Milion dzwonków na balkonie. Efektowna alternatywa dla pelargonii
Stworzenie balkonu, który będzie obsypany kwiatami od wiosny aż do późnej jesieni, nie jest zadaniem ekstremalnie trudnym. Grunt to umieszczenie w donicach okazów o długim czasie kwitnienia, które nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Do tego zacnego grona zalicza się roślina zwana "milionem dzwonków".
Spis treści:
Milion dzwonków - miniaturowa kuzynka popularnej petunii
Oto prawdziwa gwiazda wśród roślin balkonowych. Kalibrachoa zachwyca kaskadami drobnych kwiatów i intensywnymi kolorami, które z daleka przyciągają wzrok. Choć jej nazwa może brzmieć skomplikowanie, nie ma wygórowanych wymagań. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się na balkonach i tarasach zamiast klasycznych pelargonii.
Znakiem rozpoznawczym rośliny są drobne, dzwonkowate kwiaty, które pokrywają całą donicę. Wystarczy szybki rzut oka, by stwierdzić, że określenie "milion dzwonków" nie wzięło się znikąd. W pełni sezonu trudno dostrzec liście pod gęstą warstwą kwiatów. Roślina tworzy bujne, zwisające pędy, które pięknie prezentują się w wiszących donicach i skrzynkach balkonowych.
Roślina idealna na balkon i taras. Kwitnie do jesieni
Kalibrachoa doskonale sprawdza się jako roślina na balkon i taras. Łączy efektowny wygląd z niewielkimi wymaganiami. Spektakl, jaki funduje ogrodnikom, występuje w wielu kolorach. W doniczkach mogą pojawić się kwiaty białe, żółte, różowe, czerwone i fioletowe. Imponujący jest też czas kwitnienia. Barwne płatki podziwiać można od maja do listopada.
Co ważne dla osób, które nie chcą spędzać dużo czasu na porządkowaniu przestrzeni, roślina sama "oczyszcza się" i nie wymaga skrupulatnego usuwania przekwitłych kwiatostanów.
Jakie wymagania ma kalibrachoa?
Zwisający pokrój sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia kwiatowych kaskad na balustradach czy w wiszących koszach. Dzięki odporności na zmienne warunki pogodowe i szybkiemu wzrostowi jest świetnym wyborem dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w uprawie roślin.
"Milion dzwonków" najlepiej rośnie i kwitnie najbardziej obficie na stanowiskach słonecznych. Poradzi sobie także w miejscach półcienistych. Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne (pH 5-5,5). Istotne jest regularne podlewanie. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Doniczka musi mieć otwory odpływowe, ponieważ przelanie i zastoje wody to największy wróg rośliny.
Kalibrachoa dobrze reaguje na nawożenie, szczególnie preparatami zawierającymi żelazo. Pierwiastek odpowiada za ładne wybarwienie liści i ochronę ich przez chlorozą. W ciągu trwania sezonu warto regularnie sprawdzać, czy kwiatem nie zainteresowały się mszyce i w razie potrzeby reagować od razu.
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady