg wczesną wiosną. Lawenda bujnie zakwitnie
Lawenda na myśl przywodzi Prowansję i wprowadza do ogrodu romantyczny, sielski klimat. Zachwyca barwnymi kwiatami i intensywnym zapachem, a do tego odstrasza komary i kleszcze oraz działa jak magnes na motyle i pszczoły.
Aby bujnie rosła, należy pamiętać o jej regularnym przycinaniu. Zabieg należy przeprowadzać dwa razy w roku.
Pierwszy termin to wczesna wiosna, a konkretnie koniec marca - początek kwietnia. Zabieg pozwoli zachować lawendzie odpowiedni pokrój. Kolejne terminy to lato (lipiec- wrzesień) lub połowa września.
Jeśli chcemy w pełni wydobyć potencjał lawendy, warto posadzić obok niej konkretne rośliny. Dzięki temu jej drobne kwiaty i srebrzyste liście będą się pięknie prezentowały. Jakie rośliny warto posadzić w sąsiedztwie lawendy?
Kosmos
Barwny zakątek ogrodu? W towarzystwie lawendy warto posadzić kosmosy. Kojarzycie je pewnie z babcinych ogrodów, po latach znów wracają do łask. To jednoroczna roślina i delikatnych kwiatach, które wyglądem przypominają stokrotkę. Ma delikatne pędy i drobne listki. Kosmos jest łatwy w uprawie i nie ma zbyt dużych wymagań co do podłoża. Będzie idealnym tłem dla wyrazistych kwiatów lawendy. Dzięki niemu cała kompozycja stanie się kolorowa i pełna uroku.
Szałwia
Szałwia to kolejna roślina, która sprawdzi się w duecie z lawendą. Istnieje wiele odmian różniących się kolorami kwiatów, dzięki czemu można wybrać tę, która najlepiej spełni nasze upodobania. Szałwia kwitnie przez całe lato, lubi słoneczne stanowiska i przepuszczalne podłoże. Jest też odporna na suszę i nie wymaga zbyt częstego podlewania. Wraz z lawendą stworzy przede wszystkim harmonijną kompozycję.
Rozmaryn
Idealnym towarzystwem dla lawendy będzie również rozmaryn. Roślina stworzy z lawendą aromatyczny duet. Rozmaryn ze swoimi wąskimi, zielonymi liśćmi, niebieskimi lub białymi kwiatami będzie świetnie uzupełniał się z "lawendowymi" kolorami. Obie rośliny to również moc kulinarnych walorów - jako zioła są często wykorzystywane w kuchni śródziemnomorskiej. Potrawom nadają aromatu i wzbogacają ich smak. Świeże zioła prosto z ogródka? Brzmi jak plan idealny.
Kocimiętka
Jej zapach uwielbiają zwłaszcza koty. Kocimiętka o jasnofioletowych kwiatach z lawendą stworzy kompozycję niczym z obrazu. Podobnie jak "ogrodowa piękność" lubi słoneczne stanowiska i dobrze przepuszczalne podłoże. Co więcej, dobrze znosi suszę i nie trzeba jej zbyt często podlewać. Walory estetyczne to nie wszystko. Aromat lawendy i kocimiętki będzie przyciągał pożyteczne owady, a my sami będziemy mogli zrelaksować się w ramach tej naturalnej aromaterapii.
Jeżówka
Kolorowym akcentem w ogrodzie będzie również duet: jeżówka i lawenda. Róż, fiolet, biel -płatki kwiatów jeżówki będą się harmonijnie przenikały z barwami lawendy. Dodatkowo, jeżówka przyciąga motyle i inne pożyteczne owady. Roślina też lubi słoneczne stanowisko i przepuszczalne podłoże. Podobnie jak lawenda, jest też dość odporna na suszę i nie trzeba jej regularnie podlewać. Kompozycja lawendowo-jeżówkowa z pewnością ożywi dany zakątek ogrodu.
