Spis treści: Afrykański owoc w polskiej jadalni. Co warto wiedzieć na temat kiwano? Jak smakuje kiwano? Kulinarne zastosowanie Niskokaloryczny owoc pomoże pozbyć się wałeczków i oponki Owoc o niskim indeksie glikemicznym. Bezpieczny dla cukrzyków Właściwości kiwano. Powodów do degustacji na brakuje

Afrykański owoc w polskiej jadalni. Co warto wiedzieć na temat kiwano?

Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że mamy do czynienia z niebanalnym kąskiem. Charakterystyczne kolce sprawiają, że owoc kiwano bywa nazywany ogórkiem kolczastym lub rogatym afrykańskim melonem.

Ma podłużny kształt, a kolor skórki zamienia się z czasem. Początkowo jest zielony, jednak dojrzały owoc poznamy po pomarańczowym zabarwieniu. Na powierzchni można zauważyć także drobne prążki. Co ciekawe, kiwano słynie z trwałości. Można przechowywać go nawet pół roku bez obaw o utratę walorów smakowych i właściwości odżywczych. Bywa nawet traktowany jako nietuzinkowa ozdoba wnętrz. Smakosze i szefowie kuchni zdecydowanie wolą jednak wykorzystywać go w kuchni.

Jak smakuje kiwano? Kulinarne zastosowanie

Gdy mowa o degustacji, owoc zapewnia podniebieniu mnóstwo wrażeń. Najczęściej smak kiwano porównuje się do połączenia kiwi, banana i melona, niektórzy wyczuwają w nim również ananasowe nuty. Jest słodko, a zarazem orzeźwiająco.

Najprostszym sposobem na skosztowanie miąższu o limonkowym kolorze jest przekrojenie owocu na pół i wyjadanie zawartości łyżeczką. W każdej dojrzałej sztuce, ważącej około 200-300 gramów, znajduje się około 500 jadalnych nasion. Szukając bardziej wszechstronnych zastosowań kolczastego ogórka, warto wykorzystać miąższ jako dodatek do koktajlu, smoothie i sałatek. Można dodać go do owocowego musu, którym wypełnisz naleśniki na słodko. Nadaje się do zrobienia domowych dżemów i konfitur.

Niskokaloryczny owoc pomoże pozbyć się wałeczków i oponki

Zauważasz, że ubrania stały się ciasne, a oponka wychyla się znad paska spodni? Klamka zapadła - przechodzisz na dietę, ale nie wiesz, jak poradzić sobie z tęsknotą za słodkim smakiem. Z pomocą przychodzi kiwano, dzięki któremu łatwiej będzie opanować ochotę na tuczące przekąski. Owoc w znacznej mierze składa się z wody i jest niskokaloryczny. 100 gramów miąższu zawiera zaledwie 45 kalorii.

Dodatkowo kiwano ma działanie oczyszczające jelita ze złogów i wspiera dążenie do płaskiego brzucha. Obecność magnezu pomaga zwalczyć uczucie znużenia, które często towarzyszy osobom, które przechodzą na dietę redukcyjną.

Ma niewiele kalorii, ale pomaga zaspokoić ochotę na słodkie 123RF/PICSEL

Owoc o niskim indeksie glikemicznym. Bezpieczny dla cukrzyków

Owoce w diecie diabetyków bywają tematem trudnym. Nie wszystkie mogą pojawiać się w jadłospisie, co ogranicza żywieniowe pole manewru. Z tego powodu jeszcze cenniejsze stają się produkty takie jak kiwano - o niskim indeksie glikemicznym. Dodatkowo magnez jest pierwiastkiem, który sprzyja regulowaniu poziomu cukru we krwi, więc podczas zakupów warto skierować wzrok w kierunku kolczastego ogórka.

Właściwości kiwano. Powodów do degustacji na brakuje

Owoc o nietypowym wyglądzie to skarbnica fosforu i wapnia, czyli składników utrzymujących zdrowie kości, zębów oraz mięśni. W ostatnim czasie czujesz spadek formy, paznokcie się łamią, a cera wygląda na poszarzałą i zmęczoną? Może to świadczyć o niedoborze żelaza. Kiwano to jeden z produktów, który pomoże podnieść jego poziom.

Soczysty miąższ stanowi również źródło witamin A oraz C. Są ważne nie tylko dla budowania mocnej odporności i dbania o wzrok. Substancje te poprawiają koloryt skóry. Nie bez powodu kiwano bywa wykorzystywany w kosmetykach służących niwelowaniu zmarszczek, wygładzaniu i ujędrnianiu skóry. Egzotyczny ogórek pomaga więc dbać o nienaganny wygląd od środka i to w bardzo smakowity sposób.

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