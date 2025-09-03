Bluszcz w domu: przestań rwać włosy z głowy

Przyjęło się, że bluszcze są jednymi z najtrwalszych i najłatwiejszych roślin, które są w naszych domach. Do tej pory można spotkać się z opinią, że są bezobsługowe i niewiele trzeba, aby gęsto rosły w pomieszczeniach. Do tego dochodzi funkcja praktyczna bluszczów: filtrują powietrze z trujących substancji i je nawilżają, co tylko przemawia na ich korzyść. Z drugiej strony mają również trujące soki, które mogą być niebezpieczna dla naszych czworonożnych pupili.

A co zrobić, jeśli - pomimo zapewnień innych - nasz bluszcz jest lichy i nie chce rosnąć? Wystarczy przyjrzeć się jego kondycji i wprowadzić kilka zmian, a szybko odżyje.

Jakie miejsce dla bluszczu? Kluczowe jest stanowisko

Bluszcze mogą się szybko zagęścić, ale muszą mieć do tego odpowiednie warunki 123RF/PICSEL

Jeśli rozpoczynamy przygodę z uprawą bluszczu, to stanowisko nie może być przypadkowe. Fachowcy odradzają miejsca, w których jest bardzo jasno: np. parapety z ekspozycją południową albo zachodnią, ponieważ intensywne słońce będzie powodowało oparzenia słoneczne.

Bluszcz najlepiej czuje się w półcieniu, ale całkowity brak słońca również działa na rośline niekorzystnie. Nic nie sto na przeszkodzie, aby doniczka z naszym okazem stała na parapecie północnym, ewentualnie wschodnim. Jeśli akurat w naszym domu są inne warunki, to już ustawienie go metr od okna sprawi, że bluszcz będzie rósł lepiej.

Nawadnianie? Nie skąd wody, ale też nie przesadzaj

Bluszcze lubią wilgotne środowisko i wtedy rosną najokazalej. Dlatego podlewanie tych roślin musi odbywać się dość często. Trzeba na bieżąco monitorować potrzeby bluszczów i codziennie sprawdzać bryłę korzeniową w doniczkach: najlepiej utrzymywać delikatną wilgoć w ziemi i podlewać je niewielką ilością wody, za to dość często. Równocześnie pamiętajmy, że "bagno" w doniczce może sprawić, że bluszcz zgnije.

Intensywnie zielone liście mogą być zraszane dość często i codzienna dawka wilgoci na pewno przyniesie im wiele dobrego, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy kaloryfery drastycznie zmniejszają wilgotność powietrza.

Nawozy do bluszczu? Zrobisz je migiem!

W trakcie przesadzania ziemię wymieszaj z fusami i umieść bluszcz w doniczce Christian Bridgwater 123RF/PICSEL

Bluszcze nigdy nie będą rosły dobrze, jeśli mają jałową ziemię, dlatego nawozy są koniecznością. Co prawda, można skorzystać z preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych lub marketach, ale można przygotować takie nawozy samodzielnie. Czym nawozić bluszcze?

Napar z herbaty lub kawy: wystarczy zaparzyć 100 ml napoju, wymieszać z litrem odstanej wody i gotowe.

Żelatyna : jedną łyżeczkę specyfiku trzeba rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać, a po ostudzeniu dodać do litra wody.

Fusy z kawy i herbaty: jeśli mamy fusy, nie dodawajmy ich na wierzch doniczki, tylko wymieszajmy je z ziemią w trakcie przesadzania bluszczu.

Jak często nawozić bluszcze w domu? W sezonie najintensywniejszego zapotrzebowania, czyli od wiosny do końca jesieni preparaty stosować należy co dwa tygodnie, natomiast zimą wystarczy raz w miesiącu.

