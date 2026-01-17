Masz ochotę na słodycze w ciągu dnia? Dzięki temu trikowi nie będzie cię do nich ciągnęło

Klaudia Kuryśko

Podjadasz czekoladę do popołudniowej kawy, a wieczorem nie możesz przejść obojętnie obok szafki ze słodyczami? Skąd bierze się taka ochota na cukier? Co można zrobić, aby temu zapobiec? Prosty trik pozwoli znacząco ograniczyć słodycze w diecie, a organizm podziękuje za taką zmianę. Na czym dokładnie polega?

Jak ograniczyć słodycze? Ten trik sprawi, że nie będzie cię ciągnęło do czekolady
Jak ograniczyć słodycze? Ten trik sprawi, że nie będzie cię ciągnęło do czekoladyDmitriy Tur123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego ciągnie nas do słodyczy?
  2. Szybki trik - ochota na słodycze minie
  3. Jak wprowadzić ten trik w życie?
  4. Dlaczego ten trik działa?

Choć wiemy, że nadmiar cukru nam szkodzi, codzienna walka z pokusami bywa nierówna - zwłaszcza gdy kolorowe opakowania na sklepowych półkach niemal proszą się o wrzucenie do koszyka. Zamiast jednak polegać wyłącznie na silnej woli, warto zrozumieć, co tak naprawdę próbuje przekazać organizm.

Dlaczego ciągnie nas do słodyczy?

Każdy z nas ma czasem chęć na coś słodkiego i jest to naturalne. Problem pojawia się wtedy, gdy apetyt na cukier przejmuje kontrolę nad życiem. Przyczyn tego stanu może być wiele. Najbardziej podstępną z nich jest siła przyzwyczajenia. Liczne badania wykazują, że ludzki organizm posiada niezwykłą pamięć do rytuałów. Jeśli codziennie po obiedzie lub w trakcie popołudniowej przerwy w pracy sięgamy po ciastko, to mózg zaczyna traktować to jako stały punkt harmonogramu.

W efekcie, gdy zbliża się ta konkretna godzina, trzustka i mózg przygotowują się na dawkę glukozy. To nie jest głód fizjologiczny - to swoiste wezwanie, które organizm wysyła, bo jest nauczony, że o tej porze dostanie swoje "paliwo". Jeśli go nie dostarczymy, poczujemy irytację i spadek koncentracji, bo zaprogramowany cykl został przerwany.

Ponadto badania neuroanatomiczne z 2004 r. z wykorzystaniem fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego) dowiodły, że u osób odczuwających silny głód cukrowy aktywują się te same obszary mózgu, co u osób uzależnionych m.in. od alkoholu.

Ochota na słodkie często wynika z diety ubogiej w minerały i witaminy. Niedobór składników odżywczych sprawia, że organizm szuka szybkiego źródła energii. Jeśli brakuje nam magnezu, białka, błonnik i tłuszczów, to chęć na słodycze tuż po obiedzie będzie spora.

Kobieta ubrana w różowy sweter sięga po talerz z babeczkami stojący na stole obok filiżanki, siedzi na pomarańczowej sofie okryta kocem.
Zaczyna się od kostki do kawy, kończy na wieczornym podjadaniu. Ten prosty trik hamuje ochotę na cukierPhotographer: Andrey N.Cherkasov123RF/PICSEL

Nie bez znaczenia pozostaje także stres i brak snu. Wysoki poziom kortyzolu (hormon stresu) prowadzi do wzrostu apetytu i skłania do jedzenia słodkich produktów. Podobnie działa brak snu - zaburza on równowagę hormonalną, co prowadzi do spadku produkcji leptyny (hormonu sytości) i zwiększenia produkcji greliny (hormonu głodu). Skutkuje to silną potrzebą zjedzenia czegoś niezdrowego w ciągu dnia.

Ponadto często sięgamy po słodycze z potrzeby poprawy nastroju. Intensywny smak przynosi szybką ulgę i chwilowe poczucie zadowolenia, co mózg zapamiętuje jako łatwy sposób na radzenie sobie z emocjami.

Pamiętajmy także, że słodki smak jest dla mózgu sygnałem "przetrwania" - ewolucyjnie kojarzył się z bezpiecznym, wysokoenergetycznym pokarmem. Dziś ten mechanizm obraca się przeciwko nam: każda kostka czekolady to wyrzut dopaminy, po którym następuje gwałtowny spadek, nakłaniający do sięgnięcia po kolejną.

