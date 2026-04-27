Spis treści: Nowe badanie dotyczące regularnego picia kawy Kawa wpływa na nasze emocje? Kawa jako element codziennej równowagi

Nowe badanie dotyczące regularnego picia kawy

Kawa od dawna kojarzy się z energią i lepszym startem dnia, ale coraz więcej wskazuje na to, że jej wpływ sięga znacznie głębiej. To nie tylko szybkie pobudzenie, ale element stylu życia, który - jak się okazuje - może regulować nastrój i emocje.

Badanie opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature Communications zostało przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców i objęło łącznie ok. 300 dorosłych uczestników, zarówno regularnych konsumentów kawy, jak i osób unikających kofeiny. W ramach eksperymentu analizowano wpływ kawy na emocje, funkcje poznawcze, reakcje stresowe oraz aktywność osi jelita-mózg. Część uczestników przez określony czas spożywała kawę z kofeiną, część kawę bezkofeinową, a następnie wprowadzono okres jej odstawienia.

Kawa wpływa na nasze emocje?

Wyniki pokazały, że regularne picie kawy wiązało się ze zwiększoną reakcją emocjonalną i impulsywnością, ale też poprawą niektórych funkcji poznawczych, takich jak uwaga i czujność.

Co istotne, zarówno kawa kofeinowa, jak i bezkofeinowa wpływały na poprawę nastroju i redukcję odczuwanego stresu, co sugeruje, że ogromną rolę odgrywają nie tylko sama kofeina, ale też inne związki obecne w kawie oraz tzw. rytuał jej picia. Dodatkowo naukowcy zwrócili uwagę na zmiany w mikrobiomie jelitowym, co wspiera hipotezę o udziale osi jelita-mózg w regulacji emocji.

Kawa jako element codziennej równowagi

To odkrycie doskonale wpisuje się w obecny trend patrzenia na nasze zdrowie całościowo, a nie tylko poprzez pojedyncze "składniki" i objawy. Kawa przestaje też być tylko nic nie znaczącym dodatkiem do diety, a nawet "groźnym" dla zdrowia napojem, a zaczyna być postrzegana jako element codziennej równowagi, a teraz także "wspomagaczem" lepszego humoru i koncentracji. Oznacza to także tyle, że nawet błaha z pozoru czynność jak codzienne wypijanie porannej "małej czarnej" może być ważnym czynnikiem determinującym nasze samopoczucie, humor i poziom koncentracji na cały dzień.

