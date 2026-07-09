"Mam 58 lat i coraz częściej myślę o zakończeniu pracy. Czuję zmęczenie, chciałabym mieć więcej czasu dla siebie i rodziny. Z drugiej strony obawiam się, że wcześniejsza emerytura oznacza znacznie niższe świadczenie. Czy warto podjąć taką decyzję?"

To częste pytanie, bo przed emeryturą chęć odpoczynku często ściera się z obawami o przyszłe finanse. Warto pamiętać, że wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej nie zawsze jest możliwe, a nawet jeśli przepisy na to pozwalają to skutki decyzji odczujesz zwykle w swoim portfelu. Czy warto?

Spis treści: Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury i na jakich zasadach? Jak wcześniejsze przejście na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia? Jak samodzielnie obliczyć, czy wcześniejsza emerytura się opłaca? Finanse to nie wszystko. O czym jeszcze warto pomyśleć? Jakie są alternatywy dla całkowitego zakończenia pracy zawodowej?

Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury i na jakich zasadach?

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że osoba mająca 58 lat zazwyczaj nie może jeszcze przejść na standardową emeryturę. Istnieją jednak wyjątki przewidziane w przepisach.

Możliwość wcześniejszego zakończenia pracy dotyczy przede wszystkim osób wykonujących zawody w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Są to między innymi niektóre grupy pracowników zatrudnionych w:

górnictwie,

hutnictwie,

energetyce,

transporcie,

służbach mundurowych.

Część osób może również ubiegać się o emeryturę pomostową, jeśli spełnia wymagania dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego oraz okresu pracy w szczególnych warunkach. W niektórych grupach zawodowych obowiązują również odrębne przepisy, jak ma to miejsce w przypadku części nauczycieli.

Jeżeli nie należysz do żadnej z grup objętych szczególnymi regulacjami, ukończenie 58 lat samo w sobie nie daje prawa do pobierania emerytury z ZUS.

Jak wcześniejsze przejście na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia?

Wiele osób koncentruje się na możliwości szybszego zakończenia pracy i wizji wypoczynku (nic dziwnego), zapominając, że każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury.

Mechanizm jest prosty: im dłużej pracujesz, tym więcej składek trafia na Twoje konto w ZUS. Jednocześnie skraca się przewidywany okres pobierania świadczenia wykorzystywany przy jego obliczaniu. W efekcie zgromadzony kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co przekłada się na wyższą miesięczną emeryturę.

Z kolei wcześniejsze zakończenie pracy oznacza mniejszy kapitał emerytalny i dłuższy okres, przez który świadczenie będzie wypłacane. To sprawia, że miesięczna emerytura jest zwykle niższa. Różnica może wynosić nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent, dlatego decyzja o wcześniejszym zakończeniu aktywności zawodowej powinna być dobrze przemyślana.

Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni 123RF/PICSEL

Jak samodzielnie obliczyć, czy wcześniejsza emerytura się opłaca?

Nie trzeba zgadywać. Wiele informacji można sprawdzić samodzielnie jeszcze przed złożeniem wniosku.

1. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie prognozowanej wysokości emerytury na koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub podczas wizyty w placówce. Znajdziesz tam informacje o zgromadzonym kapitale oraz szacunkowej wysokości przyszłego świadczenia.

2. Następnie warto porównać kilka scenariuszy. Zastanów się, jak zmieni się Twoja sytuacja finansowa, jeśli zakończysz pracę od razu, za dwa lata lub dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.

3. Dobrze jest również sporządzić miesięczny budżet i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy niższa emerytura wystarczy na opłaty i codzienne wydatki? Czy masz oszczędności, które pozwolą uzupełnić dochody? Czy spłacasz jeszcze kredyt lub wspierasz finansowo dzieci?

Takie zestawienie często pokazuje, że nawet niewielkie wydłużenie aktywności zawodowej może odczuwalnie poprawić sytuację finansową w przyszłości.

Finanse to nie wszystko. O czym jeszcze warto pomyśleć?

Pieniądze są ważne, ale nie powinny być jedynym kryterium. Dla wielu osób przejście na emeryturę oznacza ogromną zmianę stylu życia. Z dnia na dzień kończą się codzienne obowiązki zawodowe, kontakt z ludźmi i wypracowany przez lata rytm dnia.

Warto zastanowić się, jak zamierzasz wykorzystać wolny czas. Niektóre osoby realizują swoje pasje, podróżują lub angażują się w działalność społeczną. Inni po kilku miesiącach zaczynają odczuwać brak aktywności i decydują się wrócić do pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje także stan zdrowia. Jeśli wykonywana praca jest bardzo obciążająca fizycznie lub psychicznie, wcześniejsze zakończenie kariery może przynieść realną poprawę jakości życia. Z kolei osoby, które lubią swoją pracę i dobrze się w niej czują, często nie widzą potrzeby rezygnowania z niej natychmiast po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Jakie są alternatywy dla całkowitego zakończenia pracy zawodowej?

Przejście na emeryturę nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej. Coraz więcej osób decyduje się na rozwiązania pośrednie, które pozwalają zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Wśród nich jest przejście na część etatu, wykonywanie pracy w charakterze konsultanta lub realizowanie pojedynczych zleceń. Niekiedy ciekawym pomysłem jest prowadzenie własnej działalności albo praca sezonowa.

Powyższe modele stopniowego wygaszania aktywności zawodowej pozwalają stopniowo przyzwyczaić się do nowego etapu życia, zachować kontakt z ludźmi i jednocześnie zwiększyć miesięczne dochody. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy prognozowana emerytura okazuje się niższa od oczekiwań.





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