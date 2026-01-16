Spis treści: Zamiokulkas: uważaj, na pędy liściowe Warunki dla zamiokulkasa: klucz do wzrostu Nawożenie zamiokulkasa: tak pobudzisz go do wzrostu

Zamiokulkas: uważaj, na pędy liściowe

Zazwyczaj zamiokulkasy nie sprawiają większych problemów i uznawane są za te rośliny, które nie potrzebują wiele do prawidłowego wzrostu. Czasem jednak zdarza się, że ich kondycja jest daleka od oczekiwanej. Choć obumieranie pojedynczych pędów liściowych nie powinno nas niepokoić, bo to naturalny proces, to liczne ich usychanie powinno nam dać co nieco do myślenia.

Dlaczego zamiokulkas zamiera? Przede wszystkim z nadmiaru wilgoci w doniczce. Jeśli ma jej zbyt dużo, to wbrew pozorom zaczyna więdnąć. Dzieje się tak, ponieważ jego bulwy schowane w doniczce nie mogą pobierać wody, która jest niezbędna do wzrostu.

Warunki dla zamiokulkasa: klucz do wzrostu

Co zrobić, kiedy zamiokulkas nie jest przelany, ale nadal jest przerzedzony? Czas sprawdzić, czy ma optymalne do warunki do wzrostu. Wiele osób twierdzi, że akurat te rośliny mogą rosnąć w miejscach, gdzie naturalne oświetlenie jest skąpe. Co prawda, w półcieniu czują się doskonale, ale zamiokulkas potrzebuje jednak światła słonecznego koniecznego do wzrostu. Z drugiej strony nie wolno narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ wystarczy ustawić go np. metr od okna, by lepiej rosnąć.

A co z podlewaniem? Zamiokulkas nie musi być podlewany często. Co prawda lepiej robić to rzadziej niż częściej, aby nie dopuścić do gnicia bryły korzeniowej. Jaką przyjąć częstotliwość podlewania? Latem zazwyczaj co dwa tygodnie, a zimą i wczesną wiosną wystarczy nawadnianie przeprowadzone raz w miesiącu.

Nawożenie zamiokulkasa: tak pobudzisz go do wzrostu

Nawet najlepsze warunki panujące w domu nie zawsze spisują się na medal. Mimo wszystko nasz zamiokulkas nie wygląda tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Co wtedy należy zrobić? Z pomocą przychodzą nawozy, które trzeba stosować, by zamiokulkas znów rozrósł się w pełnej krasie. Oczywiście, można sięgnąć po preparaty uniwersalne albo po takie, które przeznaczone są dla roślin zielonych.

Oczywiście, można sięgnąć po domowe nawozu, które mogą dostarczyć zamiokulkasowi azotu. Akurat ten pierwiastek pobudza do wzrostu najlepiej. W takim przypadku można sięgnąć po co najmniej trzy preparaty, które można przygotować samodzielnie.

Woda z żelatyną - w litrze ciepłej wody rozpuszczamy łyżeczkę żelatyny, a później studzimy.

Woda po ryżu/soczewicy - ziarna zalać wodą na co najmniej 30 minut, a następnie zlać powstały płyn.

Woda z kawą - 100 ml ostudzonego naparu rozpuścić w litrze wody.

Niezależnie od tego, którą metodę wybierzemy, domowe nawozy nie mogą być jednak stosowane za często. Raz w miesiącu umiarkowana dawka w zupełności zamiokulkasowi wystarczy.

