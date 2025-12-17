Magiczny klimat w domu za grosze. Sprawdź, jak przystroiłam dom na święta

Okres bożonarodzeniowy to jedna z lepszych okazji, by udekorować mieszkanie. Świąteczny klimat dosłownie rozświetla najciemniejsze miesiące w roku i sprawia, że możemy rozkoszować się przytulnym i zjawiskowym wnętrzem. Wbrew pozorom nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy na efektowne ozdoby - wystarczy nieco kreatywności i zapału do stworzenia własnych dekoracji i aranżacji.

Świąteczny kominek ozdobiony białą cegłą, udekorowany różnorodnymi ozdobami bożonarodzeniowymi, w tym figurkami Mikołajów, choinek, świątecznym serduszkiem na sznurku oraz eleganckimi lampionami i figurkami aniołów.
Sprawdź, jak ozdobiłam dom, korzystając z prostych świątecznych dekoracjiArchiwum autora

Spis treści:

  1. Girlandy świetlne i inne świecące dekoracje
  2. Skrzaty, aniołki i jeszcze więcej aniołków
  3. Świąteczne zasłony i akcenty
  4. Świąteczne rękodzieło

Girlandy świetlne i inne świecące dekoracje

Nic tak nie wprowadza świątecznego nastroju jak odpowiednie oświetlenie. Śnieżynkowe girlandy na oknach, świecące gwiazdy i renifery potrafią sprawić, że ciemny grudzień zyska prawdziwy blask. Ja od kilku lat przystrajam w ten sposób okna zarówno w salonie, jak i w kuchni, czyli w pomieszczeniach, w których spędzam najwięcej czasu. Girlandy dostępne są w wielu tanich sieciówkach, a ich ceny zaczynają się już od 30 zł.

Wyjątkową atmosferę, zyskasz też, korzystając ze świec, świeczników i lampionów. Dzięki nim długie wieczory stają się naprawdę przyjemne.

Ozdobione światełkami okno z żywymi roślinami doniczkowymi, świątecznymi zawieszkami w kształcie gwiazdek i serc oraz dekoracyjną figurką anioła i kulą świetlną, tworzące przytulny, świąteczny klimat.
Śnieżynkowe girlandy, świecące anioły i świąteczne zasłony potrafią sprawić, że grudzień przestanie być ponurym miesiącemArchiwum autora

Skrzaty, aniołki i jeszcze więcej aniołków

Świąteczne skrzaty, elfy i aniołki to prawdziwy symbol nadchodzących świąt. Nie mogę się powstrzymać i każdego roku kupuję kolejną tego typu ozdobę. Zamiast rozstawiać je w losowych miejscach w całym domu, tworzę z nich małe aranżacje, np. na tle ceramicznych domków i choinek, w których umieszczam podgrzewacze lub światełka LED.

Świąteczne dekoracje ustawione na drewnianym regale. Na półkach znajdują się białe figurki domków, pluszowe lalki aniołków i skrzatów oraz zimowy wianek ozdobiony bombkami i szyszkami. Światła choinkowe dodają całości przytulnego klimatu.
Własnoręcznie wykonane wieńce, anioły i modne ceramiczne domki to gotowy pomysł na świąteczną aranżacjęArchiwum autora

Świąteczne zasłony i akcenty

Kropką nad i jest świąteczna dekoracja okien. Ja od kilku lat stawiam na odcienie szarości i czerwień, które pasują do wnętrz w moim domu i w takich kolorach kupuję zasłony, bieżniki, obrusy i poszewki na poduszki. Według mnie czerwień nadaje przytulności, a jednocześnie pobudza i dodaje energii, a to dla mnie kluczowe zimą. Świąteczne firany i zasłony dostępne są jednak w wielu fasonach i kolorach - warto pomyśleć o ich zakupie już po sezonie - wybór wciąż jest spory, a ceny znacznie niższe.

Świąteczna dekoracja okienna składająca się z dużej, podświetlanej gwiazdy, białych światełek, figur przedstawiających małe elfy i Mikołaja oraz geometrycznych ozdób choinkowych. Jasne światełka rozświetlają parapet oraz wnętrze.
Brak śniegu za oknem? Wyczaruj na parapecie własny zimowy klimatArchiwum autora

Świąteczne rękodzieło

Uroczym dodatkiem do świątecznego wystroju są samodzielnie przygotowane ozdoby. Ja uwielbiam niewielkie wieńce z gwiazdkami i bombkami, a także robione na szydełku śnieżynki mojej mamy. Zawieszone na karniszu, delikatnie się kręcą i nadają lekkości całemu wystrojowi. Zamiast narzekać na brak śniegu, na parapetach ustawiam też choinki z waty i szyszek spryskane srebrnym brokatem. Błyszczące elementy dekoracji sprawiają, że całość wygląda naprawdę magicznie.

