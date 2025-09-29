Spis treści: Dlaczego technologia 3G jest wygaszana? Kiedy 3G w Polsce przestanie działać?

Dlaczego technologia 3G jest wygaszana?

Wygaszanie technologii 3G na rzecz 4G i 5G związane jest z modernizacją polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozwój technologiczny sprawił, że sieć 3G stała się bezużyteczna dla zdecydowanej większości użytkowników internetu mobilnego.

Sieci telekomunikacyjne oparte o technologię 3G zaczęły powstawać na początku XXI wieku, a celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie powszechnego dostępu do internetu mobilnego. Technologia została jednak bardzo szybko zastąpiona nowocześniejszym rozwiązaniem w postaci 4G LTE, a obecnie nawet 5G.

"Zmiana starej technologii na nowszą pozwoli więc na tych samych częstotliwościach zaoferować użytkownikom większą jakość usług mobilnych, czyli potocznie mówiąc szybszy mobilny internet. Takie zmiany są zgodne nie tylko z prawem polskim, ale regulowane na poziomie europejskim jak i światowym" - wskazuje Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Kiedy w Polsce przestanie działać 3G?

Specjaliści z UKE podkreślają, że po wyłączeniu 3G konsumentowi, który nie posiada aparatu korzystającego z technologii 4G, pozostanie tylko sieć 2G - umożliwia ona przede wszystkim rozmowy, a także komunikację przy pomocy SMS-ów. Nie będzie jednak możliwości korzystania z internetu mobilnego.

"Wyłączenie technologii 3G może niekiedy oznaczać konieczność wymiany starych telefonów komórkowych, działających tylko w tej technologii. Niestety, koszt takiej wymiany musi ponieść konsument" - czytamy na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kiedy 3G w Polsce przestanie działać?

Proces wyłączania 3G w Polsce rozpoczął się już kilka lat temu i jest sukcesywnie kontynuowany przez operatorów komórkowych. T-Mobile Polska całkowicie wyłączył 3G w kwietniu 2023 r., natomiast Orange Polska proces wygaszania 3G zakończy jeszcze w tym roku. Z kolei sieci Play oraz Plus wyłączenie 3G dla swoich klientów zaplanowały do końca 2027 r.

Wówczas użytkownicy telefonów obsługujących wyłącznie technologię 2G oraz 3G, będą zmuszeni wymienić urządzenia na nowsze, zgodne ze standardem 4G lub 5G, co zapewni im dostęp do internetu mobilnego w smartfonie.

