Mam 67 lat i nigdy nie pracowałam na etacie. Czy przysługuje mi emerytura?

Polskie prawo emerytalne jest dość liberalne i ma proste, przejrzyste zasady. By nabyć prawa do świadczenia, należy skończyć 60/65 lat i udokumentować konkretny staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Co jednak w przypadku osób, które nie przepracowały na etacie ani jednego dnia?

Kobieta w średnim wieku, może młoda emerytka przegląda papiery i liczy pieniądze
Czy osobom, które nie pracowały na etacie przysługuje emerytura? 123RF/PICSEL

Polski system emerytalny: Podstawowe zasady

Polski system emerytalny zakłada, że do pobierania świadczenia emerytalnego upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn). Co ważne, muszą też oni udowodnić minimalny, wymagany staż pracy, czyli kolejno 20 i 25 lat.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • środków zapisanych na subkoncie,
  • średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto podlegają kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i są waloryzowane.

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, upoważnione są do otrzymywania minimalnej gwarantowanej emerytury, która wynosi w tym roku 1974,36 zł brutto. W przypadku, gdy suma składek zgromadzonych na funduszu emerytalnym ubezpieczonego nie jest wystarczająca do otrzymania minimalnego świadczenia, jest ona podwyższana z urzędu.

Mimo wymaganego stażu pracy, minimalny okres aktywności zawodowej do otrzymania emerytury to jeden dzień. Tyle wystarczy przepracować, by zyskać formalne prawo do świadczenia. Jeden rok pracy w Polsce nie gwarantuje jednak oczywiście minimalnej emerytury, a jedynie kwotę, opartą na faktycznie zgromadzonych składkach. Warto więc mieć świadomość, że może być ona bardzo symboliczna i wynieść: kilka groszy, kilkadziesiąt lub maksymalnie kilkaset złotych.

Przykład: Przy roku pracy emerytura będzie bardzo niska. ZUS wypłaci tyle, ile wynika z zebranych składek, co zazwyczaj daje kwoty poniżej 100 zł miesięcznie przy niskich zarobkach. Przy roku pracy nie przysługuje ochrona w postaci minimalnej emerytury gwarantowanej.

Mam 67 lat i nigdy nie pracowałam na etacie. Czy przysługuje mi emerytura?

W jeszcze innej sytuacji będzie osoba, która pracowała, ale nie na umowę o pracę, ale np. umowę zlecenie. Taka umowa również wlicza się do emerytury, pod warunkiem jednak, że odprowadzane były od niej składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe). Okres pracy na zleceniu traktowany jest wówczas jako okres składkowy.

Umowa zlecenie co do zasady nie wlicza się jednak do stażu pracy potrzebnego do nabycia uprawnień do minimalnej emerytury.

Umowa o dzieło nie wlicza się do emerytury, ponieważ nie odprowadza się od niej składek na ubezpieczenia społeczne. Okres ten nie jest traktowany jako składkowy ani nieskładkowy, a tym samym nie zwiększa stażu pracy ani kapitału emerytalnego.

W tym miejscu warto też przypomnieć, że od 2026 roku do stażu pracy wlicza się działalność gospodarcza. Aby to udokumentować, potrzebne będzie zaświadczenie z ZUS lub własne dokumenty. Działalność gospodarcza wlicza się również do emerytury, o ile przedsiębiorca regularnie opłacał obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.

Dwie kobiece dłonie zapisujące notatki w zeszycie, na pierwszym planie długopis oraz notes. W tle widoczny fragment laptopa, po lewej stronie grafika z napisem 'porady interia kobieta'.
Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniejCanva ProINTERIA.PL
