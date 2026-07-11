Spis treści: Sezon na grzyby w Polsce trwa również wiosną i latem. W lipcu można nazbierać ich całkiem sporo Grzyby, które można pomylić z prawdziwkami. Zachowaj szczególną ostrożność

Sezon na grzyby w Polsce trwa również wiosną i latem. W lipcu można nazbierać ich całkiem sporo

W polskich lasach powoli rozpoczyna się prawdziwa uczta dla grzybiarzy. Ci, którzy wiedzą gdzie szukać najbardziej dorodnych i smacznych okazów, a także w jaką pogodę wybrać się do lasu, aby wrócić z pełnym koszykiem, nie czekają do jesieni. Mimo iż największy wysyp grzybów przypada na wrzesień oraz październik, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można zbierać je przez niemal cały rok. Najbardziej popularne i smaczne okazy pojawiają się już na wiosnę - można wówczas zbierać m.in. smardze, majówki (gąsówki wiosenne), twardzioszki przydrożne i boczniaki. Latem z kolei zaczynają wyrastać wczesne borowiki, kurki, maślaki, koźlarze czy podgrzybki.

Doświadczeni grzybiarze na ogół nie mają problemów z rozróżnieniem jadalnych grzybów od trujących, jednak nawet oni powinni zachować ostrożność i mieć na uwadze, że w lasach rosną też gatunku śmiertelnie niebezpieczne, które przez nieuwagę mogą wylądować w koszykach. Wątpliwe pod kątem bezpieczeństwa spożycia okazy zawsze powinny zostać w lesie. Wybierając się na grzyby, należy także znać podstawowe zasady weryfikowania jadalnych oraz trujących. W lipcu w lasach pojawią się gatunki, które można pomylić np. z prawdziwkami. Sprawdź zatem czy posiadają charakterystyczne dla toksycznych grzybów cechy, aby nie narazić się na zatrucie. Na które grzyby szczególnie trzeba uważać podczas letnich grzybobrań?

Grzyby, które można pomylić z prawdziwkami. Zachowaj szczególną ostrożność

Wśród grzybów występujących w Polsce wyróżnia się około 250 gatunków niejadalnych, wśród których 35 może powodować śmiertelne niebezpieczeństwo. Jak podają statystyki sanepidu, każdego roku odnotowuje się od kilkuset do nawet kilku tysięcy przypadków zatruć grzybami. Pomyłki dotyczą najczęściej tych, które cieszą się ogromną popularnością wśród grzybiarzy. Trujące okazy lądują omyłkowo nawet w koszykach tych, którzy grzyby zbierają od wielu lat. Dlatego też rokrocznie przypomina się, aby zbierając grzyby zachować szczególną ostrożność. Niejadalne grzyby, które wyglądem mogą przypominać borowiki szlachetne, kurki czy gąski rosną już w lasach na potęgę. Które to konkretnie gatunki i jak je najłatwiej rozpoznać?

Bo borowika szlachetnego (prawdziwka) podobnych jest kilka gatunków grzybów pochodzących z tej samej rodziny, na które szczególnie należy uważać. Są to:

Borowik szatański (krwistoborowik szatański) - ma beczułkowaty, czerwono-żółty trzon i jaskrawy spód kapelusza, a prawdziwek posiada jasny trzon z białą siateczką. Po przekrojeniu miąższ prawdziwka nie zmienia barwy i pozostaje biały, a u szatana sinieje lub błękitnieje w kontakcie z powietrzem. Borowik szatański to grzyb trujący, wywołujący po spożyciu silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Borowik szatański jest grzybem trującym, ale jego spożycie może wywoływać m.in. biegunki oraz wymioty East News

Goryczak żółciowy - aby go rozpoznać warto zwrócić uwagę na rurki i pory - u goryczaka są one wyraźnie różowe, a u prawdziwa białe, kremowe lub lekko żółtawe. Goryczak ma ponadto ciemną, brunatną siateczkę, a borowik szlachetny jasną i wypukłą. Goryczak żółciowy nie jest grzybek trującym, ale niejadalnym z uwagi na intensywny, piekąco gorzki smak, którego nie da się zneutralizować ani poprzez gotowanie, ani suszenie.

Goryczak to grzyb niejadalny, z uwagi na piekący, gorzki smak Sunbird Images Agencja FORUM

Borowik ponury - najłatwiej rozpoznać go po tym, że po przekrojeniu jego miąższ szybko sinieje (przybiera odcień granatowy), podczas gdy u prawdziwka pozostaje biały. Ponury posiada także żółto-czerwony trzon z wyraźną siateczką i rurki w odcieniach czerwieni, a prawdziwek wyróżnia się jasnym trzonem i biało-zielonkawymi rurkami. Borowik ponury jest grzybem jadalnym wyłącznie warunkowo, po bardzo dokładnej obróbce termicznej (nie wystarczy krótkie obgotowanie czy usmażenie). Spożyty na surowo lub niedogotowany wywołuje silne zatrucia żołądkowo-jelitowe.

Borowik ponury po przekrojeniu szybko sinieje. Jest jadalny, ale tylko warunkowo Sunbird Images Agencja FORUM

Istnieje też kilka innych gatunków grzybów trujących, które można pomylić z jadalnymi okazami. Należą do nich:

Muchomor sromotnikowy - najbardziej trujący grzyb w Polsce i Europie, rosnący w lasach liściastych, który nawet po obróbce termicznej niszczy wątrobę i inne narządy wewnętrzne prowadząc do śmierci. Można pomylić go np. z jadalną gąską zieloną, która wyróżnia się siarkowożółtymi blaszkami, podczas gdy blaszki muchomora są białe. Silnie trujący sromotnik posiada też charakterystyczny pierścień i pochwę u podstawy trzonu, których nie ma jadalna gąska.

Lisówka pomarańczowa - grzyb trujący, którego nietrudno pomylić z popularną kurką. Lisówka ma mocno pomarańczowy odcień, a jej trzon jest cienki i ciemniejszy niż kapelusz. Kurka natomiast jest w całości koloru żółtego (zarówno kapelusz jak i trzon), a także charakteryzuje się nieregularnymi blaszkami, które u lisówki ułożone są równomiernie.

Mleczaj wełnianka - można pomylić go z jadalnym mleczajem rydzem, który posiada kapelusz pomarańczowy lub ceglastoczerwony, a jego blaszki po przecięciu zmieniają barwę na lekko zielonkawą. Trujący mleczaj wełnianka posiada natomiast kapelusz z brzegiem porośniętym kosmykami, a jego biały miąższ po uszkodzeniu nie zmienia koloru. Spożycie wełnianki powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe.





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