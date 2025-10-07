Skąd wziął się w Polsce borowik amerykański?

Borowik amerykański, inaczej złotak wysmukły (Aeroboletus projektellus Quél), określany również borowikiem wrzosowym, to grzyb pochodzący z Ameryki Północnej, który wedle wielu źródeł pojawił się w Europie w latach 80. XX w. Wówczas jego występowanie zauważono na Litwie, a w kolejnych latach także w innych krajach Starego Kontynentu. W Polsce obecność borowika amerykańskiego potwierdzono ok. 10 lat temu.

"Od kilku lat znany jest grzybiarzom nadbałtyckich borów. Należy do rodziny borowikowatych, ale do innego rodzaju niż nasz borowik. Pochodzi z północno-wschodnich terenów USA. Bardzo dobrze >>wchodzi<< w mikoryzę z naszą sosną i jako gatunek inwazyjny jest podejrzewany o próbę wyrugowania naszego szlachetnego! Ten ostatni, jako że szlacheckość zobowiązuje, aby wydać na świat owocniki, musi mieć towarzystwo muchomora czerwonawego i najlepiej jeszcze muchomora twardego" - tłumaczą eksperci z Nadleśnictwa Przymuszewo.

Leśnicy wyjaśniają również, jak rozpoznać borowika amerykańskiego. Kapelusz tego grzyba jest początkowo wypukły, nigdy niespłaszczający się całkowicie, osiąga średnicę 4-20 cm. Powierzchnia sucha i matowa rudawa z charakterystyczną falbanką na krawędzi kapelusza. U młodych owocników kolor kapelusza ciemnobrązowy do cynamonowego. Od spodu jaskrawożółty do żółtozielonego. Smak lekko kwaskowaty.

Trzon ma ok. 7-15 cm, więc jest stosunkowy długi i przypominający bardziej koźlarza niż borowika, żółty lub brzoskwiniowy, silnie bruzdowany z żłobkowaną powierzchnią. Miąższ ma odcień różowawy, przy czym barwa ta nie zmienia się pod wpływem utlenienia - czytamy na stronie Nadleśnictwa Przymuszewo.

Czy borowik amerykański to grzyb jadalny?

Borowi amerykański jest grzybem jadalnym, ma delikatny, lekko orzechowy lub kwaskowaty smak. Należy jednak zaznaczyć, że może być inwazyjny, rozprzestrzenia się w Europie kosztem rodzimych grzybów. Może zaburzać naturalne zależności w lasach i osłabiać lokalną różnorodność biologiczną - wskazuje Nadleśnictwo Hajnówka.

Ponadto eksperci z Nadleśnictwa Hajnówka wystosowali do grzybiarzy apel: "Jeśli widziałeś go w Puszczy Białowieskiej, poinformuj nas o tym". Dzięki temu leśnicy mogą skuteczniej monitorować rozprzestrzeniania się tego inwazyjnego gatunku.

