Spis treści: Dlaczego nogi puchną? Nogi do góry - najprostszy sposób na ulgę Chłodne okłady i kąpiele stóp Ruch, który uruchamia krążenie Delikatny masaż od stóp ku górze Mniej soli, więcej wody Buty i ubrania też mają znaczenie Kiedy domowe sposoby nie wystarczą?

Dlaczego nogi puchną?

Opuchlizna nóg najczęściej jest efektem zatrzymywania płynów w tkankach. Krew i limfa gorzej odpływają z dolnych partii ciała, a płyn zaczyna gromadzić się w okolicy stóp, kostek i łydek. Sprzyja temu długie siedzenie, wielogodzinna praca stojąca, mała aktywność fizyczna, upał, ciasne buty, obcisła odzież, nadmiar soli w diecie i zbyt mała ilość wypijanej wody.

Latem problem nasila się szczególnie łatwo. Wysoka temperatura powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, krążenie staje się wolniejsze, a organizm, broniąc się przed odwodnieniem, może zatrzymywać więcej wody. Dlatego po gorącym dniu kostki bywają wyraźnie większe, a nogi sprawiają wrażenie ciężkich i zmęczonych.

Nie zawsze jednak przyczyna jest błaha. Nawracające obrzęki mogą mieć związek z żylakami, niewydolnością żylną, chorobami serca, nerek, wątroby, tarczycy, cukrzycą, przyjmowanymi lekami, zmianami hormonalnymi, ciążą albo urazem. Domowe sposoby są pomocne przy lekkich i przejściowych dolegliwościach, ale nie powinny zastępować diagnostyki, jeśli obrzęk powtarza się lub nie ustępuje.

Opuchnięte kończyny to jeden z objawów zatrzymania wody w organizmie 123RF/PICSEL

Nogi do góry - najprostszy sposób na ulgę

Jedną z najłatwiejszych metod jest odpoczynek z uniesionymi nogami. Wystarczy położyć się na plecach i oprzeć nogi o ścianę, poduszki albo zwinięty koc tak, aby stopy znalazły się wyżej niż serce. Taka pozycja ułatwia odpływ krwi żylnej i limfy, zmniejsza ucisk w naczyniach i pomaga pozbyć się uczucia ciężkości.

Najlepiej poleżeć tak przez 15-20 minut, szczególnie po pracy, podróży, długim spacerze lub upalnym dniu. Warto zrobić z tego codzienny rytuał, a nie działanie od święta, bo przy tendencji do obrzęków regularność ma duże znaczenie.

Chłodne okłady i kąpiele stóp

Na opuchnięte kostki i stopy dobrze działa chłodzenie. Nie chodzi jednak o lodowatą kąpiel, lecz o chłodną wodę, która przynosi ulgę i pomaga obkurczyć naczynia. Stopy można moczyć przez około 15 minut w misce z chłodną wodą. Niektóre osoby dodają do niej sól do kąpieli lub sól Epsom, ale najważniejsza pozostaje sama temperatura.

Pomocne są też zimne okłady na kostki i łydki. Można użyć ręcznika zwilżonego chłodną wodą albo kompresu żelowego owiniętego w cienką ściereczkę. Nie należy przykładać lodu bezpośrednio do skóry, bo może dojść do podrażnienia lub odmrożenia. Okład można stosować przez 15-20 minut, zwłaszcza wtedy, gdy nogi są gorące, pulsujące i wyraźnie zmęczone.

Na opuchnięte kostki i stopy dobrze działa chłodzenie 123RF/PICSEL

Ruch, który uruchamia krążenie

Gdy nogi puchną po siedzeniu lub staniu, jednym z najlepszych lekarstw jest ruch. Mięśnie łydek działają jak pompa - pomagają przepychać krew z nóg w kierunku serca. Jeśli przez wiele godzin pozostajemy bez ruchu, krążenie zwalnia, a płyny łatwiej zalegają w tkankach.

W pracy siedzącej warto co godzinę wstać choć na kilka minut. Można przejść się po pokoju, wykonać kilka wspięć na palce, naprzemiennie stawać na piętach i palcach, zrobić krążenia stopami albo zgięcia i wyprosty w stawach skokowych. To drobiazgi, ale wykonywane regularnie potrafią wyraźnie zmniejszyć problem.

