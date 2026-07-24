Spis treści: Specjalne miejsce w pociągu. Co oznacza oznaczenie? Miejsce dla osoby z niepełnosprawnością nie zawsze oznacza rezerwację Wszystkie bilety zostały wykupione, a dostępne są tylko miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Czy można je kupić? Czy pociąg może odjechać z wolnym miejscem? Miejsce dla osoby na wózku podlega innym zasadom Czy osoba bez niepełnosprawności może usiąść na takim miejscu?

Specjalne miejsce w pociągu. Co oznacza oznaczenie?

Piktogram umieszczony przy fotelu najczęściej informuje, że jest to miejsce przeznaczone w pierwszej kolejności dla osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Ta druga grupa jest znacznie szersza niż wyłącznie osoby posiadające orzeczenie.

Z takiego miejsca mogą potrzebować skorzystać między innymi:

osoby starsze,

pasażerowie poruszający się o kulach lub z balkonikiem,

osoby po urazach albo zabiegach,

kobiety w ciąży,

osoby z czasowym ograniczeniem sprawności,

pasażerowie z niepełnosprawnością widoczną lub niewidoczną.

Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia, że pozostali podróżni mogą zajmować wolne miejsca uprzywilejowane do czasu zgłoszenia się osoby, dla której zostały one przeznaczone. W takiej sytuacji trzeba ustąpić miejsca. Jeżeli pasażer uprawniony ma problem z wyegzekwowaniem pierwszeństwa, powinien zwrócić się do konduktora lub kierownika pociągu.

Nie każde oznaczenie dotyczy jednak tego samego rodzaju przestrzeni. Należy odróżnić fotel dla osoby o ograniczonej możliwości poruszania się od miejsca dla pasażera pozostającego podczas podróży na wózku. To drugie może w rzeczywistości nie być siedzeniem, lecz wolną przestrzenią znajdującą się blisko odpowiednio przystosowanych drzwi i toalety.

Miejsce dla osoby z niepełnosprawnością nie zawsze oznacza rezerwację

Oznaczenie miejsca informuje, dla kogo zostało ono przewidziane, natomiast rezerwacja przypisuje konkretny fotel do biletu danego pasażera. Są to dwie odrębne kwestie.

W pociągu bez obowiązkowej rezerwacji podróżny posiadający ważny bilet, ale bez przydzielonego fotela, może zazwyczaj zająć wolne standardowe miejsce. Musi je jednak zwolnić, jeśli pojawi się pasażer mający rezerwację właśnie na ten numer. Podobnie jest z wolnym miejscem uprzywilejowanym - można z niego korzystać do chwili, gdy będzie potrzebne osobie mającej pierwszeństwo.

W pociągu z obowiązkową rezerwacją konkretny fotel można zająć, jeżeli został wskazany na bilecie lub dokumencie rezerwacji. Nie wystarczy więc zobaczyć na planie wagonu wolnego siedzenia. System może pokazywać je jako niedostępne dla danego pasażera, ponieważ do określonego momentu pozostaje zarezerwowane dla szczególnej grupy podróżnych.

Wszystkie bilety zostały wykupione, a dostępne są tylko miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Czy można je kupić?

W przypadku PKP Intercity odpowiedź zależy od tego, o jakim miejscu mowa.

Fotele przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się, które nie podróżują na wózku, są chronione przed ogólną sprzedażą do 24 godzin przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. W tym czasie mogą je rezerwować osoby, dla których zostały wyznaczone, a także ich opiekunowie lub przewodnicy. Zgodnie z regulaminem mogą być one rezerwowane również dla kobiet w ciąży.

Po przekroczeniu granicy 24 godzin miejsca te są udostępniane wszystkim pasażerom. Jeżeli nadal są wolne, osoba bez niepełnosprawności może kupić bilet z rezerwacją takiego fotela. Nie trzeba wtedy czekać, aż pracownik przewoźnika ręcznie sprawdzi, czy ktoś zgłosił potrzebę przejazdu. Udostępnienie miejsca wynika z przyjętego terminu sprzedaży i następuje zgodnie z zasadami systemu rezerwacyjnego.

Zasada ta została zapisana w obowiązującym od 22 kwietnia 2026 roku Regulaminie przewozu pociągami PKP Intercity.

Zatem, jeśli do odjazdu pozostały na przykład trzy dni, system może odmówić sprzedaży ostatnich widocznych foteli osobie bez odpowiedniego uprawnienia. Jeżeli nie zostaną wcześniej zarezerwowane przez osoby, dla których je przewidziano, na 24 godziny przed odjazdem powinny trafić do ogólnej puli. Nadal nie ma jednak gwarancji zakupu - może je wówczas szybko zarezerwować każdy zainteresowany pasażer.

