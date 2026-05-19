Spis treści: Bogactwo kwasów omega-3 Nasiona chia idealne na diecie odchudzającej Stosuj nasiona chia przy problemach trawiennych Nasiona chia chronią przed schorzeniami cywilizacyjnymi? Czy moczyć nasiona chia przed spożyciem? Jak włączyć nasiona chia do diety?

Bogactwo kwasów omega-3

Chia to nasiona pochodzącej z Meksyku i Gwatemali szałwii hiszpańskiej. Mimo że są niewielkie, kryją w sobie wielką moc. Nic dziwnego, że Aztekowie wykorzystywali je w medycynie naturalnej i uprawiali na szeroką skalę. Nasiona chia zawierają więcej kwasów omega-3 niż słynący z nich łosoś atlantycki. Wspierają one pamięć i koncentrację i mają zbawienny wpływ na samopoczucie - poprawiają nastrój i zmniejszają ryzyko depresji. U starszych osób mogą być wsparciem w profilaktyce demencji.

Kwasy omega-3 są również niezastąpione dla zdrowia serca. Obniżają poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, dostarczane regularnie do organizmu poprawiają profil lipidowy i zapobiegają miażdżycy, która zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Nasiona chia są też bogatym źródłem potasu, który obniża ciśnienie tętnicze krwi. Dzięki tym właściwościom nasiona szałwii hiszpańskiej uznaje się za jeden z najzdrowszych naturalnych produktów dla układu krążenia.

Nasiona chia idealne na diecie odchudzającej

Nasiona chia są również doskonałym źródłem białka oraz błonnika, który reguluje poziom cukru we krwi i zmniejsza apetyt. W połączeniu ze sporą zawartością zdrowych tłuszczów te niewielkie nasiona sycą na długo, przyspieszają metabolizm i ułatwiają utratę nadprogramowych kilogramów.

Stosuj nasiona chia przy problemach trawiennych

Nasiona chia łagodzą również dolegliwości trawienne. Ze względu na dużą zawartość błonnika działają regenerująco na jelita - chronią przed zaparciami i przyczyniają się do poprawy naturalnej flory bakteryjnej jelit. Odpowiednia ilość błonnika w diecie zmniejsza też ryzyko nowotworu jelita grubego, a już 100 g nasion chia pokrywa dzienne zapotrzebowanie na błonnik.

Nasiona chia jedne z najzdrowszych nasion do jedzenia 123RF/PICSEL

Nasiona chia chronią przed schorzeniami cywilizacyjnymi?

Badania naukowe wykazały, że nasiona chia mogą być cennym wsparciem w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2., insulinooporność czy nowotwory. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne niwelują stany zapalne w organizmie i stymulują układ odpornościowy. Połączenie białka i błonnika sprawia, że nasiona regulują gospodarkę glukozową, zmniejszając ryzyko cukrzycy czy nadmiernego przybierania na wadze. Są też bogatym źródłem wapnia, dzięki czemu wzmacniają zęby i kości.

Czy moczyć nasiona chia przed spożyciem?

Moczenie nasion chia przed spożyciem nie jest konieczne, ale zalecane - dzięki temu można lepiej wykorzystać ich właściwości. Namoczone nasiona pęcznieją i sycą na dłużej, są też delikatniejsze dla układu trawiennego i łatwiej przyswajane. Dlatego nasiona najlepiej moczyć przez 30 minut do 2 godzin przed spożyciem. Zasada jest prosta - na łyżkę nasion powinno przypadać 10 łyżek płynu, np. wody, mleka lub jogurtu.

Napój chia pomaga schudnąć, chroni serce, oczyszcza jelita 123RF/PICSEL

Jak włączyć nasiona chia do diety?

Nasiona chia to idealny dodatek do koktajli owocowych i warzywnych, jogurtów, owsianki, a nawet zup. W postaci suchej można nimi posypywać sałatki warzywne, a nawet kanapki. Wtedy należy jednak pamiętać o spożyciu mniejszej ilości nasion. W przypadku moczonych chia też należy zachować umiar - optymalna dzienna dawka to 3 łyżki nasion, najlepiej w dwóch porcjach (1,5 łyżki rano i 1,5 łyżki po południu).

