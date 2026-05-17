Zbyt ciasno posadzone pomidory częściej chorują i gorzej owocują. Bardzo kiepsko znoszą nadmierną wilgoć, która często panuje przy nieodpowiednim zagęszczeniu krzaków. Trzeba więc stosować się do kilku podstawowych zasad, które pozwolą uzyskać zdrowe rośliny i obfite zbiory.

Spis treści: Kiedy sadzić pomidory do gruntu? Niecierpliwość nie popłaca Podaruj im trochę słońca. Zasady uprawy pomidorów W jakiej odległości sadzić pomidory?

Kiedy sadzić pomidory do gruntu? Niecierpliwość nie popłaca

Pomidory to rośliny wyjątkowo wrażliwe na chłód, dlatego z wysadzaniem ich do gruntu nie należy się spieszyć. Najlepszy moment przypada zwykle po 15 maja, gdy mija ryzyko przymrozków, a temperatura nocą utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Zbyt wczesne sadzenie w gruncie lub w doniczkach wynoszonych na zewnątrz może skutkować zahamowaniem wzrostu, a nawet uszkodzeniem ciepłolubnych sadzonek. Najbardziej zapobiegliwi i najostrożniejsi ogrodnicy czekają nawet do końca maja, szczególnie jeśli wiosna jest chłodna i deszczowa.

Podaruj im trochę słońca. Zasady uprawy pomidorów

Pomidory najlepiej rosną w miejscach ciepłych, mocno nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru. Im więcej słońca otrzymują, tym lepiej kwitną, a dojrzewanie owoców przebiega szybciej. Zakłada się, że rośliny powinny mieć dostęp do intensywnych promieni słonecznych przez osiem godzin dziennie.

Równie istotna jest gleba. W uprawie pomidorów należy zadbać o żyzne, przepuszczalne podłoże o odczynie neutralnym lub lekko kwaśnym. Rośliny źle znoszą ciężkie, gliniaste podłoże, więc w takich warunkach nie można liczyć na zadowalające zbiory. Doświadczeni ogrodnicy przez sadzeniem zasilają ziemię obornikiem lub kompostem, który w naturalny sposób poprawie strukturę gleby i dostarcza niezbędne składniki odżywcze.

W jakiej odległości sadzić pomidory?

Odpowiednie odstępy między pomidorami mają niebagatelny wpływ na zdrowie roślin, a także wielkość i jakość plonów. Zbyt duże przerwy utrudniają efektywne wykorzystanie przestrzeni w ogrodzie lub na działce, z kolei nadmierne zagęszczenie stwarza poważniejsze problemy. Jak ich uniknąć?

Można założyć, że pomidory w gruncie należy sadzić co 40-60 cm w rzędzie, zachowując odstęp 60-80 cm między rzędami. W przypadku odmian karłowych, odstępy możemy zmniejszyć o 10-15 cm.

Latem możesz cieszyć się obfitymi zbiorami 123RF/PICSEL

Zbyt ciasno rosnące krzewy wolniej schną po deszczu i podlewaniu, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, zwłaszcza groźnej dla pomidorów zarazy ziemniaczanej. Gęste skupiska stwarzają też warunki konkurencji. Krzewy zaczynają walczyć o miejsce do rozwoju korzeni, wodę i substancje pokarmowe, co negatywnie odbija się na owocach. Jest ich mniej, a rozmiar nie powala.

