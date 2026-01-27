Aplikacja Lidl Plus bez konieczności użycia telefonu?

Klienci dokonujący zakupów w sklepach Lidl i chcący skorzystać z dostępnych rabatów, powinni w tym celu zainstalować w smartfonach aplikację Lidl Plus, ponieważ niemiecki dyskont nie oferuje konsumentom fizycznych kart lojalnościowych, w przeciwieństwie m.in. do sieci sklepów Biedronka.

Aby skorzystać z danej zniżki widocznej w aplikacji Lidl Plus, klienci muszą uruchomić aplikację, aktywować interesujący ich bonus, na koniec przy kasie zeskanować kod QR widoczny w aplikacji. Jednak problem pojawiał się w momencie, gdy klient zapomina zabrać telefonu lub urządzenie rozładowuje się podczas robienia zakupów. To z kolei uniemożliwia zeskanowanie kodu QR i skorzystanie z promocji.

Lidla właśnie znalazł rozwiązanie z tej problematycznej sytuacji, choć trzeba podkreślić, że nie jest ono idealne.

"Stale rozwijamy nasze narzędzia, aby zakupy były jeszcze prostsze. Dlatego w wybranych lokalizacjach wprowadziliśmy możliwość identyfikacji w programie Lidl Plus za pomocą numeru telefonu na kasach samoobsługowych" - powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

W kontekście skorzystania ze zniżek w sklepach Lidl należy zwrócić uwagę na różnicę między "kuponami" a "ofertami", ponieważ są to dwa główne mechanizmy promocyjne w Lidl Plus.

O ile oferty rabatowe wielokrotnego użytku nie wymagają aktywacji w aplikacji, a wyłącznie zeskanowania karty Lidl Plus przy kasie np. poprzez podanie przypisanego numeru telefonu, to już kupony jednorazowego użycia takiej aktywacji w aplikacji wymagają.

W związku z tym, jeśli klienci zapomną telefonu z aplikacją, ale wcześniej nie aktywują interesujących ich kuponów, zniżka nie będzie im przysługiwać.

Nowa opcja dotyczy tylko kas samoobsługowych. Lidl tłumaczy to kwestiami bezpieczeństwa

Wprowadzenie na ekranie monitora numeru telefonu przez klienta, co pozwala na identyfikację w programie Lidl Plus bez konieczności skanowania kodu QR, możliwe jest tylko w przypadku korzystania z kas samoobsługowych.

Sieć tłumaczy tę decyzję kwestiami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych. Otóż dyktując swój numer telefonu przy kasie obsługiwanej przez personel, zachodziłoby ryzyko, że osoby stojące w kolejce wejdą w jego posiadanie.

"Dbając o najwyższe standardy obsługi klientów oraz bezpieczeństwo ich danych, w celu skorzystania z aktualnych kuponów i ofert, klientów korzystających z kas tradycyjnych zachęcamy do samodzielnego skanowania aplikacji Lidl Plus na wygodnym skanerze znajdującym się przy kasie" - dodaje Aleksandra Robaszkiewicz dla portalspozywczy.pl.