    Szybki trik - ochota na słodycze minie

    Walka z podjadaniem słodyczy w ciągu dnia wcale nie musi być trudna. Najskuteczniejszym trikiem, jest niewielka zmiana sposobu komponowania posiłków. Zamiast kolejnej restrykcyjnej diety, lepiej postawić na dwa składniki: białko oraz błonnik. To właśnie ich obecność w każdym daniu sprawia, że organizm przestanie odczuwać silne zapotrzebowanie na cukier.

    Choć fundamentem jest odpowiednie zbilansowanie białka i błonnika, warto wesprzeć organizm dodatkowymi nawykami:

    • Codzienne śniadania - maksymalnie 2 godziny po wstaniu. Dzięki temu unikniemy wyrzutu greliny, który po południu zmusza do szukania słodyczy.
    • Odpowiednia ilość wody - często mylimy pragnienie z głodem. Należy pić 30-35 ml wody na każdy kilogram masy ciała, by ograniczyć podjadanie.
    • Używanie przypraw - cynamon, imbir czy wanilia stabilizują poziom cukru i nadają potrawom słodki aromat bez grama białego cukru.
    • Aktywność fizyczna - pomaga kontrolować poziom glukozy.
    • Sen - regeneracja podczas snu dba o równowagę hormonalną.

    Stosując te zasady, nie tylko ograniczymy słodycze, ale przede wszystkim dostarczymy organizmowi odpowiednią ilość wartościowych składników odżywczych.

    Jak wprowadzić ten trik w życie?

    Wprowadzenie większej ilości błonnika i białka do diety oraz wyeliminowanie słodyczy powinno odbywać się powoli. Efektu nie poczujemy po jednym dniu - organizm potrzebuje chwili, aby się przyzwyczaić, ale już po tygodniu pierwsze zmiany powinny być widoczne. Jeden batonik mniej czy jabłko zamiast czekoladki to znaki, że idziemy w dobrą stronę.

    Kobieta w piżamie zaglądająca do otwartej lodówki, w środku widać świeże warzywa, owoce oraz napoje.
    Podjadanie po posiłkach może świadczyć o niedoborze białkaCanva ProINTERIA.PL

    Na początek warto dodawać do każdego posiłku produkty bogate w błonnik lub białko. Przykładowo do kremowej zupy można dodać pestki dyni lub płatki migdałów. Z kolei do domowego sosu pomidorowego kilka łyżek czerwonej soczewicy.

    Poza tym warto sięgać po kaszę gryczaną, pęczak lub komosę ryżową, które mają sporo białka. Dobrą opcją są także makarony pełnoziarniste - jednak nie każdemu przypadną one do gustu. W takiej sytuacji można je mieszać pół na pół z klasycznymi.

    Do jogurtów czy też sałatek warto dodawać "błonnikową posypkę", czyli mieszankę otrębów, siemienia lnianego i nasion chia.

    Po jakie produkty jeszcze sięgać? Aby ten trik zadziałał, w menu powinny pojawić się m.in.:

    • Węglowodany złożone - są one np. w pełnoziarnistym pieczywie. Kanapka z taką bułką czy też chlebem zapewni uczucie sytości na dłużej, gdyż węglowodany złożone są wolniej trawione.
    • Warzywa i owoce - to idealna, mniej kaloryczna alternatywa dla słodyczy, dostarczająca witamin i błonnika.
    • Nasiona roślin strączkowych - są świetnym źródłem zarówno białka, jak i błonnika.
    • Zdrowe dodatki - czekolada gorzka czy orzechy jako element pełnowartościowej owsianki lub omletu będą dobrą alternatywą.

    Warto także zadbać o kolejność jedzenia podczas obiadu. Najlepiej zacząć od porcji warzyw (błonnik), a dopiero potem przejść do białka (mięso, ryba, strączki) i na końcu sięgnąć po węglowodany.

    Dlaczego ten trik działa?

    Podstawą opanowania apetytu jest dbanie o to, by posiłki dawały sytość na długo. Białko to najbardziej sycący makroskładnik. Pomaga utrzymać poczucie sytości, dzięki czemu redukuje chęć podjadania między posiłkami. Błonnik działa jak stabilizator - reguluje poziom cukru we krwi, zapobiegając nagłym skokom glukozy i następującym po nich spadkom energii, które mózg interpretuje jako konieczność zjedzenia np. batonika czy też kawałka czekolady.

    Przy czym ochota na słodycze, szczególnie w połączeniu z innymi symptomami, może świadczyć o zaburzeniach pracy organizmu i nie powinna być bagatelizowana - w takiej sytuacji warto sięgnąć po poradę specjalisty, który ustali przyczynę problemu.

    Natalia Jabłońska

