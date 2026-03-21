Dlaczego dodaje się mleko do kawy?

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy z ekspresu z puszystą pianką. Taki napój wymaga jednak dodania mleka, który spełnia w nim kilka kluczowych funkcji:

neutralizuje naturalną gorycz kawy,

dodaje słodyczy,

nadaje kremowej konsystencji,

tworzy piankę na powierzchni.

W mleku krowim, które najczęściej dodawane jest do kawy, znajduje się tłuszcz. To on odpowiada za kremową konsystencję napoju. Z kolei za piankę odpowiada obecność białka.

Dlaczego nie każde mleko nadaje się do kawy?

W sklepach spożywczych można znaleźć wiele rodzajów mleka zarówno krowiego, jak i napojów roślinnych, które je zastępują w diecie roślinnej. Obok nich półki wypełnione są produktami mlecznymi przeznaczonymi właśnie do kawy - wszelkiego rodzaju śmietankami w proszku czy mlekami skondensowanymi.

Niestety nie wszystkie te produkty spełniają pokładane w nich funkcje po dodaniu do kawy. Zamiast tego uzupełniają napój o składniki, które negatywnie wpływają na zdrowie i ogromną ilość pustych kalorii. One z kolei szybko mogą zamienić się w nadprogramową tkankę tłuszczową.

Najgorsze mleko do kawy. Lista, która psuje efekt i zdrowie

Wszyscy entuzjaści białej kawy powinni unikać produktów, które tylko z pozoru udają idealny dodatek do porannej filiżanki. Oto lista najgorszych mlek do kawy.

Śmietanka w proszku

Śmietanka produkowana jest właśnie z myślą o kawie. Jej struktura pozwala łatwo i długo ją przechowywać, co może sprawdzić się nie tylko w podróży. Niestety zaraz po dodaniu śmietanki w proszku do napoju szybko się okazuje, że tylko barwi kawę na nieco jaśniejszy kolor, a o aksamitnej piance można tylko pomarzyć.

Warto także przyjrzeć się składom popularnych śmietanek w proszku. Na pierwszym miejscu często znajduje się syrop glukozowy, później utwardzony tłuszcz kokosowy. Gdzieś pośrodku można znaleźć białka mleka, a resztę składników uzupełniają stabilizatory, emulgatory, substancje przeciwzbrylające i barwniki. Jedynym pozytywnym składnikiem są białka mleka.

Łączenie kawy z niektórymi produktami może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie 123RF/PICSEL

Mleko skondensowane

Kolejnym produktem, którego nie warto dodawać do kawy, jest mleko skondensowane. Dostępne w sklepach w dużych puszkach lub małych tubkach. Ono również ma długą datę ważności do spożycia i łatwo się je przechowuje. Spokojnie zachowa świeżość także poza lodówką.

A co znajduje się w składzie mleka skondensowanego? Niemal połowa jego składu to cukier. To właśnie dzięki niemu ma bardzo słodki smak i odpowiednią gęstość. Ponadto do mleka dodawane są tłuszcze i 20% suchej beztłuszczowej masy mleka.

Najbardziej niepokojąca jest zawartość cukru. Po dodaniu do kawy napój nabiera przede wszystkim słodyczy. Jak pisze Agnieszka Żurek na portalu Interia Zdrowie, taka dawka cukru szybko dodaje energii, ale równie szybko ta energia spada, a na jej miejsce pojawia się senność, rozdrażnienie i wzmożony apetyt. Ponadto mleko zagęszczone dostarcza dużej ilości tłuszczów nasyconych podnoszących poziom cholesterolu i ryzyko chorób układu krążenia. Po takiej dawce cukru i tłuszczu poważnie obciążona jest również trzustka, która odpowiada za regulację poziomu cukru we krwi. Prowadzi to do jej stanów zapalnych i zaburzeń metabolicznych.

Tanie napoje roślinne

Przed wyborem napojów roślinnych warto zerknąć na ich skład. Do niektórych produktów dodawany jest cukier i tłuszcz. Takie mleko roślinne w kawie często się rozwarstwia i ścina, psując smak i wygląd napoju. Negatywnie wpływa także na jego skład, dostarczając dodatkowej dawki kalorii i często chemicznych dodatków.

Mleko 1,5 proc.

Kiepskim wyborem jest także mleko krowie o obniżonej zawartości tłuszczu. Chociaż nie dostarczysz sobie wraz z nim nadmiaru cukru i tłuszczu, to jednak po jego dodaniu napój staje się płaski i rozwodniony. Ciężko jest również z takiego mleka uzyskać gęstą piankę.

Jakie mleko do kawy będzie najlepsze?

Najlepsze mleko do kawy to mleko krowie o zawartości tłuszczu 3,2 proc.. Taki dodatek do porannej filiżanki zagwarantuje ci gęstą kremową konsystencję i piankę. Osoby, które boją się nadmiaru tłuszczu i kalorii mogą wybrać mleko krowie 2 proc.. Ono również dobrze spełni swoje funkcje w kawie.

Kawa z mlekiem owsianym to dobry i zdrowy wybór Smaker Smakerowy 123RF/PICSEL

W sklepach idealny dodatek do kawy odnajdą także osoby na diecie roślinnej. Wśród napojów roślinnych warto wybierać te o jak najkrótszym składzie i bez dodatku cukru. Dla uzyskania najlepszej pianki warto sięgać po mleko owsiane, grochowe i sojowe z oznaczeniem barista.

