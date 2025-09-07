Legitymacja emeryta-rencisty: O czym seniorzy mogą nie wiedzieć?
Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia seniorów do wielu zniżek, w tym do najpopularniejszych - na przejazdy komunikacją miejską i pociągami. Istnieje jednak więcej, mniej znanych ulg, o których seniorzy nie mają pojęcia! Jak z nich skorzystać?
Legitymacja emeryta-rencisty to oficjalny dokument potwierdzający, że dana osoba jest uprawniona do pobierania emerytury lub renty, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Warunkiem otrzymania legitymacji jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Legitymacja emeryta-rencisty: Co warto wiedzieć?
Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę i wydawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jej posiadanie uprawnia do otrzymywania:
- świadczeń emerytalnych,
- emerytur pomostowych,
- rent,
- rent socjalnych,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, należy złożyć właściwy wniosek do jednostki ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
WAŻNE: Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
Legitymacja emeryta-rencisty: Do jakich zniżek uprawnia?
Seniorzy, posiadający legitymację emeryta-rencisty, mogą korzystać z licznych ulg oraz zniżek. Te najważniejsze dotyczą przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O wysokości tych pierwszych decydują władze miast, ale zazwyczaj zniżka ta wynosi 50 proc. Czasem seniorom przysługuje też całkowite zwolnienie z opłat.
Zniżka na przejazdy pociągami wynosi najczęściej 30 proc. i dotyczy przejazdów pierwszą i drugą klasą. Dwa razy w roku emerytom należy się także ustawowa ulga 37 proc.
Część seniorów, posiadających legitymację emeryta-rencisty jest także zwolniona z opłat za abonament RTV. Chodzi o osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. i mają pełne prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Emeryci i renciści skorzystać mogą także z licznych, a mniej znanych ulg na wypoczynek i rekreację. Zniżki czekają na nich w:
- hotelach,
- pensjonatach,
- teatrach,
- kinach,
- muzeach,
- ogrodach botanicznych,
- parkach narodowych,
- ogrodach zoologicznych.
Zniżki wynoszą zazwyczaj 30-50 proc.
Seniorzy, którzy lubią dalsze podróże, mogą liczyć także na 50 proc. ulgi podczas wyrabiania paszportu.
Legitymacja emeryta-rencisty: Mało znane zniżki i ulgi
Niewielu seniorów ma świadomość, że mogą liczyć na zniżki w niektórych aptekach. Punkty te nie mają wprawdzie prawnego obowiązku ich udzielania, ale zawsze warto dopytać i skorzystać z tej możliwości.
W tym miejscu warto też przypomnieć, że seniorzy, którzy osiągnęli 75. rok życia mogą liczyć na bezpłatne leki - w puli jest aż kilka tysięcy różnych produktów.
Seniorzy mogą również skorzystać ze zniżek w placówkach sportowych.
