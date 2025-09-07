Legitymacja emeryta-rencisty to oficjalny dokument potwierdzający, że dana osoba jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Warunkiem otrzymania legitymacji jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Legitymacja emeryta-rencisty: Co warto wiedzieć?

Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę i wydawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jej posiadanie uprawnia do otrzymywania:

świadczeń emerytalnych,

emerytur pomostowych,

rent,

rent socjalnych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, należy złożyć właściwy wniosek do jednostki ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Seniorki mogą liczyć na zniżki na przejazdy komunikacją miejską i pociągami

Legitymacja emeryta-rencisty: Do jakich zniżek uprawnia?

Seniorzy, posiadający legitymację emeryta-rencisty, mogą korzystać z licznych ulg oraz zniżek. Te najważniejsze dotyczą przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O wysokości tych pierwszych decydują władze miast, ale zazwyczaj zniżka ta wynosi 50 proc. Czasem seniorom przysługuje też całkowite zwolnienie z opłat.

Zniżka na przejazdy pociągami wynosi najczęściej 30 proc. i dotyczy przejazdów pierwszą i drugą klasą. Dwa razy w roku emerytom należy się także ustawowa ulga 37 proc.

Część seniorów, posiadających legitymację emeryta-rencisty jest także zwolniona z opłat za abonament RTV. Chodzi o osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. i mają pełne prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Emeryci i renciści skorzystać mogą także z licznych, a mniej znanych ulg na wypoczynek i rekreację. Zniżki czekają na nich w:

hotelach,

pensjonatach,

teatrach,

kinach,

muzeach,

ogrodach botanicznych,

parkach narodowych,

ogrodach zoologicznych.

Zniżki wynoszą zazwyczaj 30-50 proc.

Seniorzy, którzy lubią dalsze podróże, mogą liczyć także na 50 proc. ulgi podczas wyrabiania paszportu.

Legitymacja emeryta-rencisty: Mało znane zniżki i ulgi

Niewielu seniorów ma świadomość, że mogą liczyć na zniżki w niektórych aptekach. Punkty te nie mają wprawdzie prawnego obowiązku ich udzielania, ale zawsze warto dopytać i skorzystać z tej możliwości.

W tym miejscu warto też przypomnieć, że seniorzy, którzy osiągnęli 75. rok życia mogą liczyć na bezpłatne leki - w puli jest aż kilka tysięcy różnych produktów.

Seniorzy mogą również skorzystać ze zniżek w placówkach sportowych.

