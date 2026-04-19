Kleszcze uwielbiają tę grupę krwi

Naukowcy z Masaryk University w Brnie przeprowadzili eksperyment, by sprawdzić, czy kleszcze preferują którąś z grup krwi. W tym celu od osób o różnych grupach krwi pobrano próbki i umieszczono je w specjalnych laboratoryjnych pojemnikach. Następnie umieszczano nimfę kleszcza w równej odległości od każdej z próbek.

Okazało się, że pajęczaki najczęściej wybierały próbkę krwi o grupie krwi A (36 proc. Kleszczy), następnie grupę 0 (32 proc.), a na końcu grupę AB (17 proc.) i B (15 proc.).

Badanie czeskich naukowców eliminowało inne czynniki, takie jak zapach czy temperatura ciała - skupiono się jedynie na chemicznych właściwościach krwi.

Jak uchronić się przed kleszczami?

Mimo że kleszcze preferują osoby o grupie krwi A, tak naprawdę każdy z nas narażony jest na ukąszenie. Najlepszą profilaktyką jest stosowanie repelentów, czyli chemicznych środków odstraszających kleszcze i komary. Warto używać ich zwłaszcza kiedy udajemy się do lasu czy planujemy piknik na trawie. To właśnie w wysokich trawach i niskich krzewach najczęściej bytują kleszcze, czekając na żywiciela. Zawsze, kiedy wybierasz się na łono natury, staraj się zakładać jasne ubrania zasłaniające nogi i ręce - na nich najłatwiej zauważyć kleszcza. Koniecznie sprawdzaj też skórę po przebywaniu w miejscach, gdzie mogły być kleszcze. Im szybciej usuniesz pajęczaka z ciała, tym mniejsze ryzyko zakażenia boreliozą.

Co odstrasza kleszcze w ogrodzie?

Warto zadbać o bezpieczeństwo i brak kleszczy we własnym ogrodzie. Małe pajęczaki uwielbiają wilgoć i zarośla, dlatego należy często kosić trawę, zwłaszcza w miejscu, gdzie np. lubimy rozłożyć się na kocu. Ten fragment ogrodu nie powinien być stale zacieniony, bo właśnie w takich miejscach panuje większa wilgoć i lepsze warunki do bytowania dla kleszczy.

Dobrą barierą ochronną przed kleszczami są również niektóre rośliny o intensywnych zapachach. Wokół całego ogrodu lub miejsc służących do odpoczynku warto więc wsadzić lawendę, rozmaryn, tymianek, miętę, szałwię czy aksamitki.

