Masaż głowy skuteczniejszy niż gorąca kąpiel? Niedoceniana technika, która skutecznie obniża stres

Co dzieje się w organizmie pod wpływem stresu?

Przewlekły stres aktywuje układ współczulny, zwiększa poziom kortyzolu i adrenaliny, przyspiesza pracę serca, podnosi ciśnienie krwi i zaburza funkcje układu odpornościowego. Objawy mogą być różne - od bezsenności i napięciowych bólów głowy po stany lękowe, problemy trawienne czy obniżoną odporność.

Organizm wysyła sygnały, które często bagatelizujemy. Uczucie "ciężkiej głowy", sztywność karku, nadwrażliwość na dźwięki - to wszystko mogą być objawy przewlekłego napięcia, które wymaga wyciszenia układu nerwowego.

Jak działa masaż głowy?

Masaż głowy aktywuje zakończenia nerwowe w skórze i powięzi czaszki, co uruchamia szereg korzystnych reakcji w organizmie. Prowadzi do redukcji napięcia mięśniowego oraz poprawy krążenia krwi w obrębie mózgu i skóry głowy. Dodatkowo obniża poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol, oraz stymuluje wydzielanie endorfin, serotoniny i dopaminy - neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobre samopoczucie.

To mechanizm zbliżony do działania medytacji czy technik relaksacyjnych, jednak oparty na fizycznym bodźcu, jakim jest dotyk. W rezultacie uspokaja układ nerwowy, spowalnia oddech i tętno, poprawia koncentrację, a także ułatwia zasypianie.

Jak poprawnie wykonać masaż głowy? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Co mówi nauka?

Badania przeprowadzone w 2022 roku przez japońskich naukowców z Kyushu University wykazały, że masaż głowy trwający 15 minut istotnie obniża poziom lęku i stresu u osób pracujących umysłowo. Uczestnicy odczuwali poprawę nastroju i jakości snu już po kilku dniach regularnych zabiegów. Z kolei w czasopiśmie International Journal of Neuroscience opublikowano dane, które wskazują, że masaże skóry głowy zwiększają poziom serotoniny nawet o 28 proc. - co może wspierać walkę z depresją i przewlekłym napięciem.

Jak wykonać masaż samodzielnie?

Nie trzeba iść do profesjonalisty, aby skorzystać z efektów. Masaż głowy można wykonać samodzielnie - w domu, w pracy, przed snem. Wystarczy 5-10 minut dziennie.

Przykładowa technika:

1. Oprzyj łokcie na stole lub kolanach, rozluźnij dłonie.

2. Umieść palce na skroniach i wykonuj delikatne koliste ruchy.

3. Przesuwaj dłonie w stronę czubka głowy i karku, uciskając skórę opuszkami palców.

4. Zakończ masaż, przesuwając palce od czoła przez skórę głowy ku szyi.

5. Można użyć naturalnego olejku (np. z lawendy), który działa dodatkowo uspokajająco.

Kto szczególnie powinien spróbować?

Osoby pracujące długo przy komputerze, pacjenci cierpiący na napięciowe bóle głowy.

Osoby z objawami przewlekłego stresu (bezsenność, nadpobudliwość, rozdrażnienie).

Osoby zmagające się z nadmiernym napięciem mięśni karku i ramion.

Osoby w okresach zwiększonego wysiłku psychicznego lub emocjonalnego.

Skuteczne sposoby na stres 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Dodatkowe korzyści

Regularny masaż głowy przynosi też inne, pozytywne skutki uboczne. Jakie? Poprawia mikrokrążenie w skórze głowy, co może wspierać kondycję włosów. Pomaga rozluźnić napięcie mięśni twarzy i karku, co wpływa na lepszą postawę i zmniejsza ryzyko migren. Niektóre osoby zauważają również poprawę pamięci krótkotrwałej i łatwiejsze skupienie.

