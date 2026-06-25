Spis treści: Poznajcie malinę ponętną Czym różni się malina ponętna od popularnej maliny? Jakie witaminy kryją malinotruskawki Jak uprawiać malinę ponętną? Największe błędy Co zrobić z malinotruskawki?

Poznajcie malinę ponętną

Malina ponętna (Rubus illecebrosus), nazywana w naszym kraju potocznie malinotruskawką, to roślina pochodząca z Japonii, która powoli, ale skutecznie zdobywa serca europejskich ogrodników. Z wyglądu przypomina fascynującą krzyżówkę dwóch najpopularniejszych letnich owoców. Sama krzewinka jest dość niska - dorasta zazwyczaj do około 40-60 centymetrów wysokości - i ma zwarty, niemal kulisty pokrój.

To, co jednak najbardziej przyciąga wzrok, to jej duże, jaskrawoczerwone i lśniące owoce. Są naprawdę duże, okrągłe i osiągają nawet 3-4 centymetry średnicy. Zanim roślina wyda owoce, wczesnym latem obsypuje się sporymi, białymi kwiatami, które stanowią piękną ozdobę rabaty.

Czym różni się malina ponętna od popularnej maliny?

Z botanicznego punktu widzenia malina ponętna nie jest krzyżówką maliny i truskawki, choć jej wygląd może być mylący. Różni się od tradycyjnej maliny właściwej przede wszystkim cyklem życia - jej pędy całkowicie zamierają na zimę, a wiosną roślina odradza się z podziemnego systemu korzeniowego. Największa różnica kryje się jednak w smaku i strukturze owocu. Kiedy ugryziemy malinę ponętną, nie poczujemy typowej, intensywnie malinowej nuty.

Malinotruskawka ma swój własny, unikalny profil: jest delikatna, rześka, przyjemnie słodka, ale z wyraźnie wyczuwalną, odświeżającą kwaskowatością. Konsystencja również jest inna. Choć owoce są puste w środku (jak u klasycznej maliny), ich pesteczki są drobniejsze, a miąższ jest dużo bardziej jędrny. Najlepiej smakują w pełni dojrzałe, gdy same niemal odrywają się od szypułki.

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Jakie witaminy kryją malinotruskawki

Malinotruskawki są bogatym źródłem witaminy C, która doskonale wspiera naszą odporność i działa jako silny przeciwutleniacz, spowalniając procesy starzenia się komórek oraz chroniąc organizm przed stresem oksydacyjnym. Znajdziemy w nich również cenne witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na układ nerwowy i poprawiają koncentrację.

To jednak nie wszystko - owoce te dostarczają ważnych minerałów, takich jak potas, magnez i żelazo. Dodatkowo są niskokaloryczne i zawierają sporo błonnika pokarmowego, który rewelacyjnie wspiera trawienie. Jedzenie ich prosto z krzaczka to czysta przyjemność połączona z solidnym zastrzykiem zdrowia!

Jak uprawiać malinę ponętną? Największe błędy

Uprawa malinotruskawki nie jest skomplikowana i poradzi z nią sobie nawet początkujący ogrodnik, ale warto unikać kilku podstawowych błędów. Roślina preferuje stanowiska słoneczne lub lekko półcieniste, oraz żyzną, przepuszczalną i wilgotną glebę. Największym grzechem w jej uprawie jest brak kontroli nad rozrostem.

Malina ponętna rozmnaża się przez podziemne rozłogi i pozostawiona sama sobie, szybko staje się bardzo ekspansywna, zagłuszając sąsiednie rośliny. Dlatego bezwzględnie należy sadzić ją w wkopanych w ziemię barierach korzeniowych (np. w dużych donicach produkcyjnych bez dna).

Kolejnym błędem jest zapominanie o jesienno-zimowym sprzątaniu. Ponieważ pędy na zimę obumierają, późną jesienią lub wczesną wiosną należy je przyciąć na wysokości około 5 cm nad ziemią. Nie trzeba jej specjalnie okrywać - roślina jest w pełni mrozoodporna w naszym klimacie.

Co zrobić z malinotruskawki?

Ze względu na swój wyjątkowy wygląd i odświeżający smak, malina ponętna daje mnóstwo kulinarnych możliwości. Oczywiście uwielbiam jeść ją prosto z krzaczka, ale moim absolutnie ulubionym deserem pozostają lody waniliowe z górą domowej bitej śmietany i hojną garścią malinotruskawek. To właśnie w ten sposób w leniwe, wakacyjne niedziele raczył mnie nimi dziadek.

Poza tym te piękne owoce to wprost idealna dekoracja tortów, letnich tart i bezy Pavlovej. Można z nich przygotować wyśmienite dżemy, galaretki i konfitury. A na upały? Kilka zgniecionych owoców dorzuconych do dzbanka z lodowatą wodą i miętą stworzy rześki, gaszący pragnienie napój.

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