Jak prać pościel? Nadal wiele osób robi to źle

Czy pranie pościeli to trudne zadanie? Okazuje się, że wiele osób błyskawicznie wskazuje błędy, które sprawiają, że pościel jest szorstka w dotyku. Najczęściej winą obarczamy płyny do płukania tkanin. Wiele osób przyznaje, że niekiedy mogą zmiękczać pościel i nadać przyjemny zapach, z drugiej strony mogą oblepiać włókna i sprawiać, że nie jest taka, jakbyśmy tego sobie życzyli.

Trudno ten spór rozstrzygnąć, ale czasami warto wypróbować pewne zmiany na własnej skórze. Dlatego warto dać szansę kwaskowi cytrynowemu, który ma takie same działanie jak ocet. Specyfik potrafi wypłukiwać resztki detergentów z tkanin oraz sprawić, że będzie czyste i pachnące. Ponadto ma przyjemniejszy zapach, więc ten argument może nas skłonić przynajmniej do jednej próby.

Kwasek cytrynowy do prania pościeli

Jak wyprać pościel w kwasku cytrynowym? To banalne: wystarczą dwie łyżki dodane do przegródki, do której zwykle dozujemy płyn do płukania tkanin. Trzeba mieć na uwadze jedno: kwasek cytrynowy w postaci kryształków nie rozpuści się w trakcie płukania tkanin, dlatego trzeba go wymieszać wcześniej z ciepłą wodą. Dopiero w takiej formie kwasek cytrynowy pomoże rozpuścić osady na włóknach pościeli.

Jak prać pościel? To też nie jest takie oczywiste

O praniu pościeli można powiedzieć i napisać wiele, a sposoby mogą przysporzyć sporów. Warto trzymać się kilku zasad. Pierwsza z nich? Pościel powinna być prana osobno. Do bębna nie powinny lądować poszewki i prześcieradła wraz z odzieżą codzienną.

Druga zasada? Odpowiednia temperatura. Pościel powinna prana w cyklach pralki, które mają 60 stopni Celsjusza. Takie warunki mogą nie tylko sprawić, że łatwiej pozbędziemy się zabrudzeń, ale także usuniemy roztocza, bakterie oraz alergeny. Oczywiście, powyższa zasada dotyczy pościeli bawełnianej, natomiast satynowa i jedwabna musi być prana w cyklu przeznaczonym do tkanin delikatnych.

Kwasek cytrynowy nie tylko dla miękkiej pościel

Kwasek cytrynowy to jeden z tych produktów w kuchennej szafce, który słusznie zyskał miano środka uniwersalnego. Wiemy doskonale, że rozpuszcza kamień w czajniku, ale może także zmiękczać pranie. Kwasek cytrynowy w pralce ma więcej korzyści - czas poznać choć kilka z nich:

wybiela białe tkaniny,

usuwa niektóre plamy (np. z potu),

likwiduje nieprzyjemny zapach w pralce,

redukuje ilość kamienia w urządzeniu.

Jeśli chcemy skorzystać z powyższych zastosowań kwasku cytrynowego, to warto wiedzieć, jak z niego korzystać. W takich sytuacjach, dwie łyżeczki specyfiku trzeba po prostu dodać bezpośrednio do bębna pralki.

