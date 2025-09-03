Łyżeczkę rozpuść w ciepłej wodzie. Licha roślina wystrzeli z kopyta
Bluszcze w domu nie mają się dobrze? Marnieją w oczach i za nic nie chcą rosnąć? Czas zmienić taki stan rzeczy i sprawić, żeby znów zaczęły rosnąć jak na drożdżach. Nie trzeba mieć tzw. ręki do kwiatów, aby sprawić, że bluszcze szybko odbiją i wypuszczą nowe pędy. Jak pobudzić domowe bluszcze do wzrostu? Sprawdźmy.
Bluszcz w domu: przestań rwać włosy z głowy
Przyjęło się, że bluszcze są jednymi z najtrwalszych i najłatwiejszych roślin, które są w naszych domach. Do tej pory można spotkać się z opinią, że są bezobsługowe i niewiele trzeba, aby gęsto rosły w pomieszczeniach. Do tego dochodzi funkcja praktyczna bluszczów: filtrują powietrze z trujących substancji i je nawilżają, co tylko przemawia na ich korzyść. Z drugiej strony mają również trujące soki, które mogą być niebezpieczna dla naszych czworonożnych pupili.
A co zrobić, jeśli - pomimo zapewnień innych - nasz bluszcz jest lichy i nie chce rosnąć? Wystarczy przyjrzeć się jego kondycji i wprowadzić kilka zmian, a szybko odżyje.
Jakie miejsce dla bluszczu? Kluczowe jest stanowisko
Jeśli rozpoczynamy przygodę z uprawą bluszczu, to stanowisko nie może być przypadkowe. Fachowcy odradzają miejsca, w których jest bardzo jasno: np. parapety z ekspozycją południową albo zachodnią, ponieważ intensywne słońce będzie powodowało oparzenia słoneczne.
Bluszcz najlepiej czuje się w półcieniu, ale całkowity brak słońca również działa na rośline niekorzystnie. Nic nie sto na przeszkodzie, aby doniczka z naszym okazem stała na parapecie północnym, ewentualnie wschodnim. Jeśli akurat w naszym domu są inne warunki, to już ustawienie go metr od okna sprawi, że bluszcz będzie rósł lepiej.
Nawadnianie? Nie skąd wody, ale też nie przesadzaj
Bluszcze lubią wilgotne środowisko i wtedy rosną najokazalej. Dlatego podlewanie tych roślin musi odbywać się dość często. Trzeba na bieżąco monitorować potrzeby bluszczów i codziennie sprawdzać bryłę korzeniową w doniczkach: najlepiej utrzymywać delikatną wilgoć w ziemi i podlewać je niewielką ilością wody, za to dość często. Równocześnie pamiętajmy, że "bagno" w doniczce może sprawić, że bluszcz zgnije.
Intensywnie zielone liście mogą być zraszane dość często i codzienna dawka wilgoci na pewno przyniesie im wiele dobrego, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy kaloryfery drastycznie zmniejszają wilgotność powietrza.
Nawozy do bluszczu? Zrobisz je migiem!
Bluszcze nigdy nie będą rosły dobrze, jeśli mają jałową ziemię, dlatego nawozy są koniecznością. Co prawda, można skorzystać z preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych lub marketach, ale można przygotować takie nawozy samodzielnie. Czym nawozić bluszcze?
- Napar z herbaty lub kawy: wystarczy zaparzyć 100 ml napoju, wymieszać z litrem odstanej wody i gotowe.
- Żelatyna: jedną łyżeczkę specyfiku trzeba rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać, a po ostudzeniu dodać do litra wody.
- Fusy z kawy i herbaty: jeśli mamy fusy, nie dodawajmy ich na wierzch doniczki, tylko wymieszajmy je z ziemią w trakcie przesadzania bluszczu.
Jak często nawozić bluszcze w domu? W sezonie najintensywniejszego zapotrzebowania, czyli od wiosny do końca jesieni preparaty stosować należy co dwa tygodnie, natomiast zimą wystarczy raz w miesiącu.