Spis treści: Polskie owoce w lipcu. Na co obecnie trwa sezon? Morele to źródło samych dobroci. Wykorzystaj nie tylko do przetworów czy deserów Do czego wykorzystać morele w kuchni? Ile moreli jeść, aby wspomóc zdrowie?

Polskie owoce w lipcu. Na co obecnie trwa sezon?

Lato to wyjątkowy pod względem dostępności najcenniejszych owoców oraz warzyw czas. W Polsce możemy cieszyć się już (uznawanymi za najzdrowsze na świecie) owocami jagodowymi - borówkami, malinami, porzeczekami, truskawkami, poziomkami czy agrestem. Już wkrótce rozpocznie się sezon na inne prozdrowotne rarytasy, z którym warto korzystać na potęgę. Mowa o owocach pestkowych, wśród których uwagę powinna zwrócić morela. Dlaczego te niewielkie, pomarańczowe owoce są tak wyjątkowe i do czego można je wykorzystać w kuchni?

Morele to źródło samych dobroci. Wykorzystaj nie tylko do przetworów czy deserów

Morele to małe, kuliste owoce pestkowe o barwie złocisto-pomarańczowej, pokryte delikatnym meszkiem. Owocują m.in. w klimacie śródziemnomorskim - największe plantacje znajdują się w Turcji, jednak ich uprawa możliwa jest także w cieplejszych regionach Polski (głównie na południu, np. w okolicach Sandomierza). Morele to nie tylko orzeźwiające, charakteryzujące się przyjemnym, słodko-kwaśnym smakiem owoce, ale także skarbnica wielu minerałów, witamin i cennych składników odżywczych. Warto je jeść z uwagi na fakt, że stanowią wartościowe źródło:

potasu - pierwiastka, który dba o prawidłowe ciśnienie krwi

beta karotenu - w organizmie przekształcanego w witaminę A, która jest niezbędna do utrzymania zdrowia oczu i skóry, działa przeciwstarzeniowo

witamin C i E - chroniących organizm przed stresem antyoksydacyjnym

żelaza - morele stanowią dobre, roślinne źródło tego pierwiastka

błonnika - wspierającego trawienie i perystaltykę jelit

antyoksydantów - przeciwutleniaczy chroniącym komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością wolnych rodników

Sezon na morele trwa w Polsce zwykle do końca sierpnia. Te owoce doskonale nadają się na przetwory 123RF/PICSEL

Do czego wykorzystać morele w kuchni?

Morele to ponadto owoce niskokaloryczne, które mają szerokie zastosowanie w kuchni. Sprawdzają się doskonale do przyrządzania letnich, orzeźwiających deserów, koktajli, przetworów (dżemów, soków, kompotów), jako dodatek do śniadań na słodko (np. owsianek) oraz potraw wytrawnych. Zarówno świeże jak i suszone morele doskonale współgrają z mięsem drobiowym (kaczka, kurczak) i wieprzowym, a takze urozmaicą smak wykwintnych sałatek.

Ile moreli jeść, aby wspomóc zdrowie?

Szacuje się, że wystarczy zaledwie trzy morele dziennie, aby organizm otrzymał odpowiednią dawkę przeciwutleniaczy chroniących się przed szkodliwym działaniem wolnych rodników - związków w dużej mierze odpowiedzialnych za rozwój chorób cywilizacyjnych. Taka dawna wystarczy również, aby wspomóc walkę z wysokim ciśnieniem krwi czy problemami trawiennymi.





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