Pochodzi z górskich terenów Bliskiego Wschodu i ma w sobie namiastkę tajemnicy. Szachownica perska (Fritillaria persica) w Polsce jest mniej znana niż jej kuzyni - szachownice cesarska i kostkowata. Nie oznacza to, że jest mniej efektowna. Wręcz przeciwnie: jej kwiaty od razu przyciągają wzrok.

W ogrodzie kradnie show. Szachownica perska: mało znana roślina ozdobna

Szachownica perska to roślina cebulowa dorastająca do 80 -120 cm wysokości. Ma lancetowate liście i nietypowej urody kwiaty. Dzwonki w kolorze purpurowo-czarnym są zebrane w długie, groniaste kwiatostany.

Szachownica kwitnie od kwietnia do maja. To naprawdę spektakularny widok, ponieważ na jednej łodydze może się pojawić nawet 50 kwiatów. Cebule wydzielają natomiast intensywny zapach.

Wymagania szachownicy perskiej. O tym pamiętaj

Szachownica perska preferuje stanowiska słoneczne. Ważne, by były osłonięte od wiatru. Roślina lubi przepuszczalne, żyzne podłoże, z którego może czerpać potrzebne składniki pokarmowe. Nie poradzi sobie na glebie suchej i zakwaszonej. Powinna być za to umiarkowanie wilgotna - nie należy przesadzać z podlewaniem.

Szachownica za nadmiarem wody nie przepada. Warto za to serwować jej nawozy wieloskładnikowe, które ją wzmocnią i sprawią, że będzie bujnie kwitła. W tej roli sprawdzą się odżywki mineralne z dużą zawartością fosforu i mikroelementów lub organiczne. Roślina jest odporna na mróz, ale w chłodniejszych regionach zalecane jest ściółkowanie.

Kiedy sadzić szachownicę perską?

Cebule szachownicy perskiej można sadzić od połowy sierpnia do połowy września. Ostateczny termin to październik. Dzięki temu cebule zdążą się ukorzenić.

Należy je umieszczać co 25 cm, na głębokości 15-20 cm lub w dołku mającym trzykrotną wysokość cebuli. Kluczowe, by cebule układać skośnie, co zabezpieczy je przed gniciem (na górze cebuli nie będzie zbierała się woda). Dobrze też zastosować prosty trik, by temu zapobiec. Na dno dołka warto wsypać warstwę piasku lub żwiru.

Idealni sąsiedzi dla szachownicy perskiej. Stworzą piękną kompozycję

Jeżeli chcesz nadać przestrzeni bardziej egzotycznego charakteru, szachownica perska to idealny wybór. Roślina prezentuje się elegancko, a najlepszym sąsiedztwem będą:

trawy ozdobne,

białe lub różowe tulipany,

miodunka,

czosnek ozdobny,

szachownica cesarska,

smagliczka skalna,

niezapominajki,

omieg.

Szachownica perska doskonale wygląda na tle krzewów iglastych lub liściastych. Idealnym tłem będą również ściany i mury. Na miejscu wydzielonym na trawniku będą z kolei stanowiły wyrazisty akcent. Ciemne kwiaty dobrze uzupełniają się z jasną zielenią liści, bylinami kwitnącymi na biało i różowo.

Roślinę można też posadzić w okolicy grządek z warzywami, ponieważ może pomóc odstraszać nornice i krety. Wydziela specyficzny i mocny zapach, którego gryzonie nie tolerują i omijają szerokim łukiem.

