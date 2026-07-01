Kupujesz żywność na targu podczas upałów? Na pewne szczegóły zwróć uwagę

Utrzymujące się od kilku dni w Polsce męczące upały, mogą stanowić zagrożenie w kontekście produktów spożywczych, które sprzedawane są m.in. pod tzw. chmurką na targowiskach. O ile odpowiednio przechowywane owoce czy warzywa nie powinny być groźne dla zdrowia, to już w przypadku np. mięsa lub jaj oferowanych w sprzedaży na targu, należy dokładnie przemyśleć decyzję o ewentualnym nabyciu takich produktów.

"Świeże kury na rosół, w dodatku owinięte szczelnie folią, obok, w plastikowej skrzynce leżał biały ser i mleko w plastikowej butelce po wodzie" - tak wedle dziennikarzy "Faktu" wyglądają niektóre stoiska handlowe na jednym z warszawskich targowisk, gdy żar leje się z nieba.

Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego w rozmowie z "Faktem" tłumaczy, że takie produkty jak m.in. mleko i śmietana powinny znajdować się w szczelnie zamkniętych butelkach lub słoikach, jaja powinny być czyste i najlepiej przechowywane w wytłaczankach. Natomiast mięso i wędliny powinny być przechowywane w lodówkach lub chłodniach.

"Zdecydowana większość sprzedających stosuje się do wymagań związanych ze sprzedażą żywności. Dla własnego bezpieczeństwa zwracajmy jednak uwagę na warunki sanitarne na stoiskach. Jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, powstrzymajmy się od zakupu" - dodaje Marek Waszczewski w serwisie Fakt.pl.

Wysokie temperatury otoczenia sprzyjają szybkiemu rozwojowi drobnoustrojów i psuciu się żywności PIOTR KAMIONKA Reporter

Najpierw makaron, na końcu mięso. Zadbaj o specjalną torbę

Wysokie temperatury otoczenia sprzyjają szybkiemu rozwojowi drobnoustrojów i psuciu się żywności. Przechowywanie jedzenia w odpowiednich warunkach, zarówno w sklepie, na targowisku, jak i w domu, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności - przypomina Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni.

Eksperci apelują, by w trakcie zakupów dokładnie obejrzeć produkt pod kątem śladów zepsucia czy uszkodzeń. Należy sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne i nieuszkodzone. Szczególnie trzeba się przyjrzeć produktom mięsnym, rybnym, nabiałowi oraz przetworom z jaj.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni wskazuje, że jako pierwsze do koszyka powinny trafić produkty przechowywane w temperaturze pokojowej, takie jak makarony, kasze. Produkty chłodzone i mrożone powinny być wybierane i wkładane do koszyka jako ostatnie, tak aby czas przebywania produktów w temperaturze otoczenia był jak najkrótszy.

Z kolei już po dokonaniu zakupów, w upalne dni lub w przypadku podroży dłuższych niż 30 minut do transportu zakupów, warto używać specjalnej torby z izolacją lub torby chłodzącej. Należy również zadbać, aby czas podróży ze sklepu do domu był jak najkrótszy,

"Po powrocie ze sklepu nie zwlekaj z rozpakowaniem zakupów, w szczególności produktów chłodzonych i mrożonych; informacje o tym, w jaki sposób i w jakiej temperaturze powinno przechowywać się dany produkt, znajdziesz na etykiecie produktu" - dodają specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

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