Trzeba przy tym pamiętać, że termin liczony jest od odjazdu pociągu ze stacji początkowej, a niekoniecznie od godziny, o której pasażer wsiada na stacji pośredniej.

Wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnością w pociągu. Kiedy można je zająć? Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Czy pociąg może odjechać z wolnym miejscem?

Tak. Brak dostępności miejsca w systemie dla konkretnej osoby nie musi oznaczać, że fotel został już przez kogoś kupiony. Może on być czasowo wyłączony z ogólnej sprzedaży i pozostawiony dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Jeżeli miejsce nie zostanie zarezerwowane, a zasady przewoźnika nie przewidują jego udostępnienia innym pasażerom albo zwolnienie następuje dopiero krótko przed odjazdem, pociąg może pojechać z niewykorzystanym fotelem lub przestrzenią. Nie jest to błąd systemu.

Dostępność takich miejsc ma umożliwić podróż osobie, która ze względu na konstrukcję wagonu nie może skorzystać z dowolnego siedzenia.

W pociągach PKP Intercity zwykłe fotele dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się trafiają do ogólnej sprzedaży 24 godziny przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Inaczej traktowane są miejsca dla osób podróżujących na wózkach.

Miejsce dla osoby na wózku podlega innym zasadom

Miejsca do siedzenia przeznaczone dla pasażerów poruszających się na wózku oraz ich opiekunów lub przewodników mogą być w PKP Intercity rezerwowane i zajmowane wyłącznie przez te osoby. Przewoźnik nie udostępnia ich do sprzedaży pozostałym pasażerom, nawet jeśli wszystkie standardowe fotele zostały już wykupione.

Co więcej, określenie "miejsce dla osoby na wózku" może oznaczać wyłącznie odpowiednio przygotowaną przestrzeń, w której podczas podróży pozostaje wózek. Nie zawsze znajduje się tam dodatkowy fotel. Taka przestrzeń jest zazwyczaj zlokalizowana w pobliżu szerokich drzwi i dostępnej toalety.

Osoba bez uprawnienia nie powinna jej zajmować ani zastawiać bagażem. Nie może również kupić jej jako zwykłego miejsca siedzącego. PKP Intercity jednoznacznie informuje, że z miejsc dla osób poruszających się na wózku i ich opiekunów nie mogą korzystać inni podróżni.

Wyjątek dotyczy miejsc do leżenia i sypialnych dostosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku oraz jej opiekuna lub przewodnika. W PKP Intercity są one zastrzeżone dla tych pasażerów do 24 godzin przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Po tym terminie mogą zostać udostępnione innym osobom. Nie należy więc utożsamiać zasad obowiązujących w wagonie sypialnym z regułami dotyczącymi przestrzeni na wózek w wagonie z fotelami.

Czy osoba bez niepełnosprawności może usiąść na takim miejscu?

Osoba bez niepełnosprawności może zająć wolny fotel uprzywilejowany, jeśli nie jest on objęty rezerwacją innego pasażera. Powinna jednak liczyć się z koniecznością jego zwolnienia, gdy zgłosi się osoba, która potrzebuje takiego miejsca.

Najważniejsze zasady są następujące:

przepisy nie wprowadzają ogólnego zakazu chwilowego zajmowania każdego wolnego fotela oznaczonego jako uprzywilejowany;

pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością i inni pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się;

miejsce należy zwolnić, gdy pojawi się osoba, dla której zostało przeznaczone;

nie wolno zajmować przestrzeni dla osoby podróżującej na wózku, jeśli nie jest się do tego uprawnionym;

w pociągach z obowiązkową rezerwacją trzeba przestrzegać numeru miejsca wskazanego na bilecie;

zasady udostępniania foteli do sprzedaży mogą różnić się między przewoźnikami.

Jeśli bilet został prawidłowo kupiony po udostępnieniu miejsca do ogólnej sprzedaży, pasażer bez niepełnosprawności ma prawo korzystać z przypisanego fotela. Gdy natomiast zajmuje wolne miejsce bez rezerwacji, powinien je zwolnić zarówno na rzecz osoby mającej rezerwację tego numeru, jak i - w przypadku siedzenia uprzywilejowanego - osoby, która ze względu na stan zdrowia lub ograniczoną mobilność rzeczywiście go potrzebuje.

Przed zakupem biletu warto sprawdzić regulamin danego przewoźnika. Opisana zasada 24 godzin dotyczy PKP Intercity i nie musi wyglądać identycznie w pociągach POLREGIO, Kolei Mazowieckich, Kolei Dolnośląskich czy innych spółek regionalnych.



