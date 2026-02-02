Małe kuleczki pełne witamin. Śmiało dorzucaj do sałatek i deserów

Spis treści: Limonka palczasta: Cytrusowy kawior o niepowtarzalnym smaku Uprawa limonki palczastej Limonka palczasta w kuchni: Świat oszalał na jej punkcie

Limonka palczasta: Cytrusowy kawior o niepowtarzalnym smaku

Limonka palczasta (Citrus australasica) to ciesząca się coraz większą popularnością, pochodząca z Australii egzotyczna odmiana cytrusa. Znana jest ona również jako kawior cytrusowy.

Roślina ta tworzy gęsty, rozgałęziony krzaczek o drobnych, błyszczących liściach. Limonkę wyróżniają delikatne ciernie i podłużne owoce o intensywnie cytrusowym smaku, które przypominają nieco palce, a wypełnione są miniaturowymi kuleczkami soku. Te podobne są do ziarenek kawioru, stąd właśnie druga nazwa limonki. Kuleczki pękają w ustach, uwalniając intensywny, cytrynowo-limonkowy smak. Jest on porównywany do limonki, jednak można wyczuć również pomarańczowe i pikantne nuty.

Uprawa limonki palczastej

Limonka palczasta jest zarówno rośliną ozdobną, jak i użytkową. Z powodzeniem można uprawiać ją w domu - np. w pojemnikach ustawionych na tarasie, balkonie lub w oranżerii. Roślina lubi bardzo słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru stanowiska oraz lekką, przepuszczalną, dość kwaśną glebę. Docelowo osiąga 60-100 cm wysokości.

Limonkę podlewamy umiarkowanie (podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre) i nawozimy od wiosny do jesieni, co trzy tygodnie nawozem do cytrusów. Co ważne, limonka palczasta wymaga zimowania - umieszczamy ją wtedy w pomieszczeniu o temperaturze 8-12 stopni Celsjusza i bardzo delikatnie oraz rzadko podlewamy.

Limonka palczasta w kuchni: Świat oszalał na jej punkcie

W ostatnich latach moda na limonkę palczastą przybrała znacznie na sile. Jej owoce wykorzystywane są bowiem coraz częściej w kuchni jako aromatyczny dodatek do potraw, sałatek i deserów.

Kuleczki wypełnione sokiem stanowią doskonałą przystawkę lub dodatek do różnych receptur. Wykorzystuje się je także do przygotowania marmolady lub kiszonek, a wysuszoną skórkę owocu stosuje się jako aromatyczną przyprawę.

Limonkę palczastą zaczęto wykorzystywać w kuchni już w połowie lat 90. XX wieku - wytwarzano z niej wtedy ekskluzywne dżemy. W latach 00. sprzedawano je w lepszych restauracjach. Dziś zapotrzebowanie na ten owoc rośnie dosłownie z dnia na dzień - tym bardziej, że limonka jest skarbnicą wartości odżywczych!

Limonka palczasta jest bogata w takie witaminy i minerały jak:

witamina C,

witaminy z grupy B,

antyoksydanty,

potas,

fosfor,

magnez,

liczne flawonoidy.

Owoc ma bardzo niski indeks glikemiczny, co sprawia, że bezpiecznie mogą go spożywać diabetycy, osoby na diecie i chcące utrzymać linię. Zawarte w limonce palczastej składniki aktywnie wspomagają układ odpornościowy, przeciwdziałają stanom zapalnym, a poprzez walkę z wolnymi rodnikami - opóźniają procesy starzenia się skóry.

