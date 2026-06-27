Lekarze ostrzegają przed gorącymi prysznicami. Ucierpi nie tylko skóra

Gorące kąpiele i prysznice mają wiele plusów, głównie dotyczących wpływu na nasze samopoczucie psychiczne. Jednak o ich minusach powiedział dr Mahyar Maddahali, chirurg naczyniowy znany w mediach społecznościowych jako Dr. Max. Opublikował nagranie, które szybko zdobyło popularność na TikToku. Na filmie para pokazuje różnicę między preferowaną temperaturą prysznica: mężczyzna wybiera chłodniejszą wodę, natomiast kobieta bardzo gorącą.

Lekarz zwrócił uwagę na to, że regularne korzystanie z bardzo gorących pryszniców może mieć niekorzystny wpływ na organizm. Jak wyjaśnił, wysoka temperatura usuwa naturalne lipidy chroniące skórę przed utratą wilgoci. Dodatkowo powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może prowadzić do zaczerwienienia, podrażnienia skóry oraz uczucia osłabienia.

Dr Maddahali podkreślił również, że długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę może u niektórych osób skutkować zawrotami głowy, a nawet omdleniem.

Na temat nagrania wypowiedziała się także dermatolog dr Teresa Song z nowojorskiej kliniki Marmur Medical. Specjalistka podkreśliła, że ekstremalnie gorące prysznice mogą uszkadzać barierę hydrolipidową skóry.

"Nie zaleca się bardzo gorących pryszniców, ponieważ uszkadzają naturalną barierę ochronną skóry, a ich czas powinien być możliwie krótki" - wyjaśniła w rozmowie z "In The Know".

Jak zaznaczyła, szczególnie powinny ich unikać osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry, egzemę czy łuszczycę. Gorąca woda może nasilać świąd, podrażnienia i przesuszenie naskórka.

Jak gorące prysznice wpływają na krążenie?

Stopniowe zmniejszanie temperatury wody usprawni krążenie krwi, wzmocni odporność i pomoże w walce z cellulitem 123RF/PICSEL

Wpływ wysokiej temperatury wody nie ogranicza się jednak wyłącznie do skóry. Podczas gorącego prysznica dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych. To naturalna reakcja organizmu, która ma pomóc w oddawaniu nadmiaru ciepła.

W efekcie ciśnienie tętnicze może przejściowo się obniżyć. Serce musi wówczas pracować intensywniej, aby utrzymać prawidłowy przepływ krwi do narządów. U zdrowych osób zwykle nie stanowi to problemu, jednak u pacjentów z chorobami układu krążenia sytuacja wygląda inaczej.

Kardiolodzy zwracają uwagę, że bardzo gorące kąpiele mogą wywoływać kołatanie serca, zawroty głowy oraz uczucie osłabienia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, niskim ciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami rytmu serca.

Gorące prysznice a żylaki i niewydolność żylna

Chłodne kąpiele i prysznice mają pozytywny wpływ na krążenie 123RF/PICSEL

Z punktu widzenia chirurgii naczyniowej, szczególnie istotny jest wpływ wysokiej temperatury na żyły kończyn dolnych.

Gorąca woda powoduje rozszerzenie żył, co może nasilać zastój krwi w nogach. U osób cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną lub żylaki może to prowadzić do zwiększenia uczucia ciężkości nóg, obrzęków oraz bólu.

Specjaliści od lat zalecają pacjentom z żylakami unikanie długotrwałego przebywania w wysokiej temperaturze, w tym gorących kąpieli, sauny czy jacuzzi. Zimniejsza woda działa odwrotnie - powoduje obkurczenie naczyń i może przynosić chwilową ulgę osobom z problemami żylnymi.

Warto też pamiętać o tym, że omdlenia związane z gorącą kąpielą lub prysznicem nie są mitem. Gdy naczynia krwionośne gwałtownie się rozszerzają, część krwi zalega w kończynach dolnych. Mózg może być przez chwilę słabiej ukrwiony, szczególnie podczas szybkiego wstawania po kąpieli.

Ryzyko wzrasta u seniorów, osób odwodnionych, pacjentów przyjmujących leki obniżające ciśnienie oraz osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe.

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