Spis treści: Koziułka warzywna. Błędnie uważamy ją za wielkiego komara Jak wygląda koziułka? Krótka charakterystyka Czas rozprawić się z popularnym mitem. Czy koziułka jest groźna dla człowieka? Zmora ogrodników czy sprzymierzeniec ekosystemu? Co zrobić, gdy koziułka wpadnie do mieszkania? Spokój to podstawa

Koziułka warzywna. Błędnie uważamy ją za wielkiego komara

Koziułka warzywna (łac. Tipula oleracea) ze względu na prezencję nie ma najlepszej reputacji. Na pierwszy rzut oka wygląda jak olbrzymi komar i zapewne przez to potocznie bywa określana mianem komarnicy. W rzeczywistości pod kątem biologicznym stanowi przedstawiciela owadów koziułkowatych.

To, co łączy koziułkę z komarami to przede wszystkim upodobanie do wilgotnych miejsc. Osobniki tego gatunku najczęściej gromadzą się w okolicach zbiorników wodnych i podmokłych łąk. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Koziułka nie interesuje się ludźmi, nie brzęczy nad uchem i nie roznosi chorób. Do naszych domów przyciąga ją sztuczne światło, dlatego wieczorami może zajrzeć z wizytą.

Zobacz też: Dlaczego kot nagle patrzy w jeden punkt i "zastyga"?

Jak wygląda koziułka? Krótka charakterystyka

Choć wygląd koziułki warzywnej można opisać jako całkiem imponujący, u wielu osób potrafi wywołać dreszcze. Smukłe, wydłużone ciało zwykle osiąga długość około 2,5 cm, a rozpiętość skrzydeł może wynosić nawet 4 cm. Ubarwienie owada jest dość neutralne, zazwyczaj szarobrązowe lub żółtawe.

Najbardziej charakterystycznym elementem anatomii koziułki są jednak nieproporcjonalnie długie i cienkie nogi. Zadziwiającym mechanizmem obronnym jest fakt, że kończyny owada w sytuacjach zagrożenia odpadają.

Wygląd koziułki może napawać lękiem. Całkiem niesłusznie 123RF/PICSEL

Czas rozprawić się z popularnym mitem. Czy koziułka jest groźna dla człowieka?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka i jednoznaczna. Koziułka warzywna nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Dorosłe osobniki nie posiadają aparatu gębowego zdolnego do przebicia ludzkiej skóry, nie mają żądła ani nie produkują jadu. Nie są w stanie w żaden sposób nas skrzywdzić. Strach przez owadami czy niechęć wobec nich może wynikać jedynie z faktu, że błędnie uznajemy je za podejrzanie duże komary.

Zmora ogrodników czy sprzymierzeniec ekosystemu?

Ogrodnicy mogą nie być zadowoleni z obecności larw koziułki na działkach i przydomowych rabatach. Żyją w ziemi i podgryzają korzenie roślin, więc nie cieszą się dobrą sławą. Z kolei dorosłe owady żywią się głównie nektarem kwiatowym, przez co biorą czynny udział w zapylaniu niektórych gatunków roślin.

Ponadto wolno latające koziułki stanowią doskonałe źródło pożywienia dla wielu pożytecznych zwierząt. Są ważnym składnikiem diety ptaków (np. jerzyków), nietoperzy, żab oraz jaszczurek.

Zobacz też: Jak skutecznie i bezpiecznie pozbyć się mrówek z ogrodu? Domowe sposoby, które niszczą też kolonie mszyc

Co zrobić, gdy koziułka wpadnie do mieszkania? Spokój to podstawa

Koziułka lata powoli i często obija się o ściany oraz elementy wyposażenia. Zdecydowanie daleko jej do zdeterminowanego drapieżnika. Kiedy więc zdarzy się, że wpadnie do mieszkania, warto po prostu otworzyć szeroko okno i zgasić światło, by owad mógł spokojnie wylecieć na zewnątrz. Bieganie za nim z gazetą lub łapką to zbędny wysiłek.

Koziułka warzywna jest stworzeniem bezbronnym, które we wnętrzach ludzkich domów znajduje się przez przypadek. Nie zrobi nam krzywdy, nie założy gniazda w szafie albo szczelinie przy podłodze, nie zepsuje zapasów jedzenia. Pozwalając jej odlecieć, wspieramy przyrodę, dla której ten dość niezdarny owad jest cennym elementem.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.





"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL