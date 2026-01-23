Spis treści: Dlaczego stres utrudnia zasypianie? Metoda 4-7-8 - na czym polega technika szybkiego zasypiania Jak prawidłowo ćwiczyć i jak często stosować metodę?

Dlaczego stres utrudnia zasypianie?

Stres jest jednym z najczęstszych wrogów dobrego snu. Napięcie emocjonalne, nadmiar bodźców i ciągłe myśli sprawiają, że organizm pozostaje w stanie pobudzenia, zamiast przechodzić w tryb regeneracji. W takich warunkach dominuje płytki, szybki oddech, który dodatkowo wzmacnia uczucie niepokoju.

Kluczową rolę odgrywa tu autonomiczny układ nerwowy, odpowiedzialny m.in. za tętno, napięcie mięśni i reakcje na stres. Gdy jesteśmy zestresowani, układ ten utrzymuje organizm w stanie gotowości, co znacząco utrudnia zasypianie. Z kolei świadome spowolnienie oddechu i wprowadzenie wieczornych rytuałów sprzyja wyciszeniu i poprawia jakość snu.

Metoda 4-7-8 - na czym polega technika szybkiego zasypiania

Metoda 4-7-8 to technika oddechowa opracowana przez amerykańskiego lekarza dr. Andrew Weila. Jej celem jest zastąpienie płytkiego, stresowego oddechu długimi i głębokimi cyklami, które w naturalny sposób uspokajają organizm.

Technika opiera się na prostym schemacie: wdech przez nos trwający cztery sekundy, zatrzymanie powietrza na siedem sekund oraz powolny wydech przez usta trwający osiem sekund. Już po kilku powtórzeniach wiele osób odczuwa wyraźne rozluźnienie i spadek napięcia. Regularne stosowanie tej metody pomaga szybciej przejść w stan relaksu, co ułatwia zasypianie i sprzyja głębszemu snu.

W przypadku problemów ze snem poleca się m.in. ćwiczenia oddechowe 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo ćwiczyć i jak często stosować metodę?

Aby technika 4-7-8 była skuteczna, ważna jest prawidłowa postawa i koncentracja na oddechu. Należy siedzieć prosto, trzymając czubek języka przy górnym podniebieniu, tuż za górnymi zębami. Wydech powinien być powolny i kontrolowany, z delikatnym świszczącym dźwiękiem.

Autor metody zaleca, aby na początku wykonywać cztery pełne cykle oddechowe podczas jednej sesji i praktykować ćwiczenie maksymalnie dwa razy dziennie. Dopiero po kilku tygodniach można stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń. Skuteczność tej techniki potwierdzają także badania naukowe - obserwowano m.in. obniżenie tętna spoczynkowego oraz spadek ciśnienia krwi u osób regularnie stosujących metodę 4-7-8.

Źródło: express.co.uk

