Girlandy świetlne i inne świecące dekoracje

Nic tak nie wprowadza świątecznego nastroju jak odpowiednie oświetlenie. Śnieżynkowe girlandy na oknach, świecące gwiazdy i renifery potrafią sprawić, że ciemny grudzień zyska prawdziwy blask. Ja od kilku lat przystrajam w ten sposób okna zarówno w salonie, jak i w kuchni, czyli w pomieszczeniach, w których spędzam najwięcej czasu. Girlandy dostępne są w wielu tanich sieciówkach, a ich ceny zaczynają się już od 30 zł.

Wyjątkową atmosferę, zyskasz też, korzystając ze świec, świeczników i lampionów. Dzięki nim długie wieczory stają się naprawdę przyjemne.

Śnieżynkowe girlandy, świecące anioły i świąteczne zasłony potrafią sprawić, że grudzień przestanie być ponurym miesiącem Archiwum autora

Skrzaty, aniołki i jeszcze więcej aniołków

Świąteczne skrzaty, elfy i aniołki to prawdziwy symbol nadchodzących świąt. Nie mogę się powstrzymać i każdego roku kupuję kolejną tego typu ozdobę. Zamiast rozstawiać je w losowych miejscach w całym domu, tworzę z nich małe aranżacje, np. na tle ceramicznych domków i choinek, w których umieszczam podgrzewacze lub światełka LED.

Własnoręcznie wykonane wieńce, anioły i modne ceramiczne domki to gotowy pomysł na świąteczną aranżację Archiwum autora

Świąteczne zasłony i akcenty

Kropką nad i jest świąteczna dekoracja okien. Ja od kilku lat stawiam na odcienie szarości i czerwień, które pasują do wnętrz w moim domu i w takich kolorach kupuję zasłony, bieżniki, obrusy i poszewki na poduszki. Według mnie czerwień nadaje przytulności, a jednocześnie pobudza i dodaje energii, a to dla mnie kluczowe zimą. Świąteczne firany i zasłony dostępne są jednak w wielu fasonach i kolorach - warto pomyśleć o ich zakupie już po sezonie - wybór wciąż jest spory, a ceny znacznie niższe.

Brak śniegu za oknem? Wyczaruj na parapecie własny zimowy klimat Archiwum autora

Świąteczne rękodzieło

Uroczym dodatkiem do świątecznego wystroju są samodzielnie przygotowane ozdoby. Ja uwielbiam niewielkie wieńce z gwiazdkami i bombkami, a także robione na szydełku śnieżynki mojej mamy. Zawieszone na karniszu, delikatnie się kręcą i nadają lekkości całemu wystrojowi. Zamiast narzekać na brak śniegu, na parapetach ustawiam też choinki z waty i szyszek spryskane srebrnym brokatem. Błyszczące elementy dekoracji sprawiają, że całość wygląda naprawdę magicznie.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

