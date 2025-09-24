Mandat 500 zł to dopiero początek. Prawdziwe kłopoty możesz mieć później
Na właścicielach domów spoczywa obowiązek zadbania o przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego, który ma na celu sprawdzenie m.in. stanu technicznego komina oraz drożności przewodów wentylacyjnych. Kto może przeprowadzić taki przegląd i jaka kara grozi za jego brak?
Jak często należy przeprowadzać przegląd kominiarski?
Przeglądy kominiarskie są obowiązkowe, a z obecnych przepisów wynika, że należy je przeprowadzać co najmniej raz w roku. W przypadku budynków ogrzewanych paliwem stałym przeglądów dokonuje się do czterech razy w ciągu roku. Natomiast gdy mowa o nieruchomościach ogrzewanych paliwem ciekłym - dwa razy w roku.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Z kolei w przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kominów przemysłowych, kominów wolno stojących i kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, kontrolę stanu technicznego może przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
Osoba przeprowadzająca kontrolę ma obowiązek sporządzenia odpowiedniego protokołu w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale i kwestia bezpieczeństwa mieszkańców danej nieruchomości. Ponadto brak aktualnego przeglądu może skutkować niewypłaceniem przez ubezpieczyciela odszkodowania w sytuacji, gdy w nieruchomości doszłoby np. do pożaru.
Co grozi za brak aktualnego przeglądu kominiarskiego?
Za brak przeprowadzenia kontroli kominiarskiej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć mandat na właściciela lub zarządcę nieruchomości w wysokości 500 zł. Ponadto w przypadku nieruchomości z niedrożnymi przewodami kominowymi może zostać podjęta decyzja o odcięciu dopływu gazu.
Warto wiedzieć: Ten patent na gryzonie jest genialny. Kupisz w każdym sklepie