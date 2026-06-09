Mało kto go kupuje. Tymczasem to jeden z najlepszych owoców na diecie
Choć od wiosny do jesieni możemy cieszyć się do woli sezonowymi owocami prosto z własnej grządki lub sadu, warto dbać o różnorodność na talerzu. Wśród przysmaków o niezwykle bogatym składzie i orzeźwiającym smaku pojawia się nietypowy ogórek. Mimo że ma kolce, nie należy się go obawiać. Smakuje jak połączenie kiwi, banana oraz melona, stając się ciekawym urozmaiceniem diety - zwłaszcza dla cukrzyków i osób chcących stracić kilka kilogramów.
Spis treści:
- Afrykański owoc w polskiej jadalni. Co warto wiedzieć na temat kiwano?
- Jak smakuje kiwano? Kulinarne zastosowanie
- Niskokaloryczny owoc pomoże pozbyć się wałeczków i oponki
- Owoc o niskim indeksie glikemicznym. Bezpieczny dla cukrzyków
- Właściwości kiwano. Powodów do degustacji na brakuje
Afrykański owoc w polskiej jadalni. Co warto wiedzieć na temat kiwano?
Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że mamy do czynienia z niebanalnym kąskiem. Charakterystyczne kolce sprawiają, że owoc kiwano bywa nazywany ogórkiem kolczastym lub rogatym afrykańskim melonem.
Ma podłużny kształt, a kolor skórki zamienia się z czasem. Początkowo jest zielony, jednak dojrzały owoc poznamy po pomarańczowym zabarwieniu. Na powierzchni można zauważyć także drobne prążki. Co ciekawe, kiwano słynie z trwałości. Można przechowywać go nawet pół roku bez obaw o utratę walorów smakowych i właściwości odżywczych. Bywa nawet traktowany jako nietuzinkowa ozdoba wnętrz. Smakosze i szefowie kuchni zdecydowanie wolą jednak wykorzystywać go w kuchni.
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Jak smakuje kiwano? Kulinarne zastosowanie
Gdy mowa o degustacji, owoc zapewnia podniebieniu mnóstwo wrażeń. Najczęściej smak kiwano porównuje się do połączenia kiwi, banana i melona, niektórzy wyczuwają w nim również ananasowe nuty. Jest słodko, a zarazem orzeźwiająco.
Najprostszym sposobem na skosztowanie miąższu o limonkowym kolorze jest przekrojenie owocu na pół i wyjadanie zawartości łyżeczką. W każdej dojrzałej sztuce, ważącej około 200-300 gramów, znajduje się około 500 jadalnych nasion. Szukając bardziej wszechstronnych zastosowań kolczastego ogórka, warto wykorzystać miąższ jako dodatek do koktajlu, smoothie i sałatek. Można dodać go do owocowego musu, którym wypełnisz naleśniki na słodko. Nadaje się do zrobienia domowych dżemów i konfitur.
Niskokaloryczny owoc pomoże pozbyć się wałeczków i oponki
Zauważasz, że ubrania stały się ciasne, a oponka wychyla się znad paska spodni? Klamka zapadła - przechodzisz na dietę, ale nie wiesz, jak poradzić sobie z tęsknotą za słodkim smakiem. Z pomocą przychodzi kiwano, dzięki któremu łatwiej będzie opanować ochotę na tuczące przekąski. Owoc w znacznej mierze składa się z wody i jest niskokaloryczny. 100 gramów miąższu zawiera zaledwie 45 kalorii.
Dodatkowo kiwano ma działanie oczyszczające jelita ze złogów i wspiera dążenie do płaskiego brzucha. Obecność magnezu pomaga zwalczyć uczucie znużenia, które często towarzyszy osobom, które przechodzą na dietę redukcyjną.
Owoc o niskim indeksie glikemicznym. Bezpieczny dla cukrzyków
Owoce w diecie diabetyków bywają tematem trudnym. Nie wszystkie mogą pojawiać się w jadłospisie, co ogranicza żywieniowe pole manewru. Z tego powodu jeszcze cenniejsze stają się produkty takie jak kiwano - o niskim indeksie glikemicznym. Dodatkowo magnez jest pierwiastkiem, który sprzyja regulowaniu poziomu cukru we krwi, więc podczas zakupów warto skierować wzrok w kierunku kolczastego ogórka.
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Właściwości kiwano. Powodów do degustacji na brakuje
Owoc o nietypowym wyglądzie to skarbnica fosforu i wapnia, czyli składników utrzymujących zdrowie kości, zębów oraz mięśni. W ostatnim czasie czujesz spadek formy, paznokcie się łamią, a cera wygląda na poszarzałą i zmęczoną? Może to świadczyć o niedoborze żelaza. Kiwano to jeden z produktów, który pomoże podnieść jego poziom.
Soczysty miąższ stanowi również źródło witamin A oraz C. Są ważne nie tylko dla budowania mocnej odporności i dbania o wzrok. Substancje te poprawiają koloryt skóry. Nie bez powodu kiwano bywa wykorzystywany w kosmetykach służących niwelowaniu zmarszczek, wygładzaniu i ujędrnianiu skóry. Egzotyczny ogórek pomaga więc dbać o nienaganny wygląd od środka i to w bardzo smakowity sposób.
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