Spis treści: Żurawka: co to za roślina? Co zrobić z żurawką po zimie? W marcu nie przegap ważnego zabiegu Żurawka ma swoje wymagania. Poznaj je

Wielobarwne rośliny, które posadzone w grupie tworzą efektowną ozdobę ogrodu. Żurawka tworzy kępy o różnych barwach - chociaż słynie przede wszystkim z dekoracyjnych liści, to późną wiosną i latem "wypuszcza" drobne, dzwonkowate kwiaty.

Żurawka: co to za roślina?

Żurawki to byliny z rodziny skalnicowatych, pochodzące z Ameryki Północnej. W środowisku naturalnym występują w lasach i porastają zbocza gór. Są zimozielone, dlatego i o tej porze roku potrafią efektownie zdobić przestrzeń.

Szaleństwo kolorów - tak można powiedzieć o liściach żurawki. Przybierają kształt serca, albo mają karbowane czy ząbkowane krawędzie. W zależności od odmiany występują w barwach fioletu, zieleni, czerwieni, pomarańczy czy niebieskiego. Rośliny tworzą okazałe kępy osiągające wysokość od 20 - 40 cm.

Najczęściej uprawiane gatunki żurawki to:

Żurawka drobnokwiatowa - dorasta do 45 cm wysokości. Jej liście mają kształt sercowaty i mogą być zielone lub purpurowe. Gatunek ten kwitnie od maja do sierpnia, a jej kwiaty są niewielkie (różowe, białe, kremowe). Najpopularniejsze odmiany to "Palace Purple" czy "Peach Flambe",

Żurawka drżączkowata - ma dzwonkowate kwiaty koloru czerwonego, białego lub mocnego różu. Kwitnie od czerwca do lipca. Ma sercowate liście w kolorze zieleni lub purpury. Wśród najpopularniejszych odmian znajdują się m.in. "Ring of Fire" i "Pluie de Feu",

Żurawka krwista - gatunek o dzwonkowatych kwiatach w kolorze intensywnej czerwieni. Liście mają nerkowaty lub jajowaty kształt. Od spodu blaszkę liści pokrywają włoski. Najczęściej uprawiane odmiany to "Ruby Bells" i "Leuchtkäfer". Roślina osiąga wysokość do 60 cm,

Żurawka amerykańska - ma brązowo-zielone kwiaty, a młode liście są żyłkowane i marmurkowate. Dopiero z czasem stają się zielone i błyszczące.

Zadbaj o żurawkę, a będzie piękną dekoracją ogrodu w sezonie 123RF/PICSEL

Co zrobić z żurawką po zimie? W marcu nie przegap ważnego zabiegu

Żurawka nie jest zbyt wymagającą rośliną. Po zimie należy jednak odpowiednio o nią zadbać i zafundować prosty zabieg. Dzięki niemu roślina zregeneruje się i "odżyje" na wiosnę. Należy o nim pamiętać zwłaszcza w przypadku, gdy zima była mroźna.

Żurawka to roślina zimozielona i stanowi okazałą dekorację ogrodu o każdej porze roku. Może się jednak zdarzyć, że niskie temperatury i inne zimowe "atrakcje" dały się jej we znaki. Liście na wiosnę mogą być zniszczone i przesuszone. Ważne, by wybrać i oczyścić roślinę z tych mało estetycznych. Jeżeli żurawka zmarniała w całości, ważne, by przyciąć ją przy samym podłożu. To prosty zabieg odmładzający, który pobudzi ją do wypuszczenia nowych pędów i liści.

Dobrze jest też oczyścić podłoże wokół z resztek ściółki, chwastów i liści sąsiadujących z żurawką roślin. W marcu, jeśli nie występują opady, roślinę należy regularnie podlewać.

Żurawka ma swoje wymagania. Poznaj je

Uprawa żurawki do skomplikowanych nie należy. Warto wiedzieć, że rośnie dość wolno i jest rośliną wieloletnią. Jednak z czasem jej liście stają się mniejsze i o wiele mniej okazałe. Gdy dojdzie do tego słabsze kwitnienie, dobrze jest odmłodzić bylinę poprzez podział kępy. Roślina najlepiej rośnie w miejscach półcienistych oraz lekkiej, żyznej i przepuszczalnej glebie o neutralnym lub lekko kwaśnym pH. Żurawka lubi regularne podlewanie, ponieważ nie najlepiej znosi przesuszenie. Chociaż na liście wymagań nie figuruje regularne nawożenie, to od czasu do czasu warto "nakarmić" ją nawozem z dużą zawartością potasu i fosforu, który pozytywnie wpłynie na wygląd liści.

Żurawki są odporne na szkodniki i rzadko chorują. Należy jednak zachować czujność, gdy warunki nie są zbyt sprzyjające. Wtedy może paść ofiarą szarej pleśni czy rdzy.

Żurawka to mało wymagająca roślina 123RF/PICSEL

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Żurawie wiosną Polsat News