Mają tę moc. Tak wykorzystasz igły świerku. Przydatne nie tylko w ogrodzie
Jego lecznicze właściwości są znane nie od wczoraj. Świerk od zawsze znajdował szczególne miejsce w medycynie ludowej. Pełne cennych składników są zwłaszcza igły i młode pędy. Co więcej, po opadnięciu, igły można wykorzystać również w ogrodzie.
Spis treści:
- Świerk: cenne dla zdrowia "święte drzewo"
- Jak przygotować "eliksir zdrowia" na bazie igieł i pędów świerka?
- Dżem z igieł świerku. Smaczny i zdrowy
- Igły świerka w ogrodzie. Tak je wykorzystasz
Świerk: cenne dla zdrowia "święte drzewo"
Bez względu na odmianę, jest cennym surowcem zielarskim. Igły i młode pędy świerka pospolitego, srebrnego czy kłującego można wykorzystać do przygotowania naparu, odwaru, syropu, a nawet olejku.
Surowce lecznicze to:
- igły (Folium Abietis),
- młode pędy (Turio Abietis),
- żywica (Resina Abietis).
Młode pędy i igliwie zawierają sporą dawkę kwasu askorbinowego (witaminy C), prowitaminę A i witaminę K. Znajdująca się w pędach i igliwiu żywica to z kolei źródło flawonoidów, antocyjanów i kwasów takich jak np. jabłkowy. Wszystkie zawierają duże ilości olejków eterycznych, nadających charakterystyczny zapach. Preparaty na bazie świerku wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i moczopędne.
Świerk zatem nie bez powodu od dawna zajmował szczególne miejsce w medycynie naturalnej. Co więcej, uchodził niegdyś za "święte drzewo", które otaczano czcią i wierzono, że chroni przed złymi siłami. Dlatego też świerki dość często sadzono przed domem, aby stanowiły naturalną barierę przed złymi mocami. Plemiona zamieszkujące Europę wierzyły też, że świerk dodaje wewnętrznej energii i siły.
Jak przygotować "eliksir zdrowia" na bazie igieł i pędów świerka?
Świerk w celach leczniczych można wykorzystać na kilka sposobów:
- Napar z igieł świerku: 1-2 łyżeczki rozdrobnionego, suchego igliwia należy zalać 1 l wrzącej wody. Miksturę należy parzyć pod przykryciem przez 15 minut. Na koniec całość przecedzić i pić dwa razy dziennie (po 2-3 łyżki),
- Odwar: 1 łyżeczkę suszonych pędów lub igieł należy zalać szklanką wody. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez ok. 7 minut. Na koniec odcedzić i pić dwa razy dziennie (2-3 łyżki),
- Kąpiel na bóle reumatyczne, bóle mięśni i stawów, nerwobóle: 2 łyżeczki igliwia zalać litrem wrzącej wody i gotować przez 15 minut. Odcedzić i dodać do kąpieli (nie powinna trwać dłużej niż 15 minut).
Samodzielnie możemy też przygotować syrop z pędów świerka. Jest stosowany głównie w przypadku infekcji dróg oddechowych, kaszlu i chrypce. Dodatkowo wzmacnia odporność i wspomaga trawienie. Młode pędy należy zbierać wiosną, od końca kwietnia do końca maja, gdy są jasnozielone i miękkie (najlepiej z dala od dróg). Należy je układać warstwami w słoiku, naprzemiennie z cukrem. Następnie słoik należy zakręcić i odstawić na kilkanaście dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie syrop należy przelać do butelki lub słoiczka i przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
W sklepach zielarskich można z kolei kupić olejek świerkowy, który działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, tonizująco i uspokajająco. Jest pomocny w pielęgnacji trudno gojących się ran, przyspiesza regenerację skóry.
Warto pamiętać, że surowce zielarskie ze świerka należy stosować przez krótki czas. Zawarte w świerku substancje w nadmiarze zamiast pomóc - mogą zaszkodzić (obciążają wątrobę i nerki, mogą też zaburzać pracę układu krwionośnego).
Dżem z igieł świerku. Smaczny i zdrowy
Na bazie igieł świerku możesz też przygotować smaczny dżem. Potrzebne ci będą następujące składniki:
szklanka igieł,
1/4 szklanki wody,
2-3 łyżki cukru,
opcjonalnie: 2 plasterki cytryny lub sok z cytryny.
Drobno posiekaj lub zmiel młode pędy, wlej wodę i dodaj dwa plasterki cytryny lub odrobinę soku z cytryny. Następnie dodaj cukier i wszystko gotuj do momentu, aż się rozpuści i zgęstnieje.
Igły świerka w ogrodzie. Tak je wykorzystasz
Igły świerka, tak samo jak sosen i innych iglaków można zastosować również w ogrodzie. Gdy opadną z drzew, stają się naturalnym pomocnikiem, który spełnia się w roli ogrodowej ściółki. Igliwie pomaga zatrzymać wilgoć w podłożu, chroni korzenie roślin przed mrozem i nadmiernym nagrzaniem latem. Co więcej, jest też cennym źródłem składników odżywczych, które poprawiają strukturę gleby.
Igliwie mocniej i szybciej zakwasza glebę, co działa korzystnie na rośliny preferujące ten typ podłoża. Ściółkę z igliwia polubią rośliny kwasolubne takie jak:
- borówki amerykańskie,
- hortensje,
- wrzosy,
- rododendrony,
- liliowce,
- maliny,
- truskawki.
Co więcej, igliwie ogranicza parowanie wody, co jest ważne zwłaszcza w czasie suszy. Dzięki temu wilgoć zatrzymuje się w podłożu na dłużej. Jest też skuteczne w walce z chwastami - warstwa igieł skutecznie utrudnia ich wzrost. Do tego dochodzi też walor dekoracyjny - igły świerka czy sosen nadają przestrzeni w ogrodzie naturalny wygląd. To świetna opcja zwłaszcza w ogrodach naturalistycznych, które naśladują dziką naturę.
Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl