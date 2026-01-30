Lepiej wyrzuć je z domu. Przynoszą pecha i psują relacje
Rośliny doniczkowe od lat traktuje się jako najlepszy sposób dekorowania przestrzeni. W PRL-u w każdym domu można było spotkać paprotki i zielistki, dziś z kolei rekordy popularności biją monstery czy storczyki. I chociaż zieleń w domu działa odprężająco i relaksująco, to w niektórych przypadkach może nam nie służyć. Sprawdź, które rośliny przechowywane w domu przynoszą pecha.
Spis treści:
- Modny i popularny. Przynosi pecha i samotność
- "Kwiat wampir" - lepiej na niego uważaj
- Jesienny "must have" na cenzurowanym
- Trzymasz w domu takie rośliny? Lepiej się ich pozbądź
- Inne pechowe rośliny
Modny i popularny. Przynosi pecha i samotność
Wiele osób stawia na egzotyczne, ale proste w uprawie rośliny doniczkowe. Idealnym rozwiązaniem wydaje się kaktus, który jest w stanie przetrwać w niemal każde warunki, łącznie z kilkumiesięczną suszą. Niestety według wierzeń kaktus w domu to najgorsze, co możesz mieć na parapecie - roślina ta nie tylko przynosi pecha, ale jest też symbolem samotności. Zgodnie z przesądami jej igły przyczyniają się do braku wartościowych relacji i cierpienia.
"Kwiat wampir" - lepiej na niego uważaj
Szczególne miejsce na liście "pechowych roślin" zajmuje "kwiat wampir", czyli fiołek afrykański. Według przesądu dosłownie pożera on energię i pozbawia sił witalnych. Szczególnie negatywnie ma wpływać na mężczyzn. Trzymając go w domu, narażamy się na samotność, bo ponoć odstrasza szczęśliwą miłość.
Jesienny "must have" na cenzurowanym
Wrzosy od lat są niekwestionowanymi liderami jesiennych aranżacji. Stawiamy je na parapetach i przed domami w różnych konfiguracjach i odmianach kolorystycznych. Niestety według wierzeń możemy w ten sposób sprowadzić na siebie nieszczęście. Według wierzeń nordyckich, uprawiając ją w domu, przyciągamy w nasze progi chorobę, a nawet śmierć.
Trzymasz w domu takie rośliny? Lepiej się ich pozbądź
Trzymanie w domu pamiątkowych bukietów sprzed lat czy zasuszonych polnych kwiatów wydaje się niegroźnym sentymentalnym nawykiem. Niestety według wierzeń takie zaschnięte rośliny są symbolem utraconej energii i mogą ściągać na nas nieszczęścia.
Inne pechowe rośliny
Według przesądów w domu nie powinno się też trzymać bluszczu (ponoć przynosi pecha w miłości i przyczynia się do rozpadu związku), hibiskusa, czyli popularnej róży chińskiej (dawniej wierzono, że to "roślina biedy" i zwiastun nieszczęścia), a nawet monstery (może generować złą energię i sprzyjać kłótniom). Z domu lepiej też pozbyć się hoi - ponoć im lepiej rośnie, tym mniej pieniędzy mamy w portfelu.
