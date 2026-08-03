Spis treści: Dlaczego niektórzy lepiej radzą sobie ze stresem? Ten codzienny nawyk pomaga zachować spokój Powiadomienie działa, nawet jeśli na nie nie odpowiadasz Co pokazują najnowsze badania nad ograniczeniem telefonu? Co robić rano zamiast przewijania ekranu? Jak przestać sięgać po telefon od razu po przebudzeniu? Spokojniejszy dzień nie zaczyna się od większej kontroli

Dlaczego niektórzy lepiej radzą sobie ze stresem?

Ustalmy, czym jest odporność na stres i jednocześnie rozprawmy się z mitem, że oznacza ona brak problemów. Przeciwnie, chodzi tu o umiejętność reagowania na kłopoty, trudne sytuacje oraz wyzwania. W tym jest przewaga osób uchodzących za zrównoważone, spokojne - rzadziej pozwalają, aby każda nowa informacja natychmiast przejmowała ich uwagę. Potrafią zrobić krótką przerwę między bodźcem a reakcją. Nie odpowiadają na każdą wiadomość w chwili jej otrzymania, nie sprawdzają co kilka minut, czy wydarzyło się coś nowego, i nie zaczynają poranka od cudzych oczekiwań.

Telefon może ten mechanizm bardzo łatwo zaburzyć. Tylko jedno spojrzenie na ekran często nie kończy się zmarnowaną godziną na scrollowaniu. Pojawia się wiadomość od współpracownika, zaległy rachunek, niepokojący nagłówek, zdjęcia znajomych z wakacji i kilka e-maili oznaczonych jako pilne. W ciągu paru minut spokojny poranek zmienia się w serię małych alarmów.

Czy niepatrzenie na telefon przez dokładnie 30 czy 60 minut po przebudzeniu jest uniwersalnym sposobem na stres? Nikt tego nie potwierdzi, ale łatwo wysnuć wniosek, że ograniczenie ciągłego kontaktu ze smartfonem, powiadomień i automatycznego sprawdzania urządzenia może sprzyjać lepszemu samopoczuciu oraz koncentracji.

Ten codzienny nawyk pomaga zachować spokój

Dobrym pomysłem jest wyrobienie sobie zdrowych nawyków o poranku i łagodne przejście ze stanu relaksu do stanu działania. Niech będzie to strefa bez telefonu, która na początku będzie trwała jakieś 15-20 minut, podczas których nie otwierasz poczty, mediów społecznościowych ani serwisów informacyjnych. Z czasem możesz tę pauzę wydłużać nawet do godziny czy do chwili oficjalnego rozpoczęcia pracy.

Dlaczego może to działać? Po przebudzeniu organizm przygotowuje się do aktywności. W tym czasie naturalnie zmienia się poziom hormonów, tętno i gotowość do działania. Jeśli od razu dołożysz do tego kilkanaście powiadomień, trudne wiadomości oraz presję szybkiej odpowiedzi, umysł otrzymuje sygnał: "już jesteśmy spóźnieni, trzeba reagować".

Poranek bez ekranu daje natomiast możliwość spokojnego wejścia w dzień. Zanim dowiesz się, czego oczekują od Ciebie inni, możesz sprawdzić, jak sam się czujesz i czym rzeczywiście chcesz się zająć.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zwraca uwagę, że osoby stale sprawdzające urządzenia deklarują przeciętnie wyższy poziom stresu niż użytkownicy robiący to rzadziej (w skali od 1 do 10 plasują się one na poziomie 5,3, podczas gdy u drugiej grupy jest to 4,4).

Nie oznacza to jeszcze, że telefon sam w sobie wywołuje całe napięcie. Zależność może działać również odwrotnie: zestresowany człowiek częściej zagląda do telefonu, szukając informacji, rozrywki albo poczucia kontroli. Łatwo w ten sposób wejść w zamknięte koło - stres zachęca do sprawdzania ekranu, a kolejne informacje dostarczają nowych powodów do niepokoju.

Jak ograniczyć używanie telefonu? Jest kilka sposobów Canva Pro INTERIA.PL

Powiadomienie działa, nawet jeśli na nie nie odpowiadasz

Krótki dźwięk lub wibracja mogą wydawać się nieistotne. Dla uwagi są jednak sygnałem, że pojawiło się coś nowego i być może ważnego - część umysłu natychmiast zaczyna zastanawiać się, kto napisał i czego chce.

W eksperymencie dotyczącym powiadomień uczestnicy wykonywali zadania wymagające skupienia. Wyniki wskazały, że pojawienie się alertu może zakłócać uwagę nawet wtedy, gdy człowiek nie sięga po telefon. Sam sygnał wystarcza, aby część zasobów poznawczych skierować w stronę urządzenia.