Przy skłonności do obrzęków dobrze sprawdzają się spacery, jazda na rowerze, pływanie i spokojna gimnastyka. Pływanie jest szczególnie korzystne, bo łączy ruch z naturalnym uciskiem wody na ciało, co wspiera odpływ płynów.

Delikatny masaż od stóp ku górze

Domowy masaż może przynieść ulgę, jeśli obrzęk jest niewielki i nie towarzyszy mu silny ból. Najważniejsza zasada brzmi: masujemy delikatnie, od palców i stóp w kierunku kolan, czyli zgodnie z kierunkiem odpływu krwi i limfy. Ruchy powinny być spokojne, przesuwające, bez mocnego ucisku.

Można użyć lekkiego balsamu, olejku albo żelu chłodzącego. Popularne są preparaty z kasztanowcem, arniką, miłorzębem, rutyną czy ruszczykiem, które stosuje się miejscowo przy uczuciu ciężkich nóg. Nie należy jednak traktować ich jak rozwiązania przyczyny problemu, jeśli obrzęki są częste.

Masażu nie wykonujemy, gdy noga jest mocno bolesna, zaczerwieniona, gorąca, wyraźnie bardziej opuchnięta niż druga albo gdy pojawił się nagły obrzęk bez oczywistej przyczyny. W takiej sytuacji potrzebna jest konsultacja lekarska.

Mniej soli, więcej wody

Paradoksalnie opuchnięte nogi nie są powodem, by pić mniej. Zbyt mała ilość płynów może nasilać zatrzymywanie wody, bo organizm próbuje zabezpieczyć się przed odwodnieniem. Podstawą powinna być woda, szczególnie w czasie upałów, podróży i zwiększonego wysiłku. Pomocne mogą być też niesłodzone napary, np. z pokrzywy lub skrzypu, ale osoby przewlekle chore i przyjmujące leki powinny ostrożnie podchodzić do ziół o działaniu moczopędnym.

W diecie warto ograniczyć sól, słone przekąski, dania gotowe, żywność wysokoprzetworzoną i nadmiar cukru. Produkty te sprzyjają zatrzymywaniu płynów i mogą pogarszać samopoczucie. Codzienny jadłospis powinien opierać się na warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach, źródłach białka i zdrowych tłuszczach. Znaczenie mają także składniki wspierające gospodarkę wodno-elektrolitową, m.in. potas i magnez.

Buty i ubrania też mają znaczenie

Opuchliznę mogą nasilać zbyt ciasne buty, skarpetki z mocnym ściągaczem, obcisłe spodnie oraz długie siedzenie z nogą założoną na nogę. Warto wybierać wygodne obuwie, które nie uciska palców i kostek. Przy pracy siedzącej pomocny może być podnóżek, a przy dłuższej podróży - regularne poruszanie stopami i krótkie przerwy na przejście kilku kroków.

Niektórym osobom pomagają wyroby uciskowe, np. podkolanówki lub pończochy kompresyjne. Nie powinno się jednak dobierać ich przypadkowo, zwłaszcza przy chorobach krążenia. Najlepiej skonsultować stopień ucisku z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy domowe sposoby nie wystarczą?

Do lekarza trzeba zgłosić się, jeśli obrzęk pojawia się nagle, dotyczy tylko jednej nogi, towarzyszy mu silny ból, zaczerwienienie, ocieplenie skóry, duszność, gorączka, osłabienie albo ból w klatce piersiowej. Konsultacji wymaga też opuchlizna, która nawraca, utrzymuje się mimo odpoczynku, nasila się wieczorem lub obejmuje również inne części ciała.

Opuchnięte nogi często są skutkiem przemęczenia, upału i zastoju płynów, ale bywają też sygnałem, że organizm potrzebuje dokładniejszej kontroli. Domowe metody mogą skutecznie zmniejszyć dyskomfort, pod warunkiem że są stosowane rozsądnie i nie odwlekają wizyty u specjalisty, gdy pojawiają się niepokojące objawy.

Kiedy najczęściej dokuczają ci opuchnięte nogi lub kostki? Podczas upałów Po długim siedzeniu Po całym dniu na nogach W trakcie podróży Nie mam takiego problemu Zagłosuj





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL