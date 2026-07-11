Spis treści: Nieprawidłowo zaparkowany samochód pod domem? To może skończyć się mandatem Kiedy sąsiad ma prawo domagać się przeparkowania auta na posesji? Czy sąsiad może zaparkować przed cudzym domem?

Nieprawidłowo zaparkowany samochód pod domem? To może skończyć się mandatem

Mało kto zastanawia się nad tym, gdzie i w jaki sposób parkować samochód pod własnym domem. Robimy to zwykle tak, aby było wygodnie wycofać i wyjechać z posesji. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że jeśli pojazd zostanie zaparkowany w miejscu, które nie spodoba się sąsiadowi, może dojść do konfliktu, a nawet interwencji straży miejskiej. W takim przypadku bardzo prawdopodobne jest, że na właściciela nieprawidłowo zaparkowanego samochodu zostanie nałożony mandat.

Kiedy sąsiad ma prawo domagać się przeparkowania auta na posesji?

Najwięcej sąsiedzkich sporów dotyczących parkowania pojazdów rodzi się wtedy, gdy przestrzeń przed budynkiem nie należy wyłącznie do jednego właściciela posesji. Jeśli jest to droga wewnętrzna, teren wspólny mieszkańców albo droga objęta służebnością to obowiązują tam wyjątkowe zasady. W takim przypadku pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, jaki status ma teren, na którym zostawiamy auto. Jeśli jest to droga, która znajduje się w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40, zaparkować można na niej wyłącznie w miejscach wyznaczonych. W przeciwnym razie straż miejska może wystawić mandat, gdyż na tym obszarze obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.

Czy sąsiad może zaparkować przed cudzym domem?

W przypadku parkowania na posesji pod własnym domem, na ogół można zrobić to w dowolnym miejscu, chyba że pojazd ogranicza możliwość wyjazdu z sąsiedniej posesji. Co ciekawe, sąsiad może legalnie zostawić samochód przed czyimś domem, jeśli wybrał miejsce, które znajduje się na drodze publicznej i nie narusza przepisów. W takim przypadku pojazd nie może blokować wjazdu na posesję, a także powinna zostać zachowana prawidłowa odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.





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