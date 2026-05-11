Spis treści: Świerk: cenne dla zdrowia "święte drzewo" Jak przygotować "eliksir zdrowia" na bazie igieł i pędów świerka? Dżem z igieł świerku. Smaczny i zdrowy Igły świerka w ogrodzie. Tak je wykorzystasz

Świerk: cenne dla zdrowia "święte drzewo"

Bez względu na odmianę, jest cennym surowcem zielarskim. Igły i młode pędy świerka pospolitego, srebrnego czy kłującego można wykorzystać do przygotowania naparu, odwaru, syropu, a nawet olejku.

Surowce lecznicze to:

igły (Folium Abietis),

młode pędy (Turio Abietis),

żywica (Resina Abietis).

Młode pędy i igliwie zawierają sporą dawkę kwasu askorbinowego (witaminy C), prowitaminę A i witaminę K. Znajdująca się w pędach i igliwiu żywica to z kolei źródło flawonoidów, antocyjanów i kwasów takich jak np. jabłkowy. Wszystkie zawierają duże ilości olejków eterycznych, nadających charakterystyczny zapach. Preparaty na bazie świerku wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i moczopędne.

Świerk rośnie dziko, zazwyczaj w górach. Dorasta do 50 metrów 123RF/PICSEL

Świerk zatem nie bez powodu od dawna zajmował szczególne miejsce w medycynie naturalnej. Co więcej, uchodził niegdyś za "święte drzewo", które otaczano czcią i wierzono, że chroni przed złymi siłami. Dlatego też świerki dość często sadzono przed domem, aby stanowiły naturalną barierę przed złymi mocami. Plemiona zamieszkujące Europę wierzyły też, że świerk dodaje wewnętrznej energii i siły.

Jak przygotować "eliksir zdrowia" na bazie igieł i pędów świerka?

Świerk w celach leczniczych można wykorzystać na kilka sposobów:

Napar z igieł świerku : 1-2 łyżeczki rozdrobnionego, suchego igliwia należy zalać 1 l wrzącej wody. Miksturę należy parzyć pod przykryciem przez 15 minut. Na koniec całość przecedzić i pić dwa razy dziennie (po 2-3 łyżki),

Odwar: 1 łyżeczkę suszonych pędów lub igieł należy zalać szklanką wody. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez ok. 7 minut. Na koniec odcedzić i pić dwa razy dziennie (2-3 łyżki),

Kąpiel na bóle reumatyczne, bóle mięśni i stawów, nerwobóle: 2 łyżeczki igliwia zalać litrem wrzącej wody i gotować przez 15 minut. Odcedzić i dodać do kąpieli (nie powinna trwać dłużej niż 15 minut).

Samodzielnie możemy też przygotować syrop z pędów świerka. Jest stosowany głównie w przypadku infekcji dróg oddechowych, kaszlu i chrypce. Dodatkowo wzmacnia odporność i wspomaga trawienie. Młode pędy należy zbierać wiosną, od końca kwietnia do końca maja, gdy są jasnozielone i miękkie (najlepiej z dala od dróg). Należy je układać warstwami w słoiku, naprzemiennie z cukrem. Następnie słoik należy zakręcić i odstawić na kilkanaście dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie syrop należy przelać do butelki lub słoiczka i przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Młode pędy świerka są wykorzystywane do przygotowania syropu 123RF/PICSEL

W sklepach zielarskich można z kolei kupić olejek świerkowy, który działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, tonizująco i uspokajająco. Jest pomocny w pielęgnacji trudno gojących się ran, przyspiesza regenerację skóry.

Warto pamiętać, że surowce zielarskie ze świerka należy stosować przez krótki czas. Zawarte w świerku substancje w nadmiarze zamiast pomóc - mogą zaszkodzić (obciążają wątrobę i nerki, mogą też zaburzać pracę układu krwionośnego).

Dżem z igieł świerku. Smaczny i zdrowy

Na bazie igieł świerku możesz też przygotować smaczny dżem. Potrzebne ci będą następujące składniki:

szklanka igieł,

1/4 szklanki wody,

2-3 łyżki cukru,

opcjonalnie: 2 plasterki cytryny lub sok z cytryny.

Drobno posiekaj lub zmiel młode pędy, wlej wodę i dodaj dwa plasterki cytryny lub odrobinę soku z cytryny. Następnie dodaj cukier i wszystko gotuj do momentu, aż się rozpuści i zgęstnieje.

Olejek, syrop, napar - świerk znajduje liczne zastosowania 123RF/PICSEL

Igły świerka w ogrodzie. Tak je wykorzystasz

Igły świerka, tak samo jak sosen i innych iglaków można zastosować również w ogrodzie. Gdy opadną z drzew, stają się naturalnym pomocnikiem, który spełnia się w roli ogrodowej ściółki. Igliwie pomaga zatrzymać wilgoć w podłożu, chroni korzenie roślin przed mrozem i nadmiernym nagrzaniem latem. Co więcej, jest też cennym źródłem składników odżywczych, które poprawiają strukturę gleby.

Igliwie mocniej i szybciej zakwasza glebę, co działa korzystnie na rośliny preferujące ten typ podłoża. Ściółkę z igliwia polubią rośliny kwasolubne takie jak:

borówki amerykańskie,

hortensje,

wrzosy,

rododendrony,

liliowce,

maliny,

truskawki.

Igliwie świetnie sprawdzi się do ściółkowania roślin kwasolubnych zaitceva 123RF/PICSEL

Co więcej, igliwie ogranicza parowanie wody, co jest ważne zwłaszcza w czasie suszy. Dzięki temu wilgoć zatrzymuje się w podłożu na dłużej. Jest też skuteczne w walce z chwastami - warstwa igieł skutecznie utrudnia ich wzrost. Do tego dochodzi też walor dekoracyjny - igły świerka czy sosen nadają przestrzeni w ogrodzie naturalny wygląd. To świetna opcja zwłaszcza w ogrodach naturalistycznych, które naśladują dziką naturę.

