Spis treści: Czym są inwazyjne gatunki obce i dlaczego stanowią zagrożenie? Zakazane rośliny w Polsce - lista najczęściej spotykanych gatunków Co zrobić, gdy zakazane rośliny znajdują się w ogrodzie?

Czym są inwazyjne gatunki obce i dlaczego stanowią zagrożenie?

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to organizmy, które zostały przeniesione poza swoje naturalne środowisko i zaczęły się w nim intensywnie rozprzestrzeniać. W nowych warunkach często nie mają naturalnych wrogów, dzięki czemu szybko dominują nad rodzimą roślinnością. W efekcie dochodzi do zaburzenia równowagi ekosystemów oraz spadku bioróżnorodności.

Problem ten ma także wymiar gospodarczy. Rośliny inwazyjne mogą obniżać jakość i wielkość plonów, a ich zwalczanie generuje dodatkowe koszty dla rolnictwa i administracji publicznej. Z tego względu zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Polsce wprowadzono regulacje ograniczające ich rozprzestrzenianie.

Podstawą prawną w kraju jest ustawa z 11 sierpnia 2021 roku o gatunkach obcych, a także rozporządzenie Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 roku. Określają one listy gatunków uznanych za szczególnie niebezpieczne oraz zasady postępowania z nimi, w tym zakaz ich uprawy, rozmnażania i sprzedaży.

Zakazane rośliny w Polsce - lista najczęściej spotykanych gatunków

Lista inwazyjnych roślin obejmuje wiele gatunków, które jeszcze do niedawna były popularne w ogrodach lub wykorzystywane w celach użytkowych. Obecnie ich uprawa jest zabroniona, a w niektórych przypadkach konieczne jest ich usunięcie.

Do najczęściej spotykanych należą:

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) - silnie ekspansywna roślina pochodząca z Kaukazu; stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz wypiera rodzime gatunki.

Chmiel japoński (Humulus scandens) - szybko rosnące pnącze tworzące zwarte pokrywy, ograniczające dostęp światła innym roślinom.

Hiacynt wodny (Eichhornia crassipes) - efektowna roślina wodna, która szybko zajmuje powierzchnię zbiorników i zaburza ich funkcjonowanie.

Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata) - pnącze tworzące gęste zarośla, szczególnie wzdłuż rzek i terenów wilgotnych.

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) - gatunek szeroko rozpowszechniony, który wypiera lokalną roślinność na dużych obszarach.

Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) - roślina ozdobna, która łatwo rozprzestrzenia się w dolinach rzecznych.

Niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis) - gatunek konkurujący z rodzimymi roślinami oraz sprzyjający rozwojowi patogenów roślin uprawnych.

Pistia (Pistia stratiotes) - roślina wodna, która w sprzyjających warunkach może zimować i dominować w zbiornikach.

Rdestowiec ostrokończysty (Fallopia japonica) - jeden z najbardziej uciążliwych gatunków, zdolny do uszkadzania infrastruktury i szybkiego rozprzestrzeniania.

Tojeść amerykańska (Asclepias syriaca) - roślina o dużej zdolności rozmnażania, szkodliwa dla upraw i potencjalnie toksyczna dla zwierząt.

Kolczurka klapowana nazywana też białym ogórkiem to w Polsce gatunek zagrażający ekosystemowi

Co zrobić, gdy zakazane rośliny znajdują się w ogrodzie?

Obecność inwazyjnych gatunków obcych na posesji wiąże się z określonymi obowiązkami. Właściciel terenu nie powinien ich rozmnażać ani świadomie rozprzestrzeniać. W wielu przypadkach konieczne jest ich usunięcie, szczególnie jeśli istnieje ryzyko dalszego rozwoju populacji.

Warto przy tym pamiętać, że nieprawidłowe usuwanie takich roślin może przynieść odwrotny efekt - niektóre gatunki, jak rdestowiec, potrafią odrastać nawet z niewielkich fragmentów. Dlatego działania powinny być prowadzone w sposób kontrolowany, a w razie wątpliwości skonsultowane ze specjalistami lub lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym karami finansowymi. Dlatego przed wprowadzeniem nowych roślin do ogrodu warto sprawdzić, czy nie znajdują się one na aktualnej liście gatunków zakazanych.

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press