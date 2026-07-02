Spis treści: Dlaczego pelargonie nie kwitną? Światło? Bez niego pelargonie nie zakwitną Podlewanie trzeba robić rozważnie Uważaj na doniczkę ona może przeszkadzać pelargonii Pamiętasz o nawożeniu? Bez niego z kwiatów nici Pielęgnacja: kluczowe zabiegi

Dlaczego pelargonie nie kwitną?

Przyjęło się, że pelargonie obficie kwitną latem i trzeba się naprawdę postarać, żeby wyglądały marnie. Oczywiście, jest w tym dużo prawdy, ale trzeba przyznać jedno: bez naszej pomocy i opieki, a także specyficznych warunków, pelargonie nie będą wyglądały dobrze. Nie dość, że kwiaty będą pojawiały się sporadycznie albo wcale, to na dodatek szybko cała roślin obumrze.

Jeśli pelargonie nie kwitną, nie trzeba ich od razu wyrzucać, ale jedynie trzeba się im przyjrzeć. Wtedy małe zmiany mogą przynieść sukces i balkon albo parapet szybko będą ukwiecone.

Światło? Bez niego pelargonie nie zakwitną

Tam, gdzie jest światło, kwitną pelargonie - te słowa trzeba sobie mocno wziąć do serca, bo jeśli nie będziemy się tą zasadą kierować, z kwiatów nici. Okazuje się, że pelargonie potrzebują promieni słonecznych. Dlatego jeśli doniczki z kwiatami stoją w cieniu, nie dziwmy się, że na pelargoniach brak pąków kwiatowych. Rozwiązanie problemu? Nasze rośliny trzeba przestawić i poczekać, a z całą pewnością po pewnym czasie ponownie zakwitną.

Podlewanie trzeba robić rozważnie

Podlewanie i nawożenie: czasem tylko to wystarczy, aby pelargonia była piękna 123RF/PICSEL

Czy pelargonie trzeba podlewać? Tak, choć prawdą jest to, że rośliny te są wyjątkowo odporne i przez pewien czas mogą znieść okazjonalną suszę, ale trzeba powiedzieć jasno: nawadnianie jest kluczowe.

Co więcej, podlewanie trzeba robić równomiernie: nie można dopuścić, aby dozowanie wody było zbyt skąpe albo doniczka była przelana. Obie sytuacje mogą doprowadzić do osłabienia pelargonii, a co za tym idzie - roślina nie będzie kwitnąć.

Jak podlewać pelargonie? Trzeba sprawdzać na bieżąco bryłę korzeniową. Jeśli podłoże jest wysuszone, to znak dla nas, że rośliny trzeba podlać.

Uważaj na doniczkę ona może przeszkadzać pelargonii

Czy doniczka ma wpływ na kwitnienie pelargonii? Okazuje się, że tak. Chodzi o to, że zbyt duży pojemnik może sprawiać, że na łodygach nie pojawią się pąki kwiatowe. Działa tutaj prosty mechanizm: pelargonia skupia się na tym, aby wytworzyć dostateczną ilość korzeni kosztem kwitnienia.

Z drugiej strony zbyt mała doniczka również może hamować rozwój rośliny, co będzie objawiało się jednym: pąki prawie w ogóle nie będą się pojawiać, a na dodatek pelargonia będzie szybciej więdła.

Rozwiązanie? Pelargonie trzeba sadzić do doniczek, które są dostosowane do rozmiaru sadzonek. Wystarczy wybrać niewiele większą od tej przemysłowej doniczki, w której kupiliśmy roślinę w sklepie ogrodniczym. Jeśli decydujemy się na uprawę pelargonii w skrzynkach, trzeba sadzić kilka sadzonek w jednym pojemniku.

Pamiętasz o nawożeniu? Bez niego z kwiatów nici

Pelargonie muszą być nawożone. To mit, że nie potrzebują zasilania 123RF/PICSEL

Każda roślina, którą uprawia się w doniczkach, wymaga stosowania nawozów. Co prawda, niektóre potrzebują ich mniej, a niektóre zdecydowanie więcej. W przypadku pelargonii nawożenie jest kluczowe, ponieważ potrzebuje ona składników po to, aby silnie rosnąć, ale także wytwarzać kwiaty. Chcemy mieć ukwiecony balkon? W takim razie nawożenie pelargonii musi odbywać się minimum raz w miesiącu.

Czym nawozić pelargonie? Wybór preparatu nie może być przypadkowy: kiedy roślina kwitnie, potrzebuje potasu i fosforu, a mniej azotu. Jeśli pelargonia będzie nawożona azotem, skupi się na tworzeniu korzeni oraz liści, zamiast na tworzeniu pąków kwiatowych. Możemy posiłkować się nie tylko preparatami dostępnymi w sklepach ogrodniczych, ale także warto sięgać po domowe nawozy: np. z bananów, warzyw, łupin cebuli, itp.

Pielęgnacja: kluczowe zabiegi

Pelargonie również wymagają pielęgnacji. Wiadomo, że ważne jest nawożenie, ale na tym nie wolno poprzestawać. Na całe szczęście, pielęgnacja nie jest skomplikowana, ponieważ ogranicza się dosłownie do jednego zabiegu. Co trzeba robić? Usuwać na bieżąco martwe części rośliny: zarówno suche liście, jak i całe pąki kwiatowe. Po co to robić? Przede wszystkim po to, aby zrobić miejsce pod nowe, a także, by wzmocnić roślinę.

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