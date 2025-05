Według danych na 12 maja 2025 roku w Polsce potwierdzono już 24 ogniska rzekomego pomoru drobiu. Dla porównania - w całym 2024 roku było ich 21. W efekcie hodowcy stracili ponad 2 miliony sztuk drobiu, a w przypadku ptasiej grypy liczba ta sięgnęła aż 7,7 miliona . To dramatyczne straty zarówno dla branży, jak i gospodarki.

Co ważne, obowiązek nie dotyczy gęsi, ze względu na brak odpowiednich szczepionek dla tego gatunku. Dodatkowo gospodarstwa są zobowiązane do monitorowania poziomu przeciwciał u ptaków, co pozwoli ocenić skuteczność szczepień. Kontrolę realizować będzie Inspekcja Weterynaryjna.