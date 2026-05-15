Spis treści: Mandevilla i dipladenia. Czy to ta sama roślina? Jak wygląda mandevilla? Od razu przykuwa wzrok Czas kwitnienia robi wrażenie Jak uprawiać mandevillę na balkonie? Czy mandevilla jest trująca?

Mandevilla i dipladenia. Czy to ta sama roślina?

Początkujący miłośnicy tworzenia ogrodów na balkonach i tarasach mogą zastanawiać się, czy mandevilla i dipladenia to dwie różne rośliny. W praktyce nazwy te są stosowane jako synonimy, choć historia terminologii jest odrobinę zawiła.

W przeszłości dipladenia była uznawana za osobną roślinę, jednak z czasem została włączona do rodzaju mandevilla. Mimo to obie nazwy nadal funkcjonują zamiennie w sklepach ogrodniczych i wśród wielbicieli kwiatów.

Jak wygląda mandevilla? Od razu przykuwa wzrok

Mandevilla zachwyca egzotycznym wyglądem i dekoracyjnością przez długie miesiące. Roślina wytwarza długie, wijące się pędy, które mogą wspinać się po podporach lub malowniczo przewieszać się z wiszących donic.

Liście są ciemnozielone, błyszczące i dość grube. Dzięki nim roślina prezentuje się bardzo szykownie nawet poza okresem kwitnienia. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wszyscy ogrodnicy czekają na pojawienie się barwnych płatków. Kwiaty dipladenii mają lejkowaty kształt, niektórym przypominają ozdobne trąbki. Pojawiają się w dużych ilościach, a w zależności od odmiany mogą być śnieżnobiałe, żółte, różowe, czerwone, malinowe. Niektóre odmiany wydzielają również delikatny zapach.

Dipladenia sprawdza się w uprawie doniczkowej 123RF/PICSEL

Czas kwitnienia robi wrażenie

Jedną z największych zalet dipladenii jest wyjątkowo długi okres kwitnienia. Pierwsze kwiaty pojawiają się zwykle pod koniec maja, a przy odpowiedniej pielęgnacji i sprzyjających warunkach pogodowych utrzymują się do października, a czasem nawet do listopada.

Nic dziwnego, że roślina jest tak ceniona jako ozdoba balkonów i tarasów. Kwiaty rozwijają się stopniowo i stale pojawiają się nowe pąki, przez co okaz tygodniami wygląda świeżo i efektownie. W ciepłych, słonecznych okresach mandevilla potrafi obsypać się kwiatami do tego stopnia, że prawie nie widać liści.

Jak uprawiać mandevillę na balkonie?

Okaz ten najlepiej czuje się w jasnych i ciepłych miejscach. Lubi słońce, lecz nie powinien być narażony na długotrwałe i bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych. Z tego powodu idealnym stanowiskiem będzie balkon wschodni lub zachodni. Należy zadbać również o to, by mandevilla była osłonięta od silnego wiatru, który mógłby uszkadzać delikatne pędy oraz kwiaty.

Roślina preferuje żyzne, przepuszczalne podłoże i regularne podlewanie w momencie, gdy wierzchnia warstwa gleby w doniczce przeschnie. Od wiosny aż do początku jesieni zaleca się nawozić dipladenię preparatem przeznaczonym dla roślin kwitnących.

W przypadku odmian pnących dobrze sprawdzają się kratki albo bambusowe podpory. Dzięki nim roślina może swobodnie rozwijać i prezentować pełnię swojego uroku, tworząc efekt zielonej i kwitnącej ściany.

Czy mandevilla jest trująca?

Choć zachwyca wyglądem, ma swoją mroczniejszą stronę. Mandevilla jest zaliczana do roślin trujących, więc dostępu do niej nie powinny mieć małe dzieci i zwierzęta domowe. Mleczny sok, który wypływa po uszkodzeniu łodyg i liści może doprowadzić do zatrucia, a dodatkowo ma działanie drażniące na skórę. Z tego powodu zaleca się zakładać rękawice ochronne podczas przycinania lub przesadzania rośliny.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Polski ogród zachwyca pięknymi roślinami Czysta Polska Polsat News