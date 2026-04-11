Milion dzwonków na balkonie. Efektowna alternatywa dla pelargonii

Natalia Jabłońska

Stworzenie balkonu, który będzie obsypany kwiatami od wiosny aż do późnej jesieni, nie jest zadaniem ekstremalnie trudnym. Grunt to umieszczenie w donicach okazów o długim czasie kwitnienia, które nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Do tego zacnego grona zalicza się roślina zwana "milionem dzwonków".

Kosz wiszący z kwiatami w kolorach żółtym, białym i fioletowym, otoczony zielonymi liśćmi, na balkonie.
Piękna i prosta w uprawie roślina doskonale sprawdzi się na balkonie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Milion dzwonków - miniaturowa kuzynka popularnej petunii
  2. Roślina idealna na balkon i taras. Kwitnie do jesieni
  3. Jakie wymagania ma kalibrachoa?

Milion dzwonków - miniaturowa kuzynka popularnej petunii

Oto prawdziwa gwiazda wśród roślin balkonowych. Kalibrachoa zachwyca kaskadami drobnych kwiatów i intensywnymi kolorami, które z daleka przyciągają wzrok. Choć jej nazwa może brzmieć skomplikowanie, nie ma wygórowanych wymagań. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się na balkonach i tarasach zamiast klasycznych pelargonii.

Znakiem rozpoznawczym rośliny są drobne, dzwonkowate kwiaty, które pokrywają całą donicę. Wystarczy szybki rzut oka, by stwierdzić, że określenie "milion dzwonków" nie wzięło się znikąd. W pełni sezonu trudno dostrzec liście pod gęstą warstwą kwiatów. Roślina tworzy bujne, zwisające pędy, które pięknie prezentują się w wiszących donicach i skrzynkach balkonowych.

Roślina idealna na balkon i taras. Kwitnie do jesieni

Kalibrachoa doskonale sprawdza się jako roślina na balkon i taras. Łączy efektowny wygląd z niewielkimi wymaganiami. Spektakl, jaki funduje ogrodnikom, występuje w wielu kolorach. W doniczkach mogą pojawić się kwiaty białe, żółte, różowe, czerwone i fioletowe. Imponujący jest też czas kwitnienia. Barwne płatki podziwiać można od maja do listopada.

Co ważne dla osób, które nie chcą spędzać dużo czasu na porządkowaniu przestrzeni, roślina sama "oczyszcza się" i nie wymaga skrupulatnego usuwania przekwitłych kwiatostanów.

Jakie wymagania ma kalibrachoa?

Zwisający pokrój sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia kwiatowych kaskad na balustradach czy w wiszących koszach. Dzięki odporności na zmienne warunki pogodowe i szybkiemu wzrostowi jest świetnym wyborem dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w uprawie roślin.

Obfita kępa fioletowych bratków o żółtych środkach w wiszącej doniczce z terakoty, otoczona zielonymi liśćmi na tle rozmytej zieleni.
Ozdobny okaz nie jest kapryśny123RF/PICSEL

"Milion dzwonków" najlepiej rośnie i kwitnie najbardziej obficie na stanowiskach słonecznych. Poradzi sobie także w miejscach półcienistych. Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne (pH 5-5,5). Istotne jest regularne podlewanie. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Doniczka musi mieć otwory odpływowe, ponieważ przelanie i zastoje wody to największy wróg rośliny.

Kalibrachoa dobrze reaguje na nawożenie, szczególnie preparatami zawierającymi żelazo. Pierwiastek odpowiada za ładne wybarwienie liści i ochronę ich przez chlorozą. W ciągu trwania sezonu warto regularnie sprawdzać, czy kwiatem nie zainteresowały się mszyce i w razie potrzeby reagować od razu.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

