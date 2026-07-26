Spis treści: Za co odpowiada witamina E? Oleje roślinne na pierwszym miejscu Chrupiąca dawka zdrowia - orzechy i nasiona Zielono mi! Warzywa i owoce bogate w witaminę E Jak zwiększyć przyswajalność witaminy E w codziennej diecie?

Za co odpowiada witamina E?

Witamina E to nie pojedynczy związek, lecz grupa substancji określanych jako tokoferole i tokotrienole. Jej głównym zadaniem jest neutralizowanie wolnych rodników, które uszkadzają komórki i przyspieszają procesy starzenia organizmu. Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym witamina ta wspomaga kondycję skóry - poprawia jej elastyczność, nawilżenie oraz przyspiesza regenerację, co sprawia, że jest częstym składnikiem kosmetyków ujędrniających. Ponadto odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia, przeciwdziałając zlepianiu się płytek krwi i dbając o elastyczność naczyń krwionośnych. Nie bez powodu wiąże się ją również z płodnością - wspiera produkcję nasienia u mężczyzn oraz prawidłowy przebieg ciąży u kobiet.

Oleje roślinne na pierwszym miejscu

Szukając najbogatszych źródeł witaminy E, w pierwszej kolejności powinniśmy skierować wzrok ku olejom roślinnym tłoczonym na zimno. Absolutnym liderem w tej kategorii jest olej z kiełków pszenicy. Zaledwie jedna łyżka tego produktu potrafi pokryć dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na tę witaminę. Innymi znakomitymi źródłami są olej słonecznikowy, olej rzepakowy oraz oliwa z oliwek. Warto pamiętać, by wybierać oleje nierafinowane i spożywać je przede wszystkim na zimno - jako dodatek do sałatek, sosów, dipów czy gotowych dań. Podgrzewanie do bardzo wysokich temperatur może bowiem prowadzić do utraty sporej części tych cennych właściwości odżywczych.

Chrupiąca dawka zdrowia - orzechy i nasiona

Doskonałym, a zarazem bardzo wygodnym źródłem witaminy E są orzechy, pestki oraz nasiona. Na szczególną uwagę zasługują nasiona słonecznika, które świetnie sprawdzają się jako dodatek do domowego pieczywa, porannej owsianki czy sałatek. Równie bogate w ten składnik są migdały oraz orzechy laskowe. Garść tych przysmaków stanowi wartościową przekąskę w ciągu dnia pracy lub nauki. Oprócz witaminy E dostarczają one organizmowi zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika oraz minerałów, takich jak magnez czy cynk, co dodatkowo wspiera pracę mózgu i układu nerwowego.

Gdzie występuje witamina E? 123RF/PICSEL

Zielono mi! Warzywa i owoce bogate w witaminę E

Choć witamina E kojarzy się głównie z produktami o wysokiej zawartości tłuszczu, znajdziemy ją również w świecie warzyw - zwłaszcza tych o zielonych liściach. Szpinak, jarmuż, brokuły czy natka pietruszki to rośliny, które warto na stałe włączyć do menu. Choć zawierają one mniejsze stężenie tokoferoli niż oleje czy orzechy, zjadamy je zazwyczaj w większych objętościach, co ułatwia uzupełnienie diety. Wyjątkowym owocem o wysokiej zawartości witaminy E jest awokado. Dzięki obecności zdrowych tłuszczów jednonienasyconych witamina ta jest z niego doskonale przyswajana przez nasz organizm.

Jak zwiększyć przyswajalność witaminy E w codziennej diecie?

Ponieważ witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (obok witamin A, D i K), obecność lipidów w posiłku jest kluczowa dla jej prawidłowego wchłaniania. Przykładowo, przygotowując sałatkę ze szpinaku i pomidorów, warto skropić ją oliwą z oliwek lub posypać nasionami słonecznika. Istotny jest również sposób przechowywania produktów bogatych w ten związek. Oleje roślinne oraz orzechy powinny być chronione przed światłem i dostępem powietrza w chłodnym miejscu, ponieważ witamina E ulega stopniowej degradacji pod wpływem tlenu i promieni słonecznych. Regularne i przemyślane łączenie tych składników w codziennym jadłospisie pozwoli w pełni czerpać z ich prozdrowotnych właściwości.

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