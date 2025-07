"Cześć, w ramach oczekiwania na rurkowce wycieczka do znanych miejscówek kurkowych. Las mieszany z przewagą sosny, trawy i jagodziny. Sporo tych kurek, nawet wyrośniętych, ładnych, świeżych; nie sądziłem, że tyle ich będzie. Moja Pani nazbierała więcej, uwielbia zbierać kurki.

PS. Lubicie grzybiarzy z wielkimi, białymi wiadrami po farbie? 😉 To moi ulubieńcy😖🥴😵‍💫. Dziś jednemu, spotkanemu w lesie, to wyznałem, to uciekł".