W innym badaniu uczestnicy przez tydzień mieli włączone alerty i trzymali telefony w zasięgu wzroku, a przez kolejny ograniczali powiadomienia oraz odkładali urządzenia dalej. W okresie większej liczby przerwań zgłaszali więcej problemów z uwagą i wewnętrznym niepokojem.

Jeżeli ten mechanizm uruchamia się zaraz po przebudzeniu, dzień może rozpocząć się od rozproszenia, zanim jeszcze podejmiesz pierwszą świadomą decyzję.

Co pokazują najnowsze badania nad ograniczeniem telefonu?

Ciekawe wyniki przyniósł eksperyment opublikowany w 2025 roku w czasopiśmie "PNAS Nexus". Uczestnikom na dwa tygodnie zablokowano dostęp do mobilnego internetu w smartfonach. Nadal mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z sieci na innych urządzeniach.

Po okresie ograniczenia badacze zaobserwowali poprawę samopoczucia, zdrowia psychicznego oraz zdolności do utrzymywania uwagi. Uczestnicy nie musieli całkowicie rezygnować z technologii. Wystarczyło, że internet przestał być dostępny w każdej wolnej sekundzie.

Kolejne badanie, również opublikowane w 2025 roku, objęło osoby w wieku od 18 do 29 lat. Uczestnicy ograniczyli korzystanie ze smartfona do mniej niż dwóch godzin dziennie przez trzy tygodnie. Odnotowano u nich poprawę jakości snu i samopoczucia oraz zmniejszenie odczuwanego stresu i objawów depresyjnych. Po zakończeniu eksperymentu czas spędzany przed ekranem ponownie jednak zaczął rosnąć. Pokazuje to, że jednorazowy "cyfrowy detoks" może nie wystarczyć - bardziej pomocne są proste zasady stosowane każdego dnia.

Nie wszystkie analizy przynoszą równie jednoznaczne rezultaty. Przegląd badań nad cyfrowym detoksem nie wykazał wyraźnego spadku stresu we wszystkich badanych grupach. Stres ma wiele źródeł, dlatego odłożenie telefonu nie rozwiąże problemów w pracy, trudnej sytuacji finansowej ani konfliktów rodzinnych. Może jednak zmniejszyć liczbę dodatkowych bodźców, którymi niepotrzebnie obciążamy umysł.

Co robić rano zamiast przewijania ekranu?

Nie trzeba medytować przez godzinę ani wstawać przed świtem, lepiej zacząć od mniejszych kroków, tj. zastąpić telefon czynnością na tyle prostą, że będzie można ją powtarzać również w zabiegane dni.

Możesz np. wstać i odsłonić okno, aby wpuścić do pokoju naturalne światło, wypić szklankę wody i spokojnie przygotować śniadanie, wykonać kilka prostych ćwiczeń albo przejść się przez kilka minut, zrobić listę zadań na ten dzień czy zacząć go od rozmowy z domownikami przy wspólnym stole.

Nie chodzi o to, by wypełnić poranek kolejną ambitną rutyną. Najważniejsze jest ograniczenie liczby informacji, na które musisz reagować natychmiast po otwarciu oczu.

Jak przestać sięgać po telefon od razu po przebudzeniu?

Sama obietnica "jutro nie będę sprawdzać" zwykle przegrywa z przyzwyczajeniem. Telefon leży obok poduszki (mamy w nim włączony budzik albo jest podpięty do ładowarki), więc ręka sięga po niego, zanim pojawi się świadoma decyzja.

Co możesz zrobić? Kup sobie budzik analogowy, ładuj urządzenie np. w salonie i tam też zostawiaj je na noc, wycisz telefon, aby powiadomienia przychodziły cicho.

Realistyczna zasada może brzmieć: "Nie otwieram aplikacji, dopóki nie wstanę, nie ubiorę się i nie zjem śniadania". Jest łatwiejsza do utrzymania niż całkowity zakaz korzystania z telefonu przez pół dnia.

Spokojniejszy dzień nie zaczyna się od większej kontroli

Paradoks polega na tym, że wiele osób sprawdza telefon zaraz po przebudzeniu właśnie po to, aby odzyskać poczucie kontroli. Chcą wiedzieć, czy wydarzyło się coś ważnego, i upewnić się, że niczego nie przegapiły. W praktyce często osiągają odwrotny efekt - zanim wstaną z łóżka, mają już w głowie kilka cudzych spraw i powodów do niepokoju.

Ludzie lepiej radzący sobie ze stresem nie muszą prowadzić całkowicie bezproblemowego życia. Częściej potrafią jednak chronić swoją uwagę i nie reagować automatycznie na każdy bodziec. Odłożenie telefonu rano jest jednym z najprostszych sposobów ćwiczenia tej umiejętności, dlatego warto się tym zainspirować.



