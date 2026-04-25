Ogród, balkon, bukiet - gipsówka za każdym razem roztacza wokół siebie subtelny czar. Drobne kwiaty nie są skomplikowane w uprawie, a potrafią stworzyć spektakularną dekorację. Ze względu na to, że jest dość odporne na choroby i szkodniki, z pewnością znajdzie się na celowniku początkujących ogrodników.

Gipsówka: mało wymagająca, a efekt jak z bajki. Tworzy z kwiatów biały dywan

Gipsówka (Gypsophila L.,Łyszczec) wywodzi się z rodziny goździkowatych. Tworzy obficie kwitnące przez całe lato kępy pełne drobnych, białych kwiatów. Można ją uprawiać zarówno w gruncie, jak i donicy. Roślina lubi słoneczne stanowiska, odwdzięczy się bujnym kwitnieniem za zapewnienie jej lekkiej i przepuszczalnej gleby. Posadzona w cieniu będzie wolniej rosła i o wiele słabiej kwitła. Młode sadzonki rośliny należy podlewać regularnie - wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża będzie mocno przesuszona. Starsze tylko wtedy, gdy wystąpią długotrwałe susze.

Gipsówka wiechowata jest łatwa w uprawie i poleca się ją osobom początkującym.

Ideał? Nie bez powodu można więc uznać gipsówkę za roślinę rodem z bajki. Jej pędy osiągają do 1m wysokości i szerokości. Na jednej kępie może zakwitnąć nawet do 1000 kwiatów! Zazwyczaj są białe, ale zdarzają się też różowe. Gipsówka kwitnie od czerwca do września. W tym czasie jest też magnesem na pożyteczne owady. Chociaż rozrasta się, nie jest inwazyjna.

Gipsówka w ogrodzie. Postaw na te odmiany

Do najciekawszych odmian gipsówki zaliczamy:

łyszczec rozesłany - o drobnych, białych lub różowych kwiatach,

gipsówka polna - różowa o kwiatach pięciopłatkowych,

gipsówka wytworna (łyszczec nadobny, gipsówka letnia) - o białych kwiatach i zielonych, lancetowatych liściach,

łyszczec wiechowaty - bylina o białych lub różowych kwiatach zebranych w szeroką wiechę mającą cienkie gałązki,

gipsówka rogownicowata (gipsówka niska) - ma do 5-10 cm wysokości, pokładające się pędy z szarozielonymi liśćmi.

Wielkie wrażenie wywiera bukiet delikatnej, wielokolorowej lub jednobarwnej gipsówki

"Poczęstuj" gipsówkę, a będzie bujnie kwitła

Gipsówka nie wymaga regularnego nawożenia. Warto jednak mieć na uwadze, że pomaga ono wydłużyć czas kwitnienia. Wystarczy zaserwować jej nawóz do roślin kwitnących raz na 4-6 tygodni. Na bieżąco należy usuwać przekwitnięte kwiaty, co zmotywuje roślinę do rozwoju nowych pąków kwiatowych.

Roślina jest odporna na choroby i szkodniki, ale trzeba ją chronić przed ślimakami.

Niech nie zwiedzie nas subtelny wygląd gipsówki. To bardzo wytrzymała roślina

Gipsówka w doniczce. O to należy zadbać

Łyszczec nadaje się nie tylko do ogrodu. Będzie efektowną ozdobą balkonu czy tarasu. Początkiem wiosny należy wysiać nasiona do pojemników - już po kilku tygodniach pojawi się kępa kwiatów. Jeśli wybieramy wyższe odmiany, należy zapewnić gipsówce podpory. Roślina w doniczce wymaga częstszego podlewania.

Sąsiedzi będą ci zazdrościć balkonu w kwiatach. Zasadź z nami wiosenną lazanię Polsat Polsat