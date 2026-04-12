Maleńkie ziarenka o niezwykłej mocy. Przeciwdziałają wielu chorobom
Nasiona chia to superfoods znane w Polsce już od wielu lat. Włączają je do diety osoby dbające o zdrowie, dobre samopoczucie, aktywni fizycznie, a także ci, którzy zmagają się z wieloma dolegliwościami i schorzeniami. W czym tkwi moc tych małych ziarenek i jak je jeść, aby maksymalnie wykorzystać ich dobroczynne działanie?
Jakie właściwości mają nasiona chia?
Nasiona chia czyli nasiona szałwii hiszpańskiej to małe, ciemne ziarenka o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Z uwagi na ich liczne walory żywieniowe i zdrowotne, zostały włączone do grona naturalnych superfoods, a z uwagi na fakt, że są dziś łatwo dostępne i można kupić je nawet w dyskontach, sięga po nie coraz więcej osób. Nasiona chia składają się w 15-25% z białka, 30-33% z tłuszczów i 26-41% z węglowodanów. Z tego względu są doskonałym uzupełnieniem diety u osób aktywnych fizycznie i odchudzających się. Ponadto te małe ziarenka to bogactwo wielu cennych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu związków, a przede wszystkim:
- aminokwasów - chia zawierają aż 91 ze 100 aminokwasów, dlatego uznawane są za jedno z lepszych źródeł roślinnego białka
- nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 - działających przeciwzapalnie, mających zdolność obniżania ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu i trójglicerydów, a także glukozy we krwi
- glutaminy - poprawiającej odporność, wydolność i wspomagającej regenerację wątroby
- argininy - związku przyspieszającego gojenie się ran
- błonnika - około 40 g/100 g nasion - wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego
- minerałów: wapnia, fosforu, potasu, sodu, cynku, miedzi, żelaza oraz magnezu
- lignanów (fitoestrogenów) - składników korzystnie wpływających na gospodarkę hormonalną u kobiet
Regularne spożywanie nasion chia wpływa na poprawę ogólnego samopoczucia i może być też pomocne w leczeniu anemii, zaparć, stanowić wsparcie w profilaktyce osteoporozy i pomagać w regeneracji układu kostnego, a także zmniejszać ryzyko rozwoju chorób takich jak demencja, rak prostaty, rak piersi, cukrzyca typu II i miażdżyca.
Jak i z czym jeść nasiona chia?
Nasiona chia w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej dodaje się je do koktajli, owsianek czy puddingów. Można jeść je na surowo, ale koniecznie namoczone w soku, mleku lub jogurcie (po krótkim czasie pęcznieją tworząc żel). Niekiedy też wykorzystuje się je jako dodatek do sosów (zmielone - naturalny zagęstnik), dań z ryżu, makaronu i pieczywa. W przeciwieństwie do siemienia lnianego nie muszą być mielone przed spożyciem - ich delikatna łupina łatwo pęka dzięki czemu organizm jest w stanie wchłonąć wszystkie ich dobroczynne składniki. Osobom, które chcą natomiast zmaksymalizować wchłanianie kwasów tłuszczowych omega-3 bądź cierpią na zaburzenia trawienia, zaleca się mielenie chia przed spożyciem. Nasion szałwii hiszpańskiej lepiej nie jeść "na sucho" gdyż, gdyż mogą one pęcznieć w przełyki i utrudniać trawienie